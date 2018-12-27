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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 00:12

Прогнозований прибуток простий, як помаранч: на сьогодні, і в 2018, і в 2010 прибутковість від здачі квартир в оренду в Україні (не беремо такі цікаві міста, як Запоріжжя) - 9 % річних по валюті.
Плюс-мінус 1 відсоток.
На сьогодні - враховуючи курс 26,3 гривні за долар - вже наближається до 10% річних по валюті...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 чер, 2019 00:24, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 00:21

  akurt написав:

ЖИДІВСЬКА АРИФМЕТИКА
(прошу не лякатися - в польскій мові "єврей" по національності - то "жид".)
Дєлай раз: в січні 2019 зливаємо нахом"ячені на роботі в вагонному депо "Львів -Клєпарів" бакси за курсом: 1 долар=3,25 злотих.
Дєлай два: купуємо по 6750 злотих квадртаний метр чудову квартирку у Вроцлаві - разом витачаємо (50х6750)/3,25=103 846 доларів США.
Дєлай три: насолоджуємося встановленими по всьму Вроцлаву гномиками та карліками та продаємо в червні 2019 тую прєлесть за ((50х6750)+2,2%х(50х6750))=344 950 злотих.
Купуємо 19 червня 2019 344950/3,8042=90 646 доларів США.
За решту від 90646-103846=мінус 13 169 купуємо носовички та шмигаємо носиком.
Гномики посміхаються...


Ну на то вона і жидівська арифметика,щоб рахувати по жидівські.
Навіщо покупати,щоб через півроку продавати?
Може треба дочекатися січня 2020 і по курсу 3,25 продати,якщо так кортить?
Таку ж жидівську арифметику можна і до гривні притягнути коли вона взимку 28,5, а влітку 26,5.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 00:34

  akurt написав:Прогнозований прибуток простий, як помаранч: на сьогодні, і в 2018, і в 2010 прибутковість від здачі квартир в оренду в Україні (не беремо такі цікаві міста, як Запоріжжя) - 9 % річних по валюті.
Плюс-мінус 1 відсоток.
На сьогодні - враховуючи курс 26,3 гривні за долар - вже наближається до 10% річних по валюті...


Та які там 10%? Беріть вище, вже давно всі 100% !
Бо жидівська арифметика рахує ті проценти від вартості,від якої зручніше.
От якщо порахувати від вартості моєї квартири, яку я купляв у 2002 році,то прибутковість 100%, а якщо рахувати від її сьогодняшній вартості,то тільки 5%. :shock:
Прям як в Польщі :D
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 01:21

Тому і "жидівська" (то по-польському), що тільки хитрий жид може вгадати - коли краще продавати.

У, здається, 2005 році купив я однушку 55 квадратів по 400 доларів за квадрат... Просто так - інвестиція... Останнія була в тому будинку...
Пройшов рік чи два - стояла просто так пуста - замість 55х400=22 000 доларів пропонували 70 000.
Але всі геть кричали: "будеттокадаражать".
На одному поверсі хитрий жид трьоху взяв і продав за 110 000 доларів. І перехрестився, точніше, пішов у сінагогу до ребе - вихвалятися, що знав, коли саме треба продавати!
Я ще рік протримав, бо робив ремонт із тих матеріалів, що забрав з іншої квартири - сумував, що не дають вже 70... і навіть 50... і ця однушка працювала наполегливо до 2011/2012 року, я на ній заробив 20 000 доларів та продав в січні 2012 орендарю за 55 000 доларів, виручивши разом - але з клопотом - 55000+20000=75 000 доларів.
А був би мудрим та обрізаним - продав би зразу за 70 000...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 06:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Самое интересное это знать/понимать момент это когда наступает пора продавать.

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Takona
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 06:53

Золотые слова!

Так, затаили дыхание и покупаем пентхауз...
Пентхаус с террасой 490$/м2...
Зображення
Зображення
Днепр. Всего 71 000 долларов.
Зображення
Сам бы купил... Но люди ВОВРЕМЯ продают...
ЖК Best House Дом Сдан!
Площадь 144м2+бонус Терраса 40м
Видовой 18й этаж
Два лифта работают
До Центра 5 минут
Сказка!
Свободная планировка...
Это вам не жалкая попытка заработать на инфляции в Польше в размере 2,2%...
Тут усьё кАнкрЕтнА...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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