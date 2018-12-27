Додано: Чет 20 чер, 2019 17:22

Да, Эрику Найману (текст выше частично скопирован со статьи Эрика Наймана - при этом указан совсем другой автор) смело можно сказать: Пилите, Шура, пилите: они золотые...Главное: никто не мешает..Краткосрочные инвестиции?На пол-года?Крупнейший в мире аэропорт - в день принимает-отправляет 1500 рейсов.Вложение - 8 000 000 000 долларов США.Самый глубокий в мире автотуннель под морем - под Босфором - я лично проехал 1 июня.К 2024 году - ввод эксплуатацию 8 000 (восьми тысяч) новых (НОВЫХ) скоростных автодорог...Самый большой авиафлот в мире... 5 авиакомпаний: которые вместе летают по самому большому в мире спектру маршрутов. Это вам не два рейса в месяц Николаев-Киев... и Ужгород-Киев...В Анталии Эмираты заканчивают супер современный отель прямо на набережной высочайшего класса, а слева начинают строить уже новый - залит фундамент...Указом президента отменена квота в 50% на иностранных студентов в университетах Турции (сохранена на стоматологов и юристов) - количество иностранных студентов исчисляется уже миллионом... Это вам не 300 000 арабов в Харькове...Прямо в эти минуты строят в Турции 15 тоннелей в горах...Для меня самые интересные - туннели на скоростной горной автодороге - тянущейся на 300 км от Анталии к городу Конья - там через перевал в 2 200 м (это почти в 2 раза выше Ай-Петри в Крыму и в 1,5 раза выше Говерлы) идет скоростная двухполосная в каждом направлении автотрасса - я в январе ехал по ней со скоростью 120-140 км в час (жена за руки хватала и ругалась) - они решили ее спрямить и построить 2 автотуннеля... строят... По этой автотрассе я и не только я попадают на самый новый горнолыжный курорт в Турции, где skipass на 1 день стоит 13 (тринадцать) долларов, а не 30 (тридцать), как в Буковеле, и где чашка кофе стоит не почти 100 долларов, как в Буковеле, а 5 лир, поесть 20 гривен.А не хочешь на авто, пожалуйста: авиаперелет Анталия-Кайсери (Эрджиес) - 40 долларов туда и обратно, это вам не 1450 гривен в одну сторону от МАУ "Львов-Киев" или 2600 гривен "Ужгород-Киев" на суперсовременных самолетах ЯК-40...Краткосрочные инвестиции - насмешили, чуть чашку с кофе не выронил... Пусть Эрик Найман посмотрит на потуги построить подъезд к Южному мосту в Днепре или на потуги закончить начатый строительством еще при Хрущеве мост в Запорожье...Доллар стабилен (даже обидно): 5,7839 лиры за 1 доллар - а еще в октябре тут прорицатели на остатках кофейной гущи такие ужасы предрекали...о, какие ужасы...Да, что-то стреляют у вас там... и душат детей... в Киеве травят жителей каким-то нехорошим воздухом... нехорошо это как-то...Одно утешает: во всех бедах Турции я лично виноват.