Додано: Чет 20 чер, 2019 19:01

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или "Нерухомість звичайної бабусі в США в свої 77 років"Указанную выше фразу произнес севастопольский риелтор моему клиенту, который пришел на улицу бессмертного Ленина в Севастополе осенью 2014 с целью продать мечту своей жизни - виллу под Форосом.Вот там он после вопроса "Что у вас на продажу" и услышал мнение риелтора: "Вы не на том острове построили виллу"...Все не так плохо: при стартовой цене в 600 000 долларов вилла была продана за 400 000 долларов наличными, и автор лично участвовал в организации аренды ячейки в одном из новоявленных банков Крыма и лично наблюдал, как кассир банка с помощью машинки пересчитывал 40 пачек купюр по 100 долларов.Риелтор - всегда умный человек. Он торгует информацией. То есть воздухом.Но клиент всегда думает, что риелтор - это самый честный человек в мире, который торгует "правильными" документами, отсутствием проблем в купленной недвижимости и надеждой на то, что уже через 3 дня после покупки клиент не начнет кусать локти.Наша героиня не попала на полуостров.Вместе с мужем она купила готовый дом в приморском (приокеанском) городке с населением по данным 2010 года - 62 000 человек. Santa Cruz.Автор имел возможность реально пощупать частный дом реальной американской семьи.Гостеприимство было вознаграждено: мы вместе с женой приготовили для угощения самый настоящий украинский борщ из самых настоящих американских ингредиентов.И вы знаете - борщ удался!Итак... Дом - одноэтажный на участке примерно в 6 соток...Замечу, что автор снаружи осмотрел десятки домов и они все - одноэтажные на тихих заасфальтированных улицах с обилием (даже напрягает) "лежащих полицейских".Нет ни одного похожего дома и нет даже подобия чего-то из привычных нам Каталогов жилых домов. Удивляешься разнообразию фантазии.Итак: участок в примерно 6 соток... Газон перед домом... Никаких заборов даже с соседями справа и слева...Размеры дома я измерил шагами - 20х10 моих шагов или примерно 14х7 метров или примерно площадь в плане 100 кв.м.Вполне достаточно для семьи из 2-х человек.Справа от дома - проезд, на котором умещается не мене 3-х автомобилей. В конце проезда - ну очень большой гараж-мастерская.О нем позже.За домом - патио с креслами и шезлонгами, а также небольшой земельный участок - думаю, не больше 2-х соток...В этом доме жила семья без детей - Бог не дал детей.Хозяин дома отошел уже в мир иной, а его жене - наследнице на сегодня - 77 лет.Потому дом и участок выглядят не на "пять" баллов, а на "четыре" - чувствуется отсутствие "мужской руки". В принципе все хорошо, но я бы сделал генеральную уборку и кое=где освежил бы углы. А вообще - ничего, нормально...Весь дом - деревянный каркасный: снаружи отделан обрезной доской, окрашенной в необычный для нас светло-фиолетовый цвет. Я его обошел весь и щупал руками: окраска качественная, без потеков и трещин, и выглядит почти свежей. Окна - стеклопакеты несколько необычной формы и конструкции, чем у нас. Нет никаких решеток на окнах. Входные двери - со стеклами, один замок.В дом 2 входа- парадный со стороны улицы и с тыльной стороны.Забор с соседом есть только с задней тыльной стороны. Там растут бамбуковые заросли высотой в 3 м или выше.Очень необычная планировка дома - скажу сразу мне понравилось.Здесь 2 спальни. У мастер-спальни свой санузел с ванной - все в кафеле. Второй санузел - "общий" - там внутри аж две душевые лейки - конечно, я сразу представил, как с одной душевой лейки льётся прохладная вода на меня, а с другой - теплая - на Гюльчатай. Классно: в одной душевой кабине, сделанной из кафеля - 2 душевые лейки с противоположных сторон (рекомендую). Есть окошко с сеткой и есть принудительная вентиляция.Есть кухня отдельная, но в которую вход с двух сторон, со стороны коридора тыльной части и со стороны жилой комнаты.Вот про жилые комнаты тоже необычно - здесь сразу 2 комнаты, которые у нас называют "зала" или "зал". Гость, заходя с улицы - попадет сразу в одну из таких комнат - она с камином, камин сделан так, что его выпускная труба - каменная - идет снаружи дома. Камин ну очень большой.Здесь и диваны и кресла и картины... все как надо.Без всякой перегородки и дверей гость попадет во вторую "залу" - здесь большой телевизор и обеденный стол со стульями. Есть встроенный в стену сервант с посудой. Все стены - в деревянных панелях, окрашенных в белый цвет. Выше панелей стены окрашены в синий цвет. Нормальное сочетание, на раздражает. Именно эта комната через коридор соединяется с кухней, второй спальней дома и с вторым санузлом. Все удобно и доступно.Очень необычно: в мастер-спальне сделано кроме окон в стенах - окно в крышу - ей Богу, я думал, что включено освещение. Еще более необычно - во второй спальне - я такого не видел - есть окно в крыше круглое с вставленнымстеклом. Кажется, что с потолка бьёт свет от прожектора. Прямо на двуспальную кровать. Я сразу представил Гюльчатай в красном кружевном белье, которая нежно улыбается, глядя на меня, лежащего навзничь на огромной двуспальной кровати.Окна во всех комнатах "зала" - огромные, открываются либо поднятием части вверх, либо наоборот, опусканием части вниз. Есть режим проветривания. Отопление и горячая вода - от газового котла, спрятанного в кухне. Мастер-спальня имеет встроенный гардероб в стене.Как живет владелица в свои 77 лет?Так же, как и любая украинская гражданка в свои 77 лет: подстригает цветы, поливает со шланга газон и 200 дней в году путешествует: то Северная Африка, то Норвегия. Вот вернулась из Канады.Не шучу.Откуда дровишки? Это самое интересное!Пенсия миссис Джонс - 2 000 долларов месяц.Этого мало.Потому одну из двух спален она сдаёт студенту - за 850 долларов в месяц.Благо на расстоянии нескольких миль университет, который входит в ТОП университетов мира. По словам миссис Джонс, в городке живет кроме 60 000 жителей еще 20 000 студентов. От квартирантов нет отбоя.Вы не поверите: бабушка сдает еще и гараж. Но не для автомобиля.Гараж большой вместительный, имеет окна, и с тыльной стороны - вход в мастерскую. Вот эту мастерскую миссис Джонс переделала в жилую комнату и тоже сдает студенту за 850 долларов месяц.Оцените тонкий расчет: когда миссис Джонс улетает в Кению охотиться на жирафов, за её лабрадором ухаживает кто-то из студентов: берёт на квартиру только парней."2-в-1": парни пьют пиво и бабушка еще имеет доход от сдачи бутылок.Бабушка благодарна студентам: если студент приводит студентку показать ей пару-тройку формул, бабушка обеспечивает покой и конфиденциальность...Правда, умные студенты подсчитали, что поехать 5 миль и сдать бутылки по 5 центов - себе в убыток. Но пожилые люди - они же не так считают, верно?У бабушки в ее спальне - огромных размеров монитор, лазерный принтер. Прогрессивная...Весь дом увешан вырезками с мудрыми изречениями типа "Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда", "Не учите меня жить: самой тошно!", "Ой, Вань, смотри какие клоуны...", "Ах, оставьте, Штирлиц, без вас голова болит..."Миссис Джонс удивила тем, что у неё 2 автомобиля - один она водит сама. Второй - не на ходу, все некогда продать...При этом - чисто по-стариковски - она ужасно бережлива:- собирает бутылки от пива студентов - едет за 5 миль от дома их сдавать по 5 центов за бутылку.- воду с водосточных труб тщательно собирает и поливает газон.Миссис Джонс казала, что её дом оценен в 500 000 долларов.Вот эту тележку с продуктами помог ей из супермаркета катить к автомобилю я: здесь и лосось, и курица, и пиво, и королевские креветки, и хлеб, и фрукты, и молоко, и пачка итальянского кофе, и йогурты, и овощи картофель, морковка, лук, капуста и минеральная вода – всё стоило 148 долларов.