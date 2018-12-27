Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ну, у нас тут особлива гілка. Іноді сильно сперечаємося... І не все так просто... Але...
В голові вже зріє матеріал "Нерухомість звичайної бабусі в США в свої 77 років". Для цього відвідую приватний будинок в США реальної бабусі та навіть сьогодні кроками вимірював розміри її будинка.
Скажу відразу - забігаючи наперед - мені будинок сподобався. Цікавий. Зручний. А якщо врахувати, що бабуся з того будинка має неабиякий зиск - то ще цікавіше...
akurt написав: 3. Вчора весь день працював виключно на форумчан: ... в) відправив запит сину мого коллєги по роботі - той кинув якір в Бидгощі (Польщя)... Не впевнений, що відповість про нерухомість, яку він придбав, але очікуємо.
Докладна відповідь від "нашого" хлопця із Польші прийшла. Буде матеріал потім. Бажано буде отримати коментар від sinus, change_pmта інших форумчан, які мають відношення до Rzeczpospolita Polska...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
"Передовые страны. В ожидании нового «экономического чуда»" Ручир Шарма
Турция
«Во времена десятилетия высокой инфляции, по словам турецких бизнесменов, они не могли даже мечтать про получение долгосрочного финансирования из иностранных источников, потому что такие механизмы кредитования не работают в условиях двузначных темпов инфляции. Местные банки интенсивно вкладывали деньги в высокодоходные государственные ценные бумаги, что означало отсутствие потребности заниматься реальным кредитованием. Больших проектов не было, потому что никто не имел возможности рассчитывать дальше, чем на шесть месяцев.»
«…Турция усвоила урок Китая: если у вас все в порядке с экономикой, то в политике можно делать почти все что угодно.»
«Большие займы за рубежом не способны обеспечить быстрого роса экономики с турецким уровнем доходов, потому что деньги, которые текут в Турцию – это преимущественно краткосрочные инвестиции в акции и другие финансовые активы, которые быстро могут убежать в случае кризиса.»
«…доминирование старых компаний – для современной экономики явление ненормальное... Турецкие семейные империи разрастаются во все более разноотраслевые и менее концентрированные конгломераты… Такая распорошенность обычно размывает конкурентоспособность и прибыли и является немыслимой для других новых экономик, например ЮАР, где компании ощущают реальное давление со стороны акционеров.»
«Черный рынок труда осложняет турецким компаниям работу на международных рынках. Неофициальный найм делает невозможным для компаний привлечение наиболее квалифицированных сотрудников, нормальное банковское финансирование и лишает их доступа на мировые рынки. Все это приводит к тому, что типичное предприятие, работники которого легально не оформлены, является на 40-80% менее продуктивным по сравнению с законопослушными… Сегодня такая большая часть бизнеса работает «по-черному» - 20% от все операций, - что Турция уже практически не пытается внедрить более высокие налоги на корпоративные и индивидуальные доходы. Более 80% бюджетных поступлений приходится на косвенные налоги с предприятий нескольких отраслей с высокой степенью государственного регулирования…»
Краткосрочные инвестиции? На пол-года? Крупнейший в мире аэропорт - в день принимает-отправляет 1500 рейсов. Вложение - 8 000 000 000 долларов США. Самый глубокий в мире автотуннель под морем - под Босфором - я лично проехал 1 июня. К 2024 году - ввод эксплуатацию 8 000 (восьми тысяч) новых (НОВЫХ) скоростных автодорог... Самый большой авиафлот в мире... 5 авиакомпаний: которые вместе летают по самому большому в мире спектру маршрутов. Это вам не два рейса в месяц Николаев-Киев... и Ужгород-Киев... В Анталии Эмираты заканчивают супер современный отель прямо на набережной высочайшего класса, а слева начинают строить уже новый - залит фундамент... Указом президента отменена квота в 50% на иностранных студентов в университетах Турции (сохранена на стоматологов и юристов) - количество иностранных студентов исчисляется уже миллионом... Это вам не 300 000 арабов в Харькове... Прямо в эти минуты строят в Турции 15 тоннелей в горах... Для меня самые интересные - туннели на скоростной горной автодороге - тянущейся на 300 км от Анталии к городу Конья - там через перевал в 2 200 м (это почти в 2 раза выше Ай-Петри в Крыму и в 1,5 раза выше Говерлы) идет скоростная двухполосная в каждом направлении автотрасса - я в январе ехал по ней со скоростью 120-140 км в час (жена за руки хватала и ругалась) - они решили ее спрямить и построить 2 автотуннеля... строят... По этой автотрассе я и не только я попадают на самый новый горнолыжный курорт в Турции, где skipass на 1 день стоит 13 (тринадцать) долларов, а не 30 (тридцать), как в Буковеле, и где чашка кофе стоит не почти 100 долларов, как в Буковеле, а 5 лир, поесть 20 гривен. А не хочешь на авто, пожалуйста: авиаперелет Анталия-Кайсери (Эрджиес) - 40 долларов туда и обратно, это вам не 1450 гривен в одну сторону от МАУ "Львов-Киев" или 2600 гривен "Ужгород-Киев" на суперсовременных самолетах ЯК-40...
Краткосрочные инвестиции - насмешили, чуть чашку с кофе не выронил... Пусть Эрик Найман посмотрит на потуги построить подъезд к Южному мосту в Днепре или на потуги закончить начатый строительством еще при Хрущеве мост в Запорожье...
Доллар стабилен (даже обидно): 5,7839 лиры за 1 доллар - а еще в октябре тут прорицатели на остатках кофейной гущи такие ужасы предрекали...о, какие ужасы...
Да, что-то стреляют у вас там... и душат детей... в Киеве травят жителей каким-то нехорошим воздухом... нехорошо это как-то... Одно утешает: во всех бедах Турции я лично виноват.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).