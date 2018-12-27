Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Комментарий по табличке на примере Катовиц. Указана цена метра 5400 с чем-то [url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?злотых на конец 2018 года. Год спустя ценник доходит до 8 тыс, а 5400 - это уже не Катовице, а Бытом и так далее. Рост за последний год составил от 20 до 30% (те объекты, что я мониторил в Катовице и Кракове).
ХЗ но покупать на таком росте - напоминает Киев до 2008 года. Вам не кажется?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр). Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.
Комментарий по табличке на примере Катовиц. Указана цена метра 5400 с чем-то [url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?злотых на конец 2018 года. Год спустя ценник доходит до 8 тыс, а 5400 - это уже не Катовице, а Бытом и так далее. Рост за последний год составил от 20 до 30% (те объекты, что я мониторил в Катовице и Кракове).
ХЗ но покупать на таком росте - напоминает Киев до 2008 года. Вам не кажется?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр). Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.[/quote]Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре. Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...
Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр). Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.
Дуже схоже,що бульбашка ось-ось лусне, але дехто каже, що то ще не пік і цінам є куди рости. Дійсно ринок вже нагадує казіно-вгадаєшь чи не вгадаєшь. Тому тут вже чи пан, чи пропав. Але я чомусь думаю,що ще рік буде ріст.
5396669 написав: Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре. Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%. Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили. Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
5396669 написав: Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре. Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%. Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили. Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
5396669 написав: Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре. Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%. Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили. Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
Легкие комментарии с утра (на Западе США 07-50 утра):
1. Господин change_pm! Не обижайтесь, я просто хочу вас огородить от фатальной ошибки вжизни. Это мнение меня, как путешественника, который в эти дни и минуты проводит много времени за рулем, путешествуя вдоль Тихого океана (по вашему меткому замечанию - алкоголика). Когда я был в выпускном 10-м классе - этот момент НИКОГДА не забуду - милая девочка, которой все в классе хотели запустить "скумбриевича" и которая сейчас бизнес-леди в Москве (ветром занесло) - сказала мне: "Ты - дилетант". Я не знал тогда смысла этого слова. Она мне пояснила так: "Ты знаешь много, но всего по-немножку и ничего конкретно". Вот так сейчас - мне показалось - chаnge_pm: смело и решительно рассуждает об инвестициях в недвижимость США и Великобритании. Без цифр, без аналитики, без ссылок на авторитетные источники. Зря игнорируете решение Трампа о нелегалах. Ибо максимум, что может получить наш человек в США (и то с вероятностью 50%) - это туристическую визу класса В1/В2, позволяющую ТОЛЬКО ВЪЕХАТЬ (И ТО НЕ ФАКТ, ЧТО ВПУСТИТ ОФИЦЕР НА ГРАНИЦЕ), а не легко и просто инвестировать в недвижимость, а так - да - нюхать цветы на берегу океана можно, ну, еще покататься на монорельсовом трамвае в Сиэттле. Я поддерживаю и интересом читаю родственную ветку, всегда интересно с стороны посмотреть как кто-то прыгает в омут с головой. Господин chаnge_pm! Раскрываю тайну про мой - как вы сказали - круг общения - он действительно примитивен - я вчера общался с тремя человеками: а) профессор University of California; б) сотрудник компании Amazon (не доставка, а именно сотрудник компании); в) сотрудник US Post (не доставка, а сотрудник, я посещал его жилище). Из "алкогольных" напитков употреблял пиво Blue Moon Belgian white (упаковка 12 бутылочек по 0,33 л - 14 долларов, выпил пару бутылочек с жаренным лососем).
2. Пан Долярчик - я би не радив купувати те, що у нас називають "суші" - ціна не адекватна якості. В США на першому місті по дешевому харчуванню в рестораціях - то в"єтнамська та китайска кухня (обід в ресторації - 7,5 долари, або зарплата прибиральниці за 30 (тридцять) хвилин роботи. На другому місці - мексиканська та пуерто-ріканська кухня (дуже смачно, особливо поживне "Буріто"), обід десь 10 доларів. Ось на цьому рівні але вже із значною мірою МЕНШОЮ популярністю, ніж мексиканська - японська (суші). Тобто це - їжа для бідних або для туристів. Як ви бачите - в Україні, де, як відомо, живуть найбагатші люди в світі - то - їжа для багатих. Для порівнняння: в США прибиральниця МакДональдса за робочу зміну отримає 14,5х10=145 доларів. Купить суші в супермаркеті Whole foods за 6-8 доларів, тобто за 1/20 частину заробітної плати за 1 (один) день, або в японській ресторації - за 8-14 доларів, тобто за 1/10 заробітної плати за 1 (один) день. І ці гроші залишаться в країні. У нас - безперечно, купуючі суші за 100-350 гривень, ви профінансуєте чиєсь красиве життя в США або в Європі. І саме головне - відчуйте різницю: японець або італієць попав в США якимось чином. Що він може робити? Малювати як Кацюкава Сюнцьо? Малювати як Сандро Ботічеллі? Він - японець - вміє робити суші, або він - італієць Тоні - може випікати піццу. Що вони роблять? Вони - японець та італієць - намагаються робити ту справу як найякісніше та найдешевше. Це - єдиний їх порятунок в житті. Єдина надія та єдина можливість: японцію робити суші, італійцю - випікати піццу. Італіїць Тоні - володар піццерії - ОСОБИСТО робить закупи зранку на ринку та ОСОБИСТО стоїть у печі та за касою. І мої діти купують піццу - тільки у Тоні. Тоні не може купити зіпсоване м"ясо та отруїти 55 людей к Львові. Бо закнчитьсяНАЗАВЖДИ його бізнес і його життя. Що ми маємо в Україні? Ряжені в красивий "японський одяг" українські хлопчики - голодні та босі - намагаються здивувати вас суші. Нонсенс.
3. Вчора весь день працював виключно на форумчан: а) відвідав та ретельно вивчив будинок пересічного корінного мешканція США (буде репортаж); б) відвідав пляжі курортного містечка Santa Cruz на березі Тихого океану (читайте репортаж нижче); в) відправив запит сину мого коллєги по роботі - той кинув якір в Бидгощі (Польщя) - кинув якір після того, як добряче попрацював в Земельній комісій в якості "депутата від народу" одного міста-мільйонера. Не впевнений, що відповість про нерухомість, яку він придбав, але очікуємо.
4. СПОДОБАЛОСЯ.
5396669 написав: Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 чер, 2019 18:45, всього редагувалось 2 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
УЖАС, ЛЕТЯЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ или СКАЗКА, КАК ДИВНЫЙ СОН (или что есть лучше недвижимости в Анталии и пляжей Анталии?)
Прямое доказательство с использованием уравнения Клапейрона-Менделеева, уравнений Лагранжа второго рода, уравнения Дарбу, формул Френе-Серре.
Отыскивая райский уголок на Земном шаре и место для инвестиций, автор специально посетил курортный городок на берегу Тихого океана. Он мне понравился: обилие сказочных одноэтажных домиков, напоминающих то домики в Дании, то домики в Словении. Нет ни одного похожего... Santa Cruz - Санта-Круз — город в штате Калифорния, административный центр и крупнейший город округа Санта-Круз. По переписи 2010 года, население Санта-Круза составляло 60 049 человек. Город расположен на северном берегу залива Монтерей в 115 км к югу от Сан-Франциско. Здесь находится Калифорнийский университет в Санта-Крузе.
Моя цель - в этот раз - изучить океанский пляж и сравнить его с пляжем в Анталии для возможности определиться с выбором места для инвестиций.
(текст будет)
(Читаю новости с Украины и не удивляюсь: у людей, оказывается, много наградного оружия и они его регулярно чистят... Трудное это дело - чистка...).
Прикольно: эта ветка по числу просмотров опередила ветку о недвижимости во Львове...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
УЖАС, ЛЕТЯЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ или СКАЗКА, КАК ДИВНЫЙ СОН (или что есть лучше недвижимости в Анталии и пляжей Анталии?)
Скажу сразу: сравнение будет предвзятым и некорректным. Но мне - как жителю теплого берега Средиземного моря - много бросилось в глаза. И все - в пользу жизни в Анталии. Итак, вторник, 18 июня. Примерно 15-00 - 16-00 я посещаю пляж в курортном городке Санта Круз, Калифорния. Берег Тихого океана. Если вы едете к Санта Крузу вдоль Тихого океана по знаменитой Хайвэй номер 1, то у Вас справа будут вот такие виды: Очень красиво. Живописно. Много бесплатных парковок и мест отдыха на берегу моря. Есть столики, лавочки, туалеты (все бесплатно). Обалденная природа с множеством цветов... Сильный ветер с океана. Смотришь и думаешь: Джек Лондон был очень смелым путешественником - за 50 000 долларов в ценах начала прошлого века построил кеч "Snark" и вместе с женой и экипажем отплыл из Сан-Франциско 23 апреля 1907 года, ограничив свой маршрут югом Тихого океана.
И вот курортный город, в котором я поселился, и курортный пляж... Я как тот кулик на болоте - хвалю своё болото и ругаю чужое. Первое: середина июня. На улице +16 (шестнадцать). Анталия: ночью +22, днем +29. Второе: любые подъезды к пляжу - платные парковки. Цена за 20 (двадцать) минут - 1 доллар. В Анталии вдоль чудесной длинной набережной - все парковоки бесплатные. Тут на любые улочках в сторону пляжа - все платное. Парковка авто платная в Анталии только на специализированных пляжах типа "Сарысу" - въезд прямо к кромке воды моря за 5 лир или 0,85 доллара за весь день с правом выезда-заезда. Есть и особенные пляжи - в сторону Кемера - но это у же как исключение - там под соснами и дикие пляжи но с водой питьевой, лавочками, барбекю - заплатите 18 лир или 3 доллара за весь день. Третье. Даже не знаю как сказать. Невероятная смесь сперматозоидов Нидерландов, Мексики, Дании, Пуэрто-Рико, Украины, индейцев США и так далее сделали свое коварное генетическое дело: невероятно колоритные личности - иногда даже пугающие - то размерами, то длиной бороды до колен, то ростом, то весом, то свирепым взглядом. В Анталии максимум чуднОго, что вы увидите, это полноватую даму - в спортивном черного цвета костюме до пят, заходящую в море. На подходе к пляжу такая дивная смесь: огромных размеров трансформируемая площадка для разных видов спорта, спортсмены, молодежь, как бы отлично, и рядом здание, похожее на жд вокзал - на входе дама-полицейский - здесь кормят бездомных бесплатно. Для прикола хотел зайти - не хватило смелости - так - в двери заглянул: чисто: аккуратно, пристойно... Бездомные сидят в креслах за столами и мило обсуждают проблемы постройки нового завода автогиганта Тесла в Китае. Четвертое: пляж песчаный (многим нравится, мне лично - нет). Многие места - выброшенные на берег водоросли. Холодно. В то же время - я в джинсах и куртке - ходят девицы дивно по-пляжному одеты: невероятно короткие джинсовые шорты - такие короткие, что у мужчины не все части тела поместились бы и с невероятным толстыми извините - ляжками. Я вот на них смотрел и думал: даже если бы парень в джинсах в кармане имел бы 7 дюймов, то и то они бы не пригодились. Девоньки в Анталии - "чорняві" - в 90% случаев приходят со своими парнями и выглядят не так классно, как Марыся из Быдгоща или Марина из Тернополя, но тоже очень прилично. Пятое. Вдоль океана и вдоль уходящего в океан пирса есть приличные лавочки. Присесть можно. А вот курить сигареты нельзя. Вроде как и хорошо, что курить нельзя, но уверен, что не всем это понравится. Шестое. Про сигареты. Продаются только на АЗС. Цена сбивает с ног и заставляет отказаться от курения: 11 долларов пачка. В Анталии - 13 лир или 2,1 доллара пачка (дороже, чем в Украине). Купил на пробу. И - очень долго искал место, где можно закурить. Поверьте, это было трудно: только нашел какой-то сквер недалеко от океана с лавочками, тут табличка: "Курить запрещено". Как-то напрягает это. Вдоль улицы тянулась старая заброшенная железная дорога и вдоль нее - пешеходная без асфальта тропа. Зашел на нее и закурил сигарету. Уверен: издалека выглядел идиотом. Потому и сигарета ну совсем не понравилась.
Короче: как-то так все это напрягает. Вот нет ощущения свободы и реального отдыха у воды. Хотелось слегка "расслабится" и посидеть на лавочке у океана. Не очень получилось. Замёрз. В июне месяце. Сравнить только можно с тем, как я жутко мерз в горах Кабардино-Балкарии в августе (!!!) месяце. Вот как хотите, но в Анталии все красивее, по-домашнему, уютнее, современнее, и - главное - не напрягает. Можете ругаться. Но в Анталии - мой выбор верный.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Доброго вечора на гілці. Вперше сюди зайшов після валютних та банківських і зрозумів, що на Фінансах життя вирує Більш як пів години залипав у ваші розповіді Долярчику-львівському олігарху і першому прогнозисту на УЛАНі - вітання, решти - гарного настрою і тримати гілку в тонусі. Дуже пізнавально і цікаво. Особливо, - огляди akurt. Не маю наміру комусь лестити, але атмосфера на гілці настільки позитивна, що аж спати не кортить. Читатиму із задоволенням !!!