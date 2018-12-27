В голові вже зріє матеріал "Нерухомість звичайної бабусі в США в свої 77 років".
Для цього відвідую приватний будинок в США реальної бабусі та навіть сьогодні кроками вимірював розміри її будинка.
Скажу відразу - забігаючи наперед - мені будинок сподобався. Цікавий. Зручний.
А якщо врахувати, що бабуся з того будинка має неабиякий зиск - то ще цікавіше...
akurt написав:
3. Вчора весь день працював виключно на форумчан: а) відвідав та ретельно вивчив будинок пересічного корінного мешканція США (буде репортаж); б) відвідав пляжі курортного містечка Santa Cruz на березі Тихого океану (читайте репортаж нижче); в) відправив запит сину мого коллєги по роботі - той кинув якір в Бидгощі (Польщя)... Не впевнений, що відповість про нерухомість, яку він придбав, але очікуємо.
Докладна відповідь від "нашого" хлопця із Польші прийшла. Буде матеріал потім. Бажано буде отримати коментар від sinus, change_pmта інших форумчан, які мають відношення до Rzeczpospolita Polska...