Додано: Чет 20 чер, 2019 20:19

shapo написав: akurt написав: Весь дом - деревянный каркасный: снаружи отделан обрезной доской, окрашенной в необычный для нас светло-фиолетовый цвет. ...

Миссис Джонс казала, что её дом оценен в 500 000 долларов. Весь дом - деревянный каркасный: снаружи отделан обрезной доской, окрашенной в необычный для нас светло-фиолетовый цвет. ...Миссис Джонс казала, что её дом оценен в 500 000 долларов.

Ахренеть насколько переоценена недвижимость. Или стоимость земли на которой он стоит запредельная Или стоимость земли на которой он стоит запредельная

строит под ключ брусовые дома

Не читайте советских газет перед обедом.Лучше почитайте чуть выше - отредактировал я текст и добавил - чего нужно бояться БОЛЬШЕ, чем переворотов в Турции - текст в 20-29, в конце самом.А вот ту Вы правы:Именно почти так фраза была произнесена моим собеседником - бывшим "нашим" - который много лет живет в США.Вот мы проезжали как раз мимо той стройки - я просил остановиться сделать фото - мне было интересно особенно потому, что мой приятель и бывший сотрудник Иван из Ивано-Франковска- посмотреть.Так вот мой собеседник сказал: у меня есть один миллион долларов США, но рука не поднимается отдать его за деревянный домик в 150 квадратов...Иван и его бригада строили дома ПОД КЛЮЧ в Украине по такой цене:- год 2007 - по 450 долларов квадрат "под ключ" на готовом фундаменте.Дом в, скажем, в 300 квадратов "брутто" (с верандами и балконами) обходился клиентам в 100 000 украинско-американских долларов. Фундамент - кажется - в 8 000 долларов.- год 2009 - по 650 долларов квадрат.- год 2018 - по 850 долларов квадрат.Конечно, это не 4000 долларов за квадратный метр, как тут.Но: азиаты реально приезжают с мешками долларов из-под цемента и выкупают все, что выставлено на продажу, в течение 24 часов. Американцы не успевают и моргнуть...Фото сегодня.