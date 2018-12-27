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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:19

Не читайте советских газет перед обедом.

Лучше почитайте чуть выше - отредактировал я текст и добавил - чего нужно бояться БОЛЬШЕ, чем переворотов в Турции - текст в 20-29, в конце самом.

А вот тут Вы правы:
  shapo написав:
  akurt написав:Весь дом - деревянный каркасный: снаружи отделан обрезной доской, окрашенной в необычный для нас светло-фиолетовый цвет. ...
Миссис Джонс казала, что её дом оценен в 500 000 долларов.

Ахренеть насколько переоценена недвижимость. Или стоимость земли на которой он стоит запредельная


Именно почти так фраза была произнесена моим собеседником - бывшим "нашим" - который много лет живет в США.
Вот мы проезжали как раз мимо той стройки - я просил остановиться сделать фото - мне было интересно особенно потому, что мой приятель и бывший сотрудник Иван из Ивано-Франковска строит под ключ брусовые дома - посмотреть.
Так вот мой собеседник сказал: у меня есть один миллион долларов США, но рука не поднимается отдать его за деревянный домик в 150 квадратов...

Иван и его бригада строили дома ПОД КЛЮЧ в Украине по такой цене:
- год 2007 - по 450 долларов квадрат "под ключ" на готовом фундаменте.
Дом в, скажем, в 300 квадратов "брутто" (с верандами и балконами) обходился клиентам в 100 000 украинско-американских долларов. Фундамент - кажется - в 8 000 долларов.
- год 2009 - по 650 долларов квадрат.
- год 2018 - по 850 долларов квадрат.
Конечно, это не 4000 долларов за квадратный метр, как тут.
Но: азиаты реально приезжают с мешками долларов из-под цемента и выкупают все, что выставлено на продажу, в течение 24 часов. Американцы не успевают и моргнуть...

Анталия. Фото сегодня.
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“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:01

C400

akurt
Когда был в Стамбуле мне показалось что ой как волнует. По телику только и показывают тему милитаризации, и новый буровой корабль. Спросил у турецких фирмачей что за кипеш? Оказывается вокруг Кипра открыли огромные месторождения углеводородов. Сам по себе борзый Эрдоган, поглядывая на безнаказанные действия раши решил начать отжимать месторождения в Средиземном море. Проблема в том, что Греция считает Кипр своим, а Турция своим. Обе страны - члены НАТО. Вероятность военных стычек в скором будущем опрошенные мной турки оценивают очень высоко. Это, кстати, к возможной стоимости недвижимости на Кипре. Средиземное море настолько большое, что там могут ходить и американские авианосцы, и пасется подводный флот нескольких супердержав.
Стамбул заклеен предвыборной агитацией, я так понял на должность мера. Один кандидат от партии АК - Эрдогана, суровый дядька с выражением лица как у Грызлова. Другой очкарик помоложе, чем-то на Зеленского смахивает. Главный агитационный лозунг от правящей партии"Зробимо природний газ для населення на 10% дешевше").
Кстати на все перечисленные страны, Турцию, Кипр, Грецию, влияние раши очень велико. И есть ощущения что кремлевские стратеги специально начинают подогревать стороны будущего конфликта. А Denizbank, рекламируемый акуртом, пылесосит бабло под сбербанк рашки. Проезжал мимо небоскреба с их офисом - два равноценных логотипа рядом. Не успел сфотографировать. На банкоматах надпись - по картам сбербанка России - комиссия 0.
alex77
 
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