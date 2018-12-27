Додано: Сер 19 чер, 2019 21:28

Четвертое:

Шестое.

(или что есть лучше недвижимости в Анталии и пляжей Анталии?)Скажу сразу: сравнение будет предвзятым и некорректным.Но мне - как жителю теплого берега Средиземного моря - много бросилось в глаза.И все - в пользу жизни в Анталии.Итак, вторник, 18 июня. Примерно 15-00 - 16-00 я посещаю пляж в курортном городке Санта Круз, Калифорния.Берег Тихого океана.Если вы едете к Санта Крузу вдоль Тихого океана по знаменитой Хайвэй номер 1, то у Вас справа будут вот такие виды:Очень красиво. Живописно. Много бесплатных парковок и мест отдыха на берегу моря.Есть столики, лавочки, туалеты (все бесплатно). Обалденная природа с множеством цветов...Сильный ветер с океана.Смотришь и думаешь: Джек Лондон был очень смелым путешественником - за 50 000 долларов в ценах начала прошлого века построил кеч "Snark" и вместе с женой и экипажем отплыл из Сан-Франциско 23 апреля 1907 года, ограничив свой маршрут югом Тихого океана.И вот курортный город, в котором я поселился, и курортный пляж...Я как тот кулик на болоте - хвалю своё болото и ругаю чужое.Первое: середина июня. На улице +16 (шестнадцать). Анталия: ночью +22, днем +29.Второе: любые подъезды к пляжу - платные парковки. Цена за 20 (двадцать) минут - 1 доллар. В Анталии вдоль чудесной длинной набережной - все парковоки бесплатные. Тут на любые улочках в сторону пляжа - все платное. Парковка авто платная в Анталии только на специализированных пляжах типа "Сарысу" - въезд прямо к кромке воды моря за 5 лир или 0,85 доллара за весь день с правом выезда-заезда. Есть и особенные пляжи - в сторону Кемера - но это у же как исключение - там под соснами и дикие пляжи но с водой питьевой, лавочками, барбекю - заплатите 18 лир или 3 доллара за весь день.Третье. Даже не знаю как сказать. Невероятная смесь сперматозоидов Нидерландов, Мексики, Дании, Пуэрто-Рико, Украины, индейцев США и так далее сделали свое коварное генетическое дело: невероятно колоритные личности - иногда даже пугающие - то размерами, то длиной бороды до колен, то ростом, то весом, то свирепым взглядом. В Анталии максимум чуднОго, что вы увидите, это полноватую даму - в спортивном черного цвета костюме до пят, заходящую в море.На подходе к пляжу такая дивная смесь: огромных размеров трансформируемая площадка для разных видов спорта, спортсмены, молодежь, как бы отлично, и рядом здание, похожее на жд вокзал - на входе дама-полицейский - здесь кормят бездомных бесплатно. Для прикола хотел зайти - не хватило смелости - так - в двери заглянул: чисто: аккуратно, пристойно... Бездомные сидят в креслах за столами и мило обсуждают проблемы постройки нового завода автогиганта Тесла в Китае.пляж песчаный (многим нравится, мне лично - нет). Многие места - выброшенные на берег водоросли. Холодно. В то же время - я в джинсах и куртке - ходят девицы дивно по-пляжному одеты: невероятно короткие джинсовые шорты - такие короткие, что у мужчины не все части тела поместились бы и с невероятным толстыми извините - ляжками. Я вот на них смотрел и думал: даже если бы парень в джинсах в кармане имел бы 7 дюймов, то и то они бы не пригодились. Девоньки в Анталии - "чорняві" - в 90% случаев приходят со своими парнями и выглядят не так классно, как Марыся из Быдгоща или Марина из Тернополя, но тоже очень прилично.Пятое. Вдоль океана и вдоль уходящего в океан пирса есть приличные лавочки. Присесть можно. А вот курить сигареты нельзя. Вроде как и хорошо, что курить нельзя, но уверен, что не всем это понравится.Про сигареты. Продаются только на АЗС. Цена сбивает с ног и заставляет отказаться от курения: 11 долларов пачка. В Анталии - 13 лир или 2,1 доллара пачка (дороже, чем в Украине). Купил на пробу. И - очень долго искал место, где можно закурить. Поверьте, это было трудно: только нашел какой-то сквер недалеко от океана с лавочками, тут табличка: "Курить запрещено". Как-то напрягает это. Вдоль улицы тянулась старая заброшенная железная дорога и вдоль нее - пешеходная без асфальта тропа. Зашел на нее и закурил сигарету. Уверен: издалека выглядел идиотом. Потому и сигарета ну совсем не понравилась.Короче: как-то так все это напрягает. Вот нет ощущения свободы и реального отдыха у воды.Хотелось слегка "расслабится" и посидеть на лавочке у океана. Не очень получилось.В июне месяце. Сравнить только можно с тем, как я жутко мерз в горах Кабардино-Балкарии в августе (!!!) месяце.Вот как хотите, но в Анталии все красивее, по-домашнему, уютнее,, и - главное - не напрягает.Можете ругаться. Но в Анталии - мой выбор верный.