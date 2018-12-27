Додано: Сер 19 чер, 2019 01:21

Тому і "жидівська" (то по-польському), що тільки хитрий жид може вгадати - коли краще продавати.



У, здається, 2005 році купив я однушку 55 квадратів по 400 доларів за квадрат... Просто так - інвестиція... Останнія була в тому будинку...

Пройшов рік чи два - стояла просто так пуста - замість 55х400=22 000 доларів пропонували 70 000.

Але всі геть кричали: "будеттокадаражать".

На одному поверсі хитрий жид трьоху взяв і продав за 110 000 доларів. І перехрестився, точніше, пішов у сінагогу до ребе - вихвалятися, що знав, коли саме треба продавати!

Я ще рік протримав, бо робив ремонт із тих матеріалів, що забрав з іншої квартири - сумував, що не дають вже 70... і навіть 50... і ця однушка працювала наполегливо до 2011/2012 року, я на ній заробив 20 000 доларів та продав в січні 2012 орендарю за 55 000 доларів, виручивши разом - але з клопотом - 55000+20000=75 000 доларів.

А був би мудрим та обрізаним - продав би зразу за 70 000...

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).