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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 чер, 2019 12:56
5396669 написав: change_pm написав: akurt написав:
Цікава табличка:id=328b92e59c1f1ef903e3734fb8a566b8]
[/url]Комментарий по табличке на примере Катовиц. Указана цена метра 5400 с чем-то
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?злотых на конец 2018 года. Год спустя ценник доходит до 8 тыс, а 5400 - это уже не Катовице, а Бытом и так далее.
Рост за последний год составил от 20 до 30% (те объекты, что я мониторил в Катовице и Кракове).
ХЗ но покупать на таком росте - напоминает Киев до 2008 года.
Вам не кажется?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр).
Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.
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change_pm
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:07
change_pm написав: 5396669 написав: change_pm написав:
[quote="4688672:akurt"]
Цікава табличка:id=328b92e59c1f1ef903e3734fb8a566b8]
[/url]Комментарий по табличке на примере Катовиц. Указана цена метра 5400 с чем-то
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?злотых на конец 2018 года. Год спустя ценник доходит до 8 тыс, а 5400 - это уже не Катовице, а Бытом и так далее.
Рост за последний год составил от 20 до 30% (те объекты, что я мониторил в Катовице и Кракове).
ХЗ но покупать на таком росте - напоминает Киев до 2008 года.
Вам не кажется?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр).
Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.[/quote]Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
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5396669
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:38
change_pm написав:
Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр).
Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.
Дуже схоже,що бульбашка ось-ось лусне, але дехто каже, що то ще не пік і цінам є куди рости.
Дійсно ринок вже нагадує казіно-вгадаєшь чи не вгадаєшь.
Тому тут вже чи пан, чи пропав.
Але я чомусь думаю,що ще рік буде ріст.
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sinus
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:47
5396669 написав:
Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%.
Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили.
Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
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sinus
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:48
sinus написав: 5396669 написав:
Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%.
Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили.
Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
Два месяца назад
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
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5396669
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:53
5396669 написав: sinus написав: 5396669 написав:
Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%.
Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили.
Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
Два месяца назад
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Тоді мабуть ви не помилилися, що не купили.
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sinus
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