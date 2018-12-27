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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:56

  5396669 написав:
change_pm написав:
  akurt написав:
Цікава табличка:id=328b92e59c1f1ef903e3734fb8a566b8]Зображення[/url]

Комментарий по табличке на примере Катовиц. Указана цена метра 5400 с чем-то
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?злотых на конец 2018 года. Год спустя ценник доходит до 8 тыс, а 5400 - это уже не Катовице, а Бытом и так далее.
Рост за последний год составил от 20 до 30% (те объекты, что я мониторил в Катовице и Кракове).
ХЗ но покупать на таком росте - напоминает Киев до 2008 года.
Вам не кажется?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр).
Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

change_pm написав:
  5396669 написав:
change_pm написав:[quote="4688672:akurt"]

Цікава табличка:id=328b92e59c1f1ef903e3734fb8a566b8]Зображення[/url]

Комментарий по табличке на примере Катовиц. Указана цена метра 5400 с чем-то
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?злотых на конец 2018 года. Год спустя ценник доходит до 8 тыс, а 5400 - это уже не Катовице, а Бытом и так далее.
Рост за последний год составил от 20 до 30% (те объекты, что я мониторил в Катовице и Кракове).
ХЗ но покупать на таком росте - напоминает Киев до 2008 года.
Вам не кажется?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр).
Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.[/quote]Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:38

  change_pm написав:


Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр).
Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.


Дуже схоже,що бульбашка ось-ось лусне, але дехто каже, що то ще не пік і цінам є куди рости.
Дійсно ринок вже нагадує казіно-вгадаєшь чи не вгадаєшь.
Тому тут вже чи пан, чи пропав.
Але я чомусь думаю,що ще рік буде ріст.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:47

  5396669 написав:
Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%.
Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили.
Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

sinus написав:
  5396669 написав:
Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%.
Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили.
Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
Два месяца назад :)

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:53

  5396669 написав:
sinus написав:
  5396669 написав:
Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%.
Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили.
Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
Два месяца назад :)

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Тоді мабуть ви не помилилися, що не купили.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:17

Легкие комментарии с утра (на Западе США 07-50 утра):

1. Господин change_pm! Не обижайтесь, я просто хочу вас огородить от фатальной ошибки вжизни. Это мнение меня, как путешественника, который в эти дни и минуты проводит много времени за рулем, путешествуя вдоль Тихого океана (по вашему меткому замечанию - алкоголика). Когда я был в выпускном 10-м классе - этот момент НИКОГДА не забуду - милая девочка, которой все в классе хотели запустить "скумбриевича" и которая сейчас бизнес-леди в Москве (ветром занесло) - сказала мне: "Ты - дилетант". Я не знал тогда смысла этого слова. Она мне пояснила так: "Ты знаешь много, но всего по-немножку и ничего конкретно". Вот так сейчас - мне показалось - chаnge_pm: смело и решительно рассуждает об инвестициях в недвижимость США и Великобритании. Без цифр, без аналитики, без ссылок на авторитетные источники. Зря игнорируете решение Трампа о нелегалах. Ибо максимум, что может получить наш человек в США (и то с вероятностью 50%) - это туристическую визу класса В1/В2, позволяющую ТОЛЬКО ВЪЕХАТЬ (И ТО НЕ ФАКТ, ЧТО ВПУСТИТ ОФИЦЕР НА ГРАНИЦЕ), а не легко и просто инвестировать в недвижимость, а так - да - нюхать цветы на берегу океана можно, ну, еще покататься на монорельсовом трамвае в Сиэттле. Я поддерживаю и интересом читаю родственную ветку, всегда интересно с стороны посмотреть как кто-то прыгает в омут с головой. Господин chаnge_pm! Раскрываю тайну про мой - как вы сказали - круг общения - он действительно примитивен - я вчера общался с тремя человеками: а) профессор University of California; б) сотрудник компании Amazon (не доставка, а именно сотрудник компании); в) сотрудник US Post (не доставка, а сотрудник, я посещал его жилище). Из "алкогольных" напитков употреблял пиво Blue Moon Belgian white (упаковка 12 бутылочек по 0,33 л - 14 долларов, выпил пару бутылочек с жаренным лососем).

2. Пан Долярчик - я би не радив купувати те, що у нас називають "суші" - ціна не адекватна якості. В США на першому місті по дешевому харчуванню в рестораціях - то в"єтнамська та китайска кухня (обід в ресторації - 7,5 долари, або зарплата прибиральниці за 30 (тридцять) хвилин роботи. На другому місці - мексиканська та пуерто-ріканська кухня (дуже смачно, особливо поживне "Буріто"), обід десь 10 доларів. Ось на цьому рівні але вже із значною мірою МЕНШОЮ популярністю, ніж мексиканська - японська (суші). Тобто це - їжа для бідних або для туристів. Як ви бачите - в Україні, де, як відомо, живуть найбагатші люди в світі - то - їжа для багатих.
Для порівнняння: в США прибиральниця МакДональдса за робочу зміну отримає 14,5х10=145 доларів. Купить суші в супермаркеті Whole foods за 6-8 доларів, тобто за 1/20 частину заробітної плати за 1 (один) день, або в японській ресторації - за 8-14 доларів, тобто за 1/10 заробітної плати за 1 (один) день. І ці гроші залишаться в країні. У нас - безперечно, купуючі суші за 100-350 гривень, ви профінансуєте чиєсь красиве життя в США або в Європі.
І саме головне - відчуйте різницю: японець або італієць попав в США якимось чином. Що він може робити? Малювати як Кацюкава Сюнцьо? Малювати як Сандро Ботічеллі? Він - японець - вміє робити суші, або він - італієць Тоні - може випікати піццу. Що вони роблять? Вони - японець та італієць - намагаються робити ту справу як найякісніше та найдешевше. Це - єдиний їх порятунок в житті. Єдина надія та єдина можливість: японцію робити суші, італійцю - випікати піццу. Італіїць Тоні - володар піццерії - ОСОБИСТО робить закупи зранку на ринку та ОСОБИСТО стоїть у печі та за касою. І мої діти купують піццу - тільки у Тоні. Тоні не може купити зіпсоване м"ясо та отруїти 55 людей к Львові. Бо закнчитьсяНАЗАВЖДИ його бізнес і його життя.
Що ми маємо в Україні? Ряжені в красивий "японський одяг" українські хлопчики - голодні та босі - намагаються здивувати вас суші. Нонсенс.

3. Вчора весь день працював виключно на форумчан: а) відвідав та ретельно вивчив будинок пересічного корінного мешканція США (буде репортаж); б) відвідав пляжі курортного містечка Santa Cruz на березі Тихого океану (читайте репортаж нижче); в) відправив запит сину мого коллєги по роботі - той кинув якір в Бидгощі (Польщя) - кинув якір після того, як добряче попрацював в Земельній комісій в якості "депутата від народу" одного міста-мільйонера. Не впевнений, що відповість про нерухомість, яку він придбав, але очікуємо.

4. СПОДОБАЛОСЯ.
  5396669 написав:
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 чер, 2019 18:45, всього редагувалось 2 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:56

УЖАС, ЛЕТЯЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ или СКАЗКА, КАК ДИВНЫЙ СОН
(или что есть лучше недвижимости в Анталии и пляжей Анталии?)

Прямое доказательство с использованием уравнения Клапейрона-Менделеева, уравнений Лагранжа второго рода, уравнения Дарбу, формул Френе-Серре.

Отыскивая райский уголок на Земном шаре и место для инвестиций, автор специально посетил курортный городок на берегу Тихого океана.
Он мне понравился: обилие сказочных одноэтажных домиков, напоминающих то домики в Дании, то домики в Словении. Нет ни одного похожего...
Santa Cruz - Санта-Круз — город в штате Калифорния, административный центр и крупнейший город округа Санта-Круз. По переписи 2010 года, население Санта-Круза составляло 60 049 человек. Город расположен на северном берегу залива Монтерей в 115 км к югу от Сан-Франциско. Здесь находится Калифорнийский университет в Санта-Крузе.
Зображення

Моя цель - в этот раз - изучить океанский пляж и сравнить его с пляжем в Анталии для возможности определиться с выбором места для инвестиций.

(текст будет)

(Читаю новости с Украины и не удивляюсь: у людей, оказывается, много наградного оружия и они его регулярно чистят... Трудное это дело - чистка...).

Прикольно: эта ветка по числу просмотров опередила ветку о недвижимости во Львове...
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“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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