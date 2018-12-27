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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 318319320321
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 20:19

Не читайте советских газет перед обедом.

Лучше почитайте чуть выше - отредактировал я текст и добавил - чего нужно бояться БОЛЬШЕ, чем переворотов в Турции - текст в 20-29, в конце самом.

А вот тут Вы правы:
  shapo написав:
  akurt написав:Весь дом - деревянный каркасный: снаружи отделан обрезной доской, окрашенной в необычный для нас светло-фиолетовый цвет. ...
Миссис Джонс казала, что её дом оценен в 500 000 долларов.

Ахренеть насколько переоценена недвижимость. Или стоимость земли на которой он стоит запредельная


Именно почти так фраза была произнесена моим собеседником - бывшим "нашим" - который много лет живет в США.
Вот мы проезжали как раз мимо той стройки - я просил остановиться сделать фото - мне было интересно особенно потому, что мой приятель и бывший сотрудник Иван из Ивано-Франковска строит под ключ брусовые дома - посмотреть.
Так вот мой собеседник сказал: у меня есть один миллион долларов США, но рука не поднимается отдать его за деревянный домик в 150 квадратов...

Иван и его бригада строили дома ПОД КЛЮЧ в Украине по такой цене:
- год 2007 - по 450 долларов квадрат "под ключ" на готовом фундаменте.
Дом в, скажем, в 300 квадратов "брутто" (с верандами и балконами) обходился клиентам в 100 000 украинско-американских долларов. Фундамент - кажется - в 8 000 долларов.
- год 2009 - по 650 долларов квадрат.
- год 2018 - по 850 долларов квадрат.
Конечно, это не 4000 долларов за квадратный метр, как тут.
Но: азиаты реально приезжают с мешками долларов из-под цемента и выкупают все, что выставлено на продажу, в течение 24 часов. Американцы не успевают и моргнуть...

Анталия. Фото сегодня.
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“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:01

C400

akurt
Когда был в Стамбуле мне показалось что ой как волнует. По телику только и показывают тему милитаризации, и новый буровой корабль. Спросил у турецких фирмачей что за кипеш? Оказывается вокруг Кипра открыли огромные месторождения углеводородов. Сам по себе борзый Эрдоган, поглядывая на безнаказанные действия раши решил начать отжимать месторождения в Средиземном море. Проблема в том, что Греция считает Кипр своим, а Турция своим. Обе страны - члены НАТО. Вероятность военных стычек в скором будущем опрошенные мной турки оценивают очень высоко. Это, кстати, к возможной стоимости недвижимости на Кипре. Средиземное море настолько большое, что там могут ходить и американские авианосцы, и пасется подводный флот нескольких супердержав.
Стамбул заклеен предвыборной агитацией, я так понял на должность мера. Один кандидат от партии АК - Эрдогана, суровый дядька с выражением лица как у Грызлова. Другой очкарик помоложе, чем-то на Зеленского смахивает. Главный агитационный лозунг от правящей партии"Зробимо природний газ для населення на 10% дешевше").
Кстати на все перечисленные страны, Турцию, Кипр, Грецию, влияние раши очень велико. И есть ощущения что кремлевские стратеги специально начинают подогревать стороны будущего конфликта. А Denizbank, рекламируемый акуртом, пылесосит бабло под сбербанк рашки. Проезжал мимо небоскреба с их офисом - два равноценных логотипа рядом. Не успел сфотографировать. На банкоматах надпись - по картам сбербанка России - комиссия 0.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:42

  shapo написав: Да и критический импорт это не только бензин. Страна сильно зависит от туризма, экспорта сельхоз- и прочей продукции.

Сказал А (не только бензин) скажи и Б про импорт, а не съезжай на экспорт туристических услуг и всякий прочий экспорт
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:11

  ЯЧитатель написав:
  shapo написав: Да и критический импорт это не только бензин. Страна сильно зависит от туризма, экспорта сельхоз- и прочей продукции.

Сказал А (не только бензин) скажи и Б про импорт, а не съезжай на экспорт туристических услуг и всякий прочий экспорт


То, что считал нужным, то и сказал - суфлеры мне не нужны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:12

  akurt написав:

3. Вчора весь день працював виключно на форумчан: ... в) відправив запит сину мого коллєги по роботі - той кинув якір в Бидгощі (Польщя)... Не впевнений, що відповість про нерухомість, яку він придбав, але очікуємо.


Докладна відповідь від "нашого" хлопця із Польші прийшла. Буде матеріал потім. Бажано буде отримати коментар від sinus, change_pmта інших форумчан, які мають відношення до Rzeczpospolita Polska...[/quote]

Зачекались вже :roll:
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