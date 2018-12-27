Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прогнозований прибуток простий, як помаранч: на сьогодні, і в 2018, і в 2010 прибутковість від здачі квартир в оренду в Україні (не беремо такі цікаві міста, як Запоріжжя) - 9 % річних по валюті. Плюс-мінус 1 відсоток. На сьогодні - враховуючи курс 26,3 гривні за долар - вже наближається до 10% річних по валюті...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 чер, 2019 00:24, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
ЖИДІВСЬКА АРИФМЕТИКА (прошу не лякатися - в польскій мові "єврей" по національності - то "жид".) Дєлай раз: в січні 2019 зливаємо нахом"ячені на роботі в вагонному депо "Львів -Клєпарів" бакси за курсом: 1 долар=3,25 злотих. Дєлай два: купуємо по 6750 злотих квадртаний метр чудову квартирку у Вроцлаві - разом витачаємо (50х6750)/3,25=103 846 доларів США. Дєлай три: насолоджуємося встановленими по всьму Вроцлаву гномиками та карліками та продаємо в червні 2019 тую прєлесть за ((50х6750)+2,2%х(50х6750))=344 950 злотих. Купуємо 19 червня 2019 344950/3,8042=90 646 доларів США. За решту від 90646-103846=мінус 13 169 купуємо носовички та шмигаємо носиком. Гномики посміхаються...
Ну на то вона і жидівська арифметика,щоб рахувати по жидівські. Навіщо покупати,щоб через півроку продавати? Може треба дочекатися січня 2020 і по курсу 3,25 продати,якщо так кортить? Таку ж жидівську арифметику можна і до гривні притягнути коли вона взимку 28,5, а влітку 26,5.
akurt написав:Прогнозований прибуток простий, як помаранч: на сьогодні, і в 2018, і в 2010 прибутковість від здачі квартир в оренду в Україні (не беремо такі цікаві міста, як Запоріжжя) - 9 % річних по валюті. Плюс-мінус 1 відсоток. На сьогодні - враховуючи курс 26,3 гривні за долар - вже наближається до 10% річних по валюті...
Та які там 10%? Беріть вище, вже давно всі 100% ! Бо жидівська арифметика рахує ті проценти від вартості,від якої зручніше. От якщо порахувати від вартості моєї квартири, яку я купляв у 2002 році,то прибутковість 100%, а якщо рахувати від її сьогодняшній вартості,то тільки 5%. Прям як в Польщі
Тому і "жидівська" (то по-польському), що тільки хитрий жид може вгадати - коли краще продавати.
У, здається, 2005 році купив я однушку 55 квадратів по 400 доларів за квадрат... Просто так - інвестиція... Останнія була в тому будинку... Пройшов рік чи два - стояла просто так пуста - замість 55х400=22 000 доларів пропонували 70 000. Але всі геть кричали: "будеттокадаражать". На одному поверсі хитрий жид трьоху взяв і продав за 110 000 доларів. І перехрестився, точніше, пішов у сінагогу до ребе - вихвалятися, що знав, коли саме треба продавати! Я ще рік протримав, бо робив ремонт із тих матеріалів, що забрав з іншої квартири - сумував, що не дають вже 70... і навіть 50... і ця однушка працювала наполегливо до 2011/2012 року, я на ній заробив 20 000 доларів та продав в січні 2012 орендарю за 55 000 доларів, виручивши разом - але з клопотом - 55000+20000=75 000 доларів. А був би мудрим та обрізаним - продав би зразу за 70 000...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Так, затаили дыхание и покупаем пентхауз... Пентхаус с террасой 490$/м2... Днепр. Всего 71 000 долларов. Сам бы купил... Но люди ВОВРЕМЯ продают... ЖК Best House Дом Сдан! Площадь 144м2+бонус Терраса 40м Видовой 18й этаж Два лифта работают До Центра 5 минут Сказка! Свободная планировка... Это вам не жалкая попытка заработать на инфляции в Польше в размере 2,2%... Тут усьё кАнкрЕтнА...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).