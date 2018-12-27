Додано: Сер 19 чер, 2019 00:12

Прогнозований прибуток простий, як помаранч: на сьогодні, і в 2018, і в 2010 прибутковість від здачі квартир в оренду в Україні (не беремо такі цікаві міста, як Запоріжжя) - 9 % річних по валюті.

Плюс-мінус 1 відсоток.

На сьогодні - враховуючи курс 26,3 гривні за долар - вже наближається до 10% річних по валюті...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 чер, 2019 00:24, всього редагувалось 1 раз.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).