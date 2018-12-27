Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну, у нас тут особлива гілка. Іноді сильно сперечаємося... І не все так просто... Але...
В голові вже зріє матеріал "Нерухомість звичайної бабусі в США в свої 77 років". Для цього відвідую приватний будинок в США реальної бабусі та навіть сьогодні кроками вимірював розміри її будинка.
Скажу відразу - забігаючи наперед - мені будинок сподобався. Цікавий. Зручний. А якщо врахувати, що бабуся з того будинка має неабиякий зиск - то ще цікавіше...
akurt написав: 3. Вчора весь день працював виключно на форумчан: ... в) відправив запит сину мого коллєги по роботі - той кинув якір в Бидгощі (Польщя)... Не впевнений, що відповість про нерухомість, яку він придбав, але очікуємо.
Докладна відповідь від "нашого" хлопця із Польші прийшла. Буде матеріал потім. Бажано буде отримати коментар від sinus, change_pmта інших форумчан, які мають відношення до Rzeczpospolita Polska...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
"Передовые страны. В ожидании нового «экономического чуда»" Ручир Шарма
Турция
«Во времена десятилетия высокой инфляции, по словам турецких бизнесменов, они не могли даже мечтать про получение долгосрочного финансирования из иностранных источников, потому что такие механизмы кредитования не работают в условиях двузначных темпов инфляции. Местные банки интенсивно вкладывали деньги в высокодоходные государственные ценные бумаги, что означало отсутствие потребности заниматься реальным кредитованием. Больших проектов не было, потому что никто не имел возможности рассчитывать дальше, чем на шесть месяцев.»
«…Турция усвоила урок Китая: если у вас все в порядке с экономикой, то в политике можно делать почти все что угодно.»
«Большие займы за рубежом не способны обеспечить быстрого роса экономики с турецким уровнем доходов, потому что деньги, которые текут в Турцию – это преимущественно краткосрочные инвестиции в акции и другие финансовые активы, которые быстро могут убежать в случае кризиса.»
«…доминирование старых компаний – для современной экономики явление ненормальное... Турецкие семейные империи разрастаются во все более разноотраслевые и менее концентрированные конгломераты… Такая распорошенность обычно размывает конкурентоспособность и прибыли и является немыслимой для других новых экономик, например ЮАР, где компании ощущают реальное давление со стороны акционеров.»
«Черный рынок труда осложняет турецким компаниям работу на международных рынках. Неофициальный найм делает невозможным для компаний привлечение наиболее квалифицированных сотрудников, нормальное банковское финансирование и лишает их доступа на мировые рынки. Все это приводит к тому, что типичное предприятие, работники которого легально не оформлены, является на 40-80% менее продуктивным по сравнению с законопослушными… Сегодня такая большая часть бизнеса работает «по-черному» - 20% от все операций, - что Турция уже практически не пытается внедрить более высокие налоги на корпоративные и индивидуальные доходы. Более 80% бюджетных поступлений приходится на косвенные налоги с предприятий нескольких отраслей с высокой степенью государственного регулирования…»
Краткосрочные инвестиции? На пол-года? Крупнейший в мире аэропорт - в день принимает-отправляет 1500 рейсов. Вложение - 8 000 000 000 долларов США. Самый глубокий в мире автотуннель под морем - под Босфором - я лично проехал 1 июня. К 2024 году - ввод эксплуатацию 8 000 (восьми тысяч) новых (НОВЫХ) скоростных автодорог... Самый большой авиафлот в мире... 5 авиакомпаний: которые вместе летают по самому большому в мире спектру маршрутов. Это вам не два рейса в месяц Николаев-Киев... и Ужгород-Киев... В Анталии Эмираты заканчивают супер современный отель прямо на набережной высочайшего класса, а слева начинают строить уже новый - залит фундамент... Указом президента отменена квота в 50% на иностранных студентов в университетах Турции (сохранена на стоматологов и юристов) - количество иностранных студентов исчисляется уже миллионом... Это вам не 300 000 арабов в Харькове... Прямо в эти минуты строят в Турции 15 тоннелей в горах... Для меня самые интересные - туннели на скоростной горной автодороге - тянущейся на 300 км от Анталии к городу Конья - там через перевал в 2 200 м (это почти в 2 раза выше Ай-Петри в Крыму и в 1,5 раза выше Говерлы) идет скоростная двухполосная в каждом направлении автотрасса - я в январе ехал по ней со скоростью 120-140 км в час (жена за руки хватала и ругалась) - они решили ее спрямить и построить 2 автотуннеля... строят... По этой автотрассе я и не только я попадают на самый новый горнолыжный курорт в Турции, где skipass на 1 день стоит 13 (тринадцать) долларов, а не 30 (тридцать), как в Буковеле, и где чашка кофе стоит не почти 100 долларов, как в Буковеле, а 5 лир, поесть 20 гривен. А не хочешь на авто, пожалуйста: авиаперелет Анталия-Кайсери (Эрджиес) - 40 долларов туда и обратно, это вам не 1450 гривен в одну сторону от МАУ "Львов-Киев" или 2600 гривен "Ужгород-Киев" на суперсовременных самолетах ЯК-40...
Краткосрочные инвестиции - насмешили, чуть чашку с кофе не выронил... Пусть Эрик Найман посмотрит на потуги построить подъезд к Южному мосту в Днепре или на потуги закончить начатый строительством еще при Хрущеве мост в Запорожье...
Доллар стабилен (даже обидно): 5,7839 лиры за 1 доллар - а еще в октябре тут прорицатели на остатках кофейной гущи такие ужасы предрекали...о, какие ужасы...
Да, что-то стреляют у вас там... и душат детей... в Киеве травят жителей каким-то нехорошим воздухом... нехорошо это как-то... Одно утешает: во всех бедах Турции я лично виноват.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
НЕ НА ТОМ ОСТРОВЕ ПОСТРОИЛИ ВИЛЛУ или "Нерухомість звичайної бабусі в США в свої 77 років"
Указанную выше фразу произнес севастопольский риелтор моему клиенту, который пришел на улицу бессмертного Ленина в Севастополе осенью 2014 с целью продать мечту своей жизни - виллу под Форосом. Вот там он после вопроса "Что у вас на продажу" и услышал мнение риелтора: "Вы не на том острове построили виллу"... Все не так плохо: при стартовой цене в 600 000 долларов вилла была продана за 400 000 долларов наличными, и автор лично участвовал в организации аренды ячейки в одном из новоявленных банков Крыма и лично наблюдал, как кассир банка с помощью машинки пересчитывал 40 пачек купюр по 100 долларов. Риелтор - всегда умный человек. Он торгует информацией. То есть воздухом. Но клиент всегда думает, что риелтор - это самый честный человек в мире, который торгует "правильными" документами, отсутствием проблем в купленной недвижимости и надеждой на то, что уже через 3 дня после покупки клиент не начнет кусать локти.
Наша героиня не попала на полуостров. Вместе с мужем она купила готовый дом в приморском (приокеанском) городке с населением по данным 2010 года - 62 000 человек. Santa Cruz. Автор имел возможность реально пощупать частный дом реальной американской семьи. Гостеприимство было вознаграждено: мы вместе с женой приготовили для угощения самый настоящий украинский борщ из самых настоящих американских ингредиентов. И вы знаете - борщ удался!
Итак... Дом - одноэтажный на участке примерно в 6 соток... Замечу, что автор снаружи осмотрел десятки домов и они все - одноэтажные на тихих заасфальтированных улицах с обилием (даже напрягает) "лежащих полицейских". Нет ни одного похожего дома и нет даже подобия чего-то из привычных нам Каталогов жилых домов. Удивляешься разнообразию фантазии. Итак: участок в примерно 6 соток... Газон перед домом... Никаких заборов даже с соседями справа и слева... Размеры дома я измерил шагами - 20х10 моих шагов или примерно 14х7 метров или примерно площадь в плане 100 кв.м. Вполне достаточно для семьи из 2-х человек. Справа от дома - проезд, на котором умещается не мене 3-х автомобилей. В конце проезда - ну очень большой гараж-мастерская. О нем позже. За домом - патио с креслами и шезлонгами, а также небольшой земельный участок - думаю, не больше 2-х соток... В этом доме жила семья без детей - Бог не дал детей. Хозяин дома отошел уже в мир иной, а его жене - наследнице на сегодня - 77 лет. Потому дом и участок выглядят не на "пять" баллов, а на "четыре" - чувствуется отсутствие "мужской руки". В принципе все хорошо, но я бы сделал генеральную уборку и кое=где освежил бы углы. А вообще - ничего, нормально... Весь дом - деревянный каркасный: снаружи отделан обрезной доской, окрашенной в необычный для нас светло-фиолетовый цвет. Я его обошел весь и щупал руками: окраска качественная, без потеков и трещин, и выглядит почти свежей. Окна - стеклопакеты несколько необычной формы и конструкции, чем у нас. Нет никаких решеток на окнах. Входные двери - со стеклами, один замок. В дом 2 входа- парадный со стороны улицы и с тыльной стороны.
Забор с соседом есть только с задней тыльной стороны. Там растут бамбуковые заросли высотой в 3 м или выше.
Очень необычная планировка дома - скажу сразу мне понравилось. Здесь 2 спальни. У мастер-спальни свой санузел с ванной - все в кафеле. Второй санузел - "общий" - там внутри аж две душевые лейки - конечно, я сразу представил, как с одной душевой лейки льётся прохладная вода на меня, а с другой - теплая - на Гюльчатай. Классно: в одной душевой кабине, сделанной из кафеля - 2 душевые лейки с противоположных сторон (рекомендую). Есть окошко с сеткой и есть принудительная вентиляция. Есть кухня отдельная, но в которую вход с двух сторон, со стороны коридора тыльной части и со стороны жилой комнаты. Вот про жилые комнаты тоже необычно - здесь сразу 2 комнаты, которые у нас называют "зала" или "зал". Гость, заходя с улицы - попадет сразу в одну из таких комнат - она с камином, камин сделан так, что его выпускная труба - каменная - идет снаружи дома. Камин ну очень большой. Здесь и диваны и кресла и картины... все как надо. Без всякой перегородки и дверей гость попадет во вторую "залу" - здесь большой телевизор и обеденный стол со стульями. Есть встроенный в стену сервант с посудой. Все стены - в деревянных панелях, окрашенных в белый цвет. Выше панелей стены окрашены в синий цвет. Нормальное сочетание, на раздражает. Именно эта комната через коридор соединяется с кухней, второй спальней дома и с вторым санузлом. Все удобно и доступно. Очень необычно: в мастер-спальне сделано кроме окон в стенах - окно в крышу - ей Богу, я думал, что включено освещение. Еще более необычно - во второй спальне - я такого не видел - есть окно в крыше круглое с вставленным увеличительным стеклом. Кажется, что с потолка бьёт свет от прожектора. Прямо на двуспальную кровать. Я сразу представил Гюльчатай в красном кружевном белье, которая нежно улыбается, глядя на меня, лежащего навзничь на огромной двуспальной кровати.
Окна во всех комнатах "зала" - огромные, открываются либо поднятием части вверх, либо наоборот, опусканием части вниз. Есть режим проветривания. Отопление и горячая вода - от газового котла, спрятанного в кухне. Мастер-спальня имеет встроенный гардероб в стене.
Как живет владелица в свои 77 лет? Так же, как и любая украинская гражданка в свои 77 лет: подстригает цветы, поливает со шланга газон и 200 дней в году путешествует: то Северная Африка, то Норвегия. Вот вернулась из Канады. Не шучу. Откуда дровишки? Это самое интересное! Пенсия миссис Джонс - 2 000 долларов месяц. Этого мало. Потому одну из двух спален она сдаёт студенту - за 850 долларов в месяц. Благо на расстоянии нескольких миль университет, который входит в ТОП университетов мира. По словам миссис Джонс, в городке живет кроме 60 000 жителей еще 20 000 студентов. От квартирантов нет отбоя. Вы не поверите: бабушка сдает еще и гараж. Но не для автомобиля. Гараж большой вместительный, имеет окна, и с тыльной стороны - вход в мастерскую. Вот эту мастерскую миссис Джонс переделала в жилую комнату и тоже сдает студенту за 850 долларов месяц. Оцените тонкий расчет: когда миссис Джонс улетает в Кению охотиться на жирафов, за её лабрадором ухаживает кто-то из студентов: берёт на квартиру только парней. "2-в-1": парни пьют пиво и бабушка еще имеет доход от сдачи бутылок. Бабушка благодарна студентам: если студент приводит студентку показать ей пару-тройку формул, бабушка обеспечивает покой и конфиденциальность... Правда, умные студенты подсчитали, что поехать 5 миль и сдать бутылки по 5 центов - себе в убыток. Но пожилые люди - они же не так считают, верно? У бабушки в ее спальне - огромных размеров монитор, лазерный принтер. Прогрессивная... Весь дом увешан вырезками с мудрыми изречениями типа "Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда", "Не учите меня жить: самой тошно!", "Ой, Вань, смотри какие клоуны...", "Ах, оставьте, Штирлиц, без вас голова болит..."
Миссис Джонс удивила тем, что у неё 2 автомобиля - один она водит сама. Второй - не на ходу, все некогда продать... При этом - чисто по-стариковски - она ужасно бережлива: - собирает бутылки от пива студентов - едет за 5 миль от дома их сдавать по 5 центов за бутылку. - воду с водосточных труб тщательно собирает и поливает газон. Миссис Джонс казала, что её дом оценен в 500 000 долларов. Вот эту тележку с продуктами помог ей из супермаркета катить к автомобилю я: здесь и лосось, и курица, и пиво, и королевские креветки, и хлеб, и фрукты, и молоко, и пачка итальянского кофе, и йогурты, и овощи картофель, морковка, лук, капуста и минеральная вода – всё стоило 148 долларов. Думаю, на неделю ей хватит…
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
shapo написав:https://www.rosbalt.ru/world/2019/06/19/1787621.html СМИ: США введут жесткие санкции против Турции из-за российских С-400 Наверное, клевещут москали
Я сам с интересом наблюдаю за этой ситуацией: что будет? Удивляет то, что Эрдоган настолько УВЕРЕН в том, что и он, и его государство так прочно стоит на ногах, что совсем как-то и не боится. Между прочим, с кем не говорил я из турков: их этот вопрос ну НИКАК не волнует. Удивлялись, что это вопрос волнует очень сильно граждан Украины. Критический импорт только один - нефть из соседнего Ирана. Весь бензин и дизельное топливо - оттуда. Как поется в песне: "Подождём, твою мать, подождём..."
У меня по этому поводу только один пророческий прогноз: - в Европе надвигается полная попа. Вон мои респонденты из Ирландии в ужасе от надвигающегося Brexit: у них были большие планы на Великобританию. - в Германии трясет даже фрау Меркель. - во Франции уже хотят наладить выпуск презервативов XXXXXL, а обычные снять с производства, так как количество арабов с Северной Африки уже превалирует в доле населения. - Как-то себя грустно чувствуют Балканские страны... Вроде только Румыния идет вперед 7-ми мильными шагами...
Вот как бы так не получилось, что Турция - которая ведет СОВЕРШЕННО независимую политику и являет собой образец стабильности - ну, кроме перманентно стабильной в политическом и экономическом смыслах Украины - станет надежной гаванью для всех, кто не хлопает ушами....
P.S. Просулся в 8-00. легкий моросящий дождик, курорт, твою мать... в Украине 18-00 вечера... В Анталии 18-00 вечера и +28, ночью +22, море +25... Тут по Вайберу новости из того подразделения, откуда я ушел ровно 10 лет назад. Там было 22 сотрудника - все "белые воротнички". Сегодня осталась 5: - вчера Тане сделали операцию - рак груди - впереди химиотерапия и облучение... - Сережа себя чувствует хорошо после удаления всех лимфатических узлов (что-то онкологическое)... - Вите лучше после экспериментального метода лечения рака кожи, правда из Онкологии не выпускают и не выписывают... Согласился на экспериментальный метод лечения... - Наташе рак не грозит - все женские органы вырезали еще в 2005 году...
Ирочку похоронили месяц назад: рак легких...
А так ничего: работают... Коля, правда, очень пьёт прямо на работе прямо в 2-х комнатном личном кабинете прямо перед приёмом посетителей... Но разве бутылка водки в день на работе для нормального мужика - это доза??? Кстати, совсем не болеет никогда и ничем... Может, дело в водке? А если бы я не ушел - 2-х комнатный кабинет был бы мой... Но я ушёл...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 20 чер, 2019 19:54, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
shapo написав:https://www.rosbalt.ru/world/2019/06/19/1787621.html СМИ: США введут жесткие санкции против Турции из-за российских С-400 Наверное, клевещут москали
akurt написав:Я сам с интересом наблюдаю за этой ситуацией: что будет? Удивляет то, что Эрдоган настолько УВЕРЕН в том, что и он, и его государство так прочно стоит на ногах, что совсем как-то и не боится. Между прочим, с кем не говорил я из турков: их этот вопрос ну НИКАК не волнует. Удивлялись, что это вопрос волнует очень сильно граждан Украины.
1)Эрдоган мнит себя новым турецким султаном новой Османской империи, поэтому и изображает независимость от США стремясь показать что он главный в этом регионе 2) А почему обычных граждан это должно волновать? У 99,9 % свои проблемы пока эти санкции не начали касаться их кошелька. Пока этого нет на это никто не обращает внимания 3) Гражданам Украины на это наплевать, а вот те, у кого ближайшие родственники в Израиле только приветствуют эти санкции
akurt написав:Вот как бы так не получилось, что Турция - которая ведет СОВЕРШЕННО независимую политику и явится тобой образец стабильности - ну, кроме перманентно стабильной в политическом и экономическом смыслах Украины - станет надежной гаванью для всех, кто не хлопает ушами....
1) Насчет "гавани" я бы не стал так категорично утверждать после спровоцированного ( или организованного) неудавшегося переворота, отмененных выборов в Стамбуле, отъезда из страны некоторых интеллектуалов. Да и критический импорт это не только бензин. Страна сильно зависит от туризма, экспорта сельхоз- и прочей продукции.
shapo написав:3) Гражданам Украины на это наплевать, а вот тем, у кого ближайшие родственники в Израиле только приветствуют эти санкции
1) Насчет "гавани" я бы не стал так категорично утверждать после спровоцированного ( или организованного) неудавшегося переворота, отмененных выборов в Стамбуле, отъезда из страны некоторых интеллектуалов.
Вот вы и не правы: а) граждан Украины ТОЛЬКО это и волнует - Вы уже 135-ый по счету, который об этом именно написал именно на этой ветке и все с уклоном в то, ну как мне плохо живется... б) я знаю только одну страну в мире, где нет неудавшихся переворотов - это конечно, Украина. Перекрестимся, глядя на... на... ой, даже не знаю, на купола какой церкви... УПЦ, ПЦУ, ККЦ, СМУ, МПУ, АПЦ, АКЦ, УПЦКП, АКГКЦ, УПЦМП, УПЦФ?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).