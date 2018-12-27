Лучше почитайте чуть выше - отредактировал я текст и добавил - чего нужно бояться БОЛЬШЕ, чем переворотов в Турции - текст в 20-29, в конце самом.
А вот тут Вы правы:
shapo написав:
Ахренеть насколько переоценена недвижимость. Или стоимость земли на которой он стоит запредельная
Именно почти так фраза была произнесена моим собеседником - бывшим "нашим" - который много лет живет в США.
Вот мы проезжали как раз мимо той стройки - я просил остановиться сделать фото - мне было интересно особенно потому, что мой приятель и бывший сотрудник Иван из Ивано-Франковска строит под ключ брусовые дома - посмотреть.
Так вот мой собеседник сказал: у меня есть один миллион долларов США, но рука не поднимается отдать его за деревянный домик в 150 квадратов...
Иван и его бригада строили дома ПОД КЛЮЧ в Украине по такой цене:
- год 2007 - по 450 долларов квадрат "под ключ" на готовом фундаменте.
Дом в, скажем, в 300 квадратов "брутто" (с верандами и балконами) обходился клиентам в 100 000 украинско-американских долларов. Фундамент - кажется - в 8 000 долларов.
- год 2009 - по 650 долларов квадрат.
- год 2018 - по 850 долларов квадрат.
Конечно, это не 4000 долларов за квадратный метр, как тут.
Но: азиаты реально приезжают с мешками долларов из-под цемента и выкупают все, что выставлено на продажу, в течение 24 часов. Американцы не успевают и моргнуть...
Анталия. Фото сегодня.