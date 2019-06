Додано: Сер 19 чер, 2019 17:17

всегда интересно с стороны посмотреть как кто-то прыгает в омут с головой.

Но потом не смог ответить себе на вопрос - а зачем? Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Получался один ответ - чтобы было... Посчитал это нерациональным...

Но потом Пользоваться пока не планирую, сдавать удаленно - еще тот гемор и съест часть дохода. Посчитал это нерациональным...

Легкие комментарии с утра (на Западе США 07-50 утра):1. Господин! Не обижайтесь, я просто хочу вас огородить от фатальной ошибки вжизни. Это мнение меня, как путешественника, который в эти дни и минуты проводит много времени за рулем, путешествуя вдоль Тихого океана (по вашему меткому замечанию - алкоголика). Когда я был в выпускном 10-м классе - этот момент НИКОГДА не забуду - милая девочка, которой все в классе хотели запустить "скумбриевича" и которая сейчас бизнес-леди в Москве (ветром занесло) - сказала мне: "Ты - дилетант". Я не знал тогда смысла этого слова. Она мне пояснила так: "Ты знаешь много, но всего по-немножку и ничего конкретно". Вот так сейчас - мне показалось -: смело и решительно рассуждает об инвестициях в недвижимость США и Великобритании. Без цифр, без аналитики, без ссылок на авторитетные источники. Зря игнорируете решение Трампа о нелегалах. Ибо максимум, что может получить наш человек в США (и то с вероятностью 50%) - это туристическую визу класса В1/В2, позволяющую ТОЛЬКО ВЪЕХАТЬ (И ТО НЕ ФАКТ, ЧТО ВПУСТИТ ОФИЦЕР НА ГРАНИЦЕ), а не легко и просто инвестировать в недвижимость, а так - да - нюхать цветы на берегу океана можно, ну, еще покататься на монорельсовом трамвае в Сиэттле. Я поддерживаю и интересом читаю родственную ветку,Господин! Раскрываю тайну про мой - как вы сказали - круг общения - он действительно примитивен - я вчера общался с тремя человеками: а) профессор University of California; б) сотрудник компании Amazon (не доставка, а именно сотрудник компании); в) сотрудник US Post (не доставка, а сотрудник, я посещал его жилище). Из "алкогольных" напитков употреблял пиво Blue Moon Belgian white (упаковка 12 бутылочек по 0,33 л - 14 долларов, выпил пару бутылочек с жаренным лососем).2. Пан- я би не радив купувати те, що у нас називають "суші" - ціна не адекватна якості. В США на першому місті по дешевому харчуванню в рестораціях - то в"єтнамська та китайска кухня (обід в ресторації - 7,5 долари, або зарплата прибиральниці за 30 (тридцять)роботи. На другому місці - мексиканська та пуерто-ріканська кухня (дуже смачно, особливо поживне "Буріто"), обід десь 10 доларів. Ось на цьому рівні але вже із значною мірою МЕНШОЮ популярністю, ніж мексиканська - японська (суші). Тобто це - їжа для бідних або для туристів. Як ви бачите - в Україні, де, як відомо, живуть найбагатші люди в світі - то - їжа для багатих.Для порівнняння: в США прибиральниця МакДональдса за робочу зміну отримає 14,5х10=145 доларів. Купить суші в супермаркеті Whole foods за 6-8 доларів, тобто за 1/20 частину заробітної плати за 1 (один) день, або в японській ресторації - за 8-14 доларів, тобто за 1/10 заробітної плати за 1 (один) день. І ці гроші залишаться в країні. У нас - безперечно, купуючі суші за 100-350 гривень, ви профінансуєте чиєсь красиве життя в США або в Європі.- відчуйте різницю: японець або італієць попав в США якимось чином. Що він може робити? Малювати як Кацюкава Сюнцьо? Малювати як Сандро Ботічеллі? Він - японець - вміє робити суші, або він - італієць Тоні - може випікати піццу. Що вони роблять? Вони - японець та італієць - намагаються робити ту справу як найякісніше та найдешевше. Це - єдиний їх порятунок в житті. Єдина надія та єдина можливість: японцію робити суші, італійцю - випікати піццу. Італіїць Тоні - володар піццерії - ОСОБИСТО робить закупи зранку на ринку та ОСОБИСТО стоїть у печі та за касою. І мої діти купують піццу - тільки у Тоні. Тоні не може купити зіпсоване м"ясо та отруїти 55 людей к Львові. Бо закнчитьсяНАЗАВЖДИ його бізнес і його життя.Що ми маємо в Україні? Ряжені в красивий "японський одяг" українські хлопчики - голодні та босі - намагаються здивувати вас суші. Нонсенс.3. Вчора весь деньа) відвідав та ретельно вивчив будинок пересічного корінного мешканція США (буде репортаж); б) відвідав пляжі курортного містечка Santa Cruz на березі Тихого океану (читайте репортаж нижче); в) відправив запит сину мого коллєги по роботі - той кинув якір в Бидгощі (Польщя) - кинув якір після того, як добряче попрацював в Земельній комісій в якості "депутата від народу" одного міста-мільйонера. Не впевнений, що відповість про нерухомість, яку він придбав, але очікуємо.4. СПОДОБАЛОСЯ.