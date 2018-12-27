RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 316317318319
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 12:56

  5396669 написав:
change_pm написав:
  akurt написав:
Цікава табличка:id=328b92e59c1f1ef903e3734fb8a566b8]Зображення[/url]

Комментарий по табличке на примере Катовиц. Указана цена метра 5400 с чем-то
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?злотых на конец 2018 года. Год спустя ценник доходит до 8 тыс, а 5400 - это уже не Катовице, а Бытом и так далее.
Рост за последний год составил от 20 до 30% (те объекты, что я мониторил в Катовице и Кракове).
ХЗ но покупать на таком росте - напоминает Киев до 2008 года.
Вам не кажется?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр).
Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.
change_pm
 
Повідомлень: 400
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

change_pm написав:
  5396669 написав:
change_pm написав:[quote="4688672:akurt"]

Цікава табличка:id=328b92e59c1f1ef903e3734fb8a566b8]Зображення[/url]

Комментарий по табличке на примере Катовиц. Указана цена метра 5400 с чем-то
[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?злотых на конец 2018 года. Год спустя ценник доходит до 8 тыс, а 5400 - это уже не Катовице, а Бытом и так далее.
Рост за последний год составил от 20 до 30% (те объекты, что я мониторил в Катовице и Кракове).
ХЗ но покупать на таком росте - напоминает Киев до 2008 года.
Вам не кажется?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр).
Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.[/quote]Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:38

  change_pm написав:


Я планировал покупать в мае, но после того как подробнее изучил динамику цен с марта по май 2019 на строящееся (ценник вырос на 1000 злотых за метр).
Посмотрел, что год назад продавали на 2-4 тысячи злотых дешевле, решил, что это загон аленя и сделку отменил в последний момент. Может пожалею, кто его знает.


Дуже схоже,що бульбашка ось-ось лусне, але дехто каже, що то ще не пік і цінам є куди рости.
Дійсно ринок вже нагадує казіно-вгадаєшь чи не вгадаєшь.
Тому тут вже чи пан, чи пропав.
Але я чомусь думаю,що ще рік буде ріст.
sinus
 
Повідомлень: 467
З нами з: 06.11.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:47

  5396669 написав:
Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%.
Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили.
Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
sinus
 
Повідомлень: 467
З нами з: 06.11.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

sinus написав:
  5396669 написав:
Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%.
Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили.
Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
Два месяца назад :)

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:53

  5396669 написав:
sinus написав:
  5396669 написав:
Я себе тоже присматривал во Вроцлаве хорошую 1к (студия + спальня) в центре.
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Ну як навіщо? Не знаю коли ви планували покупати,але ціни за останні 2 роки відросли на 30%.
Як не як а прибуток,а якби ще здали в аренду то прибуток би збільшили.
Які там ті витрати з адміністрування в порівнянні з прибутком?
Два месяца назад :)

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

Тоді мабуть ви не помилилися, що не купили.
sinus
 
Повідомлень: 467
З нами з: 06.11.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:17

Легкие комментарии с утра (на Западе США 07-50 утра):

1. Господин change_pm! Не обижайтесь, я просто хочу вас огородить от фатальной ошибки вжизни. Это мнение меня, как путешественника, который в эти дни и минуты проводит много времени за рулем, путешествуя вдоль Тихого океана (по вашему меткому замечанию - алкоголика). Когда я был в выпускном 10-м классе - этот момент НИКОГДА не забуду - милая девочка, которой все в классе хотели запустить "скумбриевича" и которая сейчас бизнес-леди в Москве (ветром занесло) - сказала мне: "Ты - дилетант". Я не знал тогда смысла этого слова. Она мне пояснила так: "Ты знаешь много, но всего по-немножку и ничего конкретно". Вот так сейчас - мне показалось - chаnge_pm: смело и решительно рассуждает об инвестициях в недвижимость США и Великобритании. Без цифр, без аналитики, без ссылок на авторитетные источники. Зря игнорируете решение Трампа о нелегалах. Ибо максимум, что может получить наш человек в США (и то с вероятностью 50%) - это туристическую визу класса В1/В2, позволяющую ТОЛЬКО ВЪЕХАТЬ (И ТО НЕ ФАКТ, ЧТО ВПУСТИТ ОФИЦЕР НА ГРАНИЦЕ), а не легко и просто инвестировать в недвижимость, а так - да - нюхать цветы на берегу океана можно, ну, еще покататься на монорельсовом трамвае в Сиэттле. Я поддерживаю и интересом читаю родственную ветку, всегда интересно с стороны посмотреть как кто-то прыгает в омут с головой. Господин chаnge_pm! Раскрываю тайну про мой - как вы сказали - круг общения - он действительно примитивен - я вчера общался с тремя человеками: а) профессор University of California; б) сотрудник компании Amazon (не доставка, а именно сотрудник компании); в) сотрудник US Post (не доставка, а сотрудник, я посещал его жилище). Из "алкогольных" напитков употреблял пиво Blue Moon Belgian white (упаковка 12 бутылочек по 0,33 л - 14 долларов, выпил пару бутылочек с жаренным лососем).

2. Пан Долярчик - я би не радив купувати те, що у нас називають "суші" - ціна не адекватна якості. В США на першому місті по дешевому харчуванню в рестораціях - то в"єтнамська та китайска кухня (обід в ресторації - 7,5 долари, або зарплата прибиральниці за 30 (тридцять) хвилин роботи. На другому місці - мексиканська та пуерто-ріканська кухня (дуже смачно, особливо поживне "Буріто"), обід десь 10 доларів. Ось на цьому рівні але вже із значною мірою МЕНШОЮ популярністю, ніж мексиканська - японська (суші). Тобто це - їжа для бідних або для туристів. Як ви бачите - в Україні, де, як відомо, живуть найбагатші люди в світі - то - їжа для багатих.
Для порівнняння: в США прибиральниця МакДональдса за робочу зміну отримає 14,5х10=145 доларів. Купить суші в супермаркеті Whole foods за 6-8 доларів, тобто за 1/20 частину заробітної плати за 1 (один) день, або в японській ресторації - за 8-14 доларів, тобто за 1/10 заробітної плати за 1 (один) день. І ці гроші залишаться в країні. У нас - безперечно, купуючі суші за 100-350 гривень, ви профінансуєте чиєсь красиве життя в США або в Європі.
І саме головне - відчуйте різницю: японець або італієць попав в США якимось чином. Що він може робити? Малювати як Кацюкава Сюнцьо? Малювати як Сандро Ботічеллі? Він - японець - вміє робити суші, або він - італієць Тоні - може випікати піццу. Що вони роблять? Вони - японець та італієць - намагаються робити ту справу як найякісніше та найдешевше. Це - єдиний їх порятунок в житті. Єдина надія та єдина можливість: японцію робити суші, італійцю - випікати піццу. Італіїць Тоні - володар піццерії - ОСОБИСТО робить закупи зранку на ринку та ОСОБИСТО стоїть у печі та за касою. І мої діти купують піццу - тільки у Тоні. Тоні не може купити зіпсоване м"ясо та отруїти 55 людей к Львові. Бо закнчитьсяНАЗАВЖДИ його бізнес і його життя.
Що ми маємо в Україні? Ряжені в красивий "японський одяг" українські хлопчики - голодні та босі - намагаються здивувати вас суші. Нонсенс.

3. Вчора весь день працював виключно на форумчан: а) відвідав та ретельно вивчив будинок пересічного корінного мешканція США (буде репортаж); б) відвідав пляжі курортного містечка Santa Cruz на березі Тихого океану (читайте репортаж нижче); в) відправив запит сину мого коллєги по роботі - той кинув якір в Бидгощі (Польщя) - кинув якір після того, як добряче попрацював в Земельній комісій в якості "депутата від народу" одного міста-мільйонера. Не впевнений, що відповість про нерухомість, яку він придбав, але очікуємо.

4. СПОДОБАЛОСЯ.
  5396669 написав:
Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 19 чер, 2019 18:45, всього редагувалось 2 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 12.02.09
Подякував: 639 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:56

УЖАС, ЛЕТЯЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ или СКАЗКА, КАК ДИВНЫЙ СОН
(или что есть лучше недвижимости в Анталии и пляжей Анталии?)

Прямое доказательство с использованием уравнения Клапейрона-Менделеева, уравнений Лагранжа второго рода, уравнения Дарбу, формул Френе-Серре.

Отыскивая райский уголок на Земном шаре и место для инвестиций, автор специально посетил курортный городок на берегу Тихого океана.
Он мне понравился: обилие сказочных одноэтажных домиков, напоминающих то домики в Дании, то домики в Словении. Нет ни одного похожего...
Santa Cruz - Санта-Круз — город в штате Калифорния, административный центр и крупнейший город округа Санта-Круз. По переписи 2010 года, население Санта-Круза составляло 60 049 человек. Город расположен на северном берегу залива Монтерей в 115 км к югу от Сан-Франциско. Здесь находится Калифорнийский университет в Санта-Крузе.
Зображення

Моя цель - в этот раз - изучить океанский пляж и сравнить его с пляжем в Анталии для возможности определиться с выбором места для инвестиций.

(текст будет)

(Читаю новости с Украины и не удивляюсь: у людей, оказывается, много наградного оружия и они его регулярно чистят... Трудное это дело - чистка...).

Прикольно: эта ветка по числу просмотров опередила ветку о недвижимости во Львове...
Зображення
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 12.02.09
Подякував: 639 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 21:28

УЖАС, ЛЕТЯЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ или СКАЗКА, КАК ДИВНЫЙ СОН
(или что есть лучше недвижимости в Анталии и пляжей Анталии?)

Скажу сразу: сравнение будет предвзятым и некорректным.
Но мне - как жителю теплого берега Средиземного моря - много бросилось в глаза.
И все - в пользу жизни в Анталии.
Итак, вторник, 18 июня. Примерно 15-00 - 16-00 я посещаю пляж в курортном городке Санта Круз, Калифорния.
Берег Тихого океана.
Если вы едете к Санта Крузу вдоль Тихого океана по знаменитой Хайвэй номер 1, то у Вас справа будут вот такие виды:
Зображення
Очень красиво. Живописно. Много бесплатных парковок и мест отдыха на берегу моря.
Есть столики, лавочки, туалеты (все бесплатно). Обалденная природа с множеством цветов...
Сильный ветер с океана.
Зображення
Смотришь и думаешь: Джек Лондон был очень смелым путешественником - за 50 000 долларов в ценах начала прошлого века построил кеч "Snark" и вместе с женой и экипажем отплыл из Сан-Франциско 23 апреля 1907 года, ограничив свой маршрут югом Тихого океана.

И вот курортный город, в котором я поселился, и курортный пляж...
Зображення
Я как тот кулик на болоте - хвалю своё болото и ругаю чужое.
Первое: середина июня. На улице +16 (шестнадцать). Анталия: ночью +22, днем +29.
Второе: любые подъезды к пляжу - платные парковки. Цена за 20 (двадцать) минут - 1 доллар. В Анталии вдоль чудесной длинной набережной - все парковоки бесплатные. Тут на любые улочках в сторону пляжа - все платное. Парковка авто платная в Анталии только на специализированных пляжах типа "Сарысу" - въезд прямо к кромке воды моря за 5 лир или 0,85 доллара за весь день с правом выезда-заезда. Есть и особенные пляжи - в сторону Кемера - но это у же как исключение - там под соснами и дикие пляжи но с водой питьевой, лавочками, барбекю - заплатите 18 лир или 3 доллара за весь день.
Третье. Даже не знаю как сказать. Невероятная смесь сперматозоидов Нидерландов, Мексики, Дании, Пуэрто-Рико, Украины, индейцев США и так далее сделали свое коварное генетическое дело: невероятно колоритные личности - иногда даже пугающие - то размерами, то длиной бороды до колен, то ростом, то весом, то свирепым взглядом. В Анталии максимум чуднОго, что вы увидите, это полноватую даму - в спортивном черного цвета костюме до пят, заходящую в море.
На подходе к пляжу такая дивная смесь: огромных размеров трансформируемая площадка для разных видов спорта, спортсмены, молодежь, как бы отлично, и рядом здание, похожее на жд вокзал - на входе дама-полицейский - здесь кормят бездомных бесплатно. Для прикола хотел зайти - не хватило смелости - так - в двери заглянул: чисто: аккуратно, пристойно... Бездомные сидят в креслах за столами и мило обсуждают проблемы постройки нового завода автогиганта Тесла в Китае.
Четвертое: пляж песчаный (многим нравится, мне лично - нет). Многие места - выброшенные на берег водоросли. Холодно. В то же время - я в джинсах и куртке - ходят девицы дивно по-пляжному одеты: невероятно короткие джинсовые шорты - такие короткие, что у мужчины не все части тела поместились бы и с невероятным толстыми извините - ляжками. Я вот на них смотрел и думал: даже если бы парень в джинсах в кармане имел бы 7 дюймов, то и то они бы не пригодились. Девоньки в Анталии - "чорняві" - в 90% случаев приходят со своими парнями и выглядят не так классно, как Марыся из Быдгоща или Марина из Тернополя, но тоже очень прилично.
Пятое. Вдоль океана и вдоль уходящего в океан пирса есть приличные лавочки. Присесть можно. А вот курить сигареты нельзя. Вроде как и хорошо, что курить нельзя, но уверен, что не всем это понравится.
Шестое. Про сигареты. Продаются только на АЗС. Цена сбивает с ног и заставляет отказаться от курения: 11 долларов пачка. В Анталии - 13 лир или 2,1 доллара пачка (дороже, чем в Украине). Купил на пробу. И - очень долго искал место, где можно закурить. Поверьте, это было трудно: только нашел какой-то сквер недалеко от океана с лавочками, тут табличка: "Курить запрещено". Как-то напрягает это. Вдоль улицы тянулась старая заброшенная железная дорога и вдоль нее - пешеходная без асфальта тропа. Зашел на нее и закурил сигарету. Уверен: издалека выглядел идиотом. Потому и сигарета ну совсем не понравилась.

Короче: как-то так все это напрягает. Вот нет ощущения свободы и реального отдыха у воды.
Хотелось слегка "расслабится" и посидеть на лавочке у океана. Не очень получилось. Замёрз. В июне месяце. Сравнить только можно с тем, как я жутко мерз в горах Кабардино-Балкарии в августе (!!!) месяце.
Вот как хотите, но в Анталии все красивее, по-домашнему, уютнее, современнее, и - главное - не напрягает.
Зображення
Можете ругаться. Но в Анталии - мой выбор верный.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3134
З нами з: 12.02.09
Подякував: 639 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Доброго вечора на гілці.
Вперше сюди зайшов після валютних та банківських і зрозумів, що на Фінансах життя вирує :) Більш як пів години залипав у ваші розповіді :)
Долярчику-львівському олігарху і першому прогнозисту на УЛАНі - вітання, решти - гарного настрою і тримати гілку в тонусі.
Дуже пізнавально і цікаво. Особливо, - огляди akurt. Не маю наміру комусь лестити, але атмосфера на гілці настільки позитивна, що аж спати не кортить.
Читатиму із задоволенням !!!
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 27.02.19
Подякував: 65 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 316317318319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 387, 388, 389
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3883 338681
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2019 16:53
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 6, 7, 8
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
71 11506
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2019 15:23
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
41 3619
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 13:44
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.