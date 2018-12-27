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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 чер, 2019 23:38
Ну, у нас тут особлива гілка. Іноді сильно сперечаємося... І не все так просто... Але...
В голові вже зріє матеріал "Нерухомість звичайної бабусі в США в свої 77 років"
.
Для цього відвідую приватний будинок в США реальної бабусі та навіть сьогодні кроками вимірював розміри її будинка.
Скажу відразу - забігаючи наперед - мені будинок сподобався. Цікавий. Зручний.
А якщо врахувати, що бабуся з того будинка має неабиякий зиск
- то ще цікавіше...
akurt написав:
3. Вчора весь день працював виключно на форумчан:
... в) відправив запит сину мого коллєги по роботі - той кинув якір в Бидгощі (Польщя)... Не впевнений, що відповість про нерухомість, яку він придбав, але очікуємо.
Докладна відповідь від "нашого" хлопця із Польші прийшла. Буде матеріал потім. Бажано буде отримати коментар від sinus
, change_pm
та інших форумчан, які мають відношення до Rzeczpospolita Polska...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:08
"Передовые страны. В ожидании нового «экономического чуда»"
Ручир Шарма
Турция
«Во времена десятилетия высокой инфляции, по словам турецких бизнесменов, они не могли даже мечтать про получение долгосрочного финансирования из иностранных источников, потому что такие механизмы кредитования не работают в условиях двузначных темпов инфляции. Местные банки интенсивно вкладывали деньги в высокодоходные государственные ценные бумаги, что означало отсутствие потребности заниматься реальным кредитованием. Больших проектов не было, потому что никто не имел возможности рассчитывать дальше, чем на шесть месяцев.»
«…Турция усвоила урок Китая: если у вас все в порядке с экономикой, то в политике можно делать почти все что угодно.»
«Большие займы за рубежом не способны обеспечить быстрого роса экономики с турецким уровнем доходов, потому что деньги, которые текут в Турцию – это преимущественно краткосрочные инвестиции в акции и другие финансовые активы, которые быстро могут убежать в случае кризиса.»
«…доминирование старых компаний – для современной экономики явление ненормальное... Турецкие семейные империи разрастаются во все более разноотраслевые и менее концентрированные конгломераты… Такая распорошенность обычно размывает конкурентоспособность и прибыли и является немыслимой для других новых экономик, например ЮАР, где компании ощущают реальное давление со стороны акционеров.»
«Черный рынок труда осложняет турецким компаниям работу на международных рынках. Неофициальный найм делает невозможным для компаний привлечение наиболее квалифицированных сотрудников, нормальное банковское финансирование и лишает их доступа на мировые рынки. Все это приводит к тому, что типичное предприятие, работники которого легально не оформлены, является на 40-80% менее продуктивным по сравнению с законопослушными…
Сегодня такая большая часть бизнеса работает «по-черному» - 20% от все операций, - что Турция уже практически не пытается внедрить более высокие налоги на корпоративные и индивидуальные доходы. Более 80% бюджетных поступлений приходится на косвенные налоги с предприятий нескольких отраслей с высокой степенью государственного регулирования…»
#Передовые_страны
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