Додано: Чет 20 чер, 2019 07:08

"Передовые страны. В ожидании нового «экономического чуда»"

Ручир Шарма



Турция



«Во времена десятилетия высокой инфляции, по словам турецких бизнесменов, они не могли даже мечтать про получение долгосрочного финансирования из иностранных источников, потому что такие механизмы кредитования не работают в условиях двузначных темпов инфляции. Местные банки интенсивно вкладывали деньги в высокодоходные государственные ценные бумаги, что означало отсутствие потребности заниматься реальным кредитованием. Больших проектов не было, потому что никто не имел возможности рассчитывать дальше, чем на шесть месяцев.»



«…Турция усвоила урок Китая: если у вас все в порядке с экономикой, то в политике можно делать почти все что угодно.»



«Большие займы за рубежом не способны обеспечить быстрого роса экономики с турецким уровнем доходов, потому что деньги, которые текут в Турцию – это преимущественно краткосрочные инвестиции в акции и другие финансовые активы, которые быстро могут убежать в случае кризиса.»



«…доминирование старых компаний – для современной экономики явление ненормальное... Турецкие семейные империи разрастаются во все более разноотраслевые и менее концентрированные конгломераты… Такая распорошенность обычно размывает конкурентоспособность и прибыли и является немыслимой для других новых экономик, например ЮАР, где компании ощущают реальное давление со стороны акционеров.»



«Черный рынок труда осложняет турецким компаниям работу на международных рынках. Неофициальный найм делает невозможным для компаний привлечение наиболее квалифицированных сотрудников, нормальное банковское финансирование и лишает их доступа на мировые рынки. Все это приводит к тому, что типичное предприятие, работники которого легально не оформлены, является на 40-80% менее продуктивным по сравнению с законопослушными…

Сегодня такая большая часть бизнеса работает «по-черному» - 20% от все операций, - что Турция уже практически не пытается внедрить более высокие налоги на корпоративные и индивидуальные доходы. Более 80% бюджетных поступлений приходится на косвенные налоги с предприятий нескольких отраслей с высокой степенью государственного регулирования…»



#Передовые_страны