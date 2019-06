Додано: Сер 19 чер, 2019 12:50

akurt написав:

change_pm написав: .

Интереснее, в случае удаленных инвестиций - Англия или США, доходность часто выше... Интереснее, в случае удаленных инвестиций - Англия или США, доходность часто выше...

"Часто" - это ни одного личного примера и незнание того, что президент Трамп объявил вчера о начале в ближайшие дни удаления/выдворения из США миллионов проникших туда нелегалов.

Общаюсь как раз с одним "нашим" - выехал из Днепра в Лос Анджелес.

Дохазяйнувався до того (хотя реально работал и работает), что заработал=потратил, вернулся бы в Днепр, да ведь нелегал... Посодют... "Часто" - это ни одного личного примера и незнание того, что президент Трамп объявил вчера о началеудаления/выдворения из США миллионов проникших туда нелегалов.Общаюсь как раз с одним "нашим" - выехал из Днепра в Лос Анджелес.Дохазяйнувався до того (хотя реально работал и работает), что заработал=потратил, вернулся бы в Днепр,... Посодют...

akurt написав:

1. Личные примеры я привожу в своей ветке об инвестициях заграницей. Тема этой ветки покупка для себя, на так ли?2. И каким образом, указ Трампа о выдворении нелегалов, касается владельцев (нерезидентов) недвижимости в США? Ну вот каким?3. Читая тут, какой у вас там в Штатах круг общения и вашу любовь к спиртным напиткам, сразу понятно, почему нижеприведенное предложение вы перевели так, как перевели, а именно, неправильно!Ну, я от вас лучшего результата и не ожидал.Sonoma's population was 10,648 as of the 2010 census, while the Sonoma urban area had a population of 32,678.Мешкало в 2010 році 10 648 мешканців, а зараз - вже 32 678 мешканців, тобто відбувається ПРОТИЛЕЖНЕ тому, що відбувається в Україні, де вже вовком виють Нікополь, або Кривий ріг, або Червоноград...][/quote]