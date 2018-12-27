Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:53

Зараз буде. Випив каву - у нас ранок... Врахуйте різницю у часі в 10 годин!



Поки що відповім alex77 - який "Чув дзвін, та не знає, де він" - легінь так жваво написав, що akurt "рекламує" Denizbank який буцім-то "від рашки".

Пан alex77, якщо буде так укважно слідкувати за банківською сферою, як він слідкує за вітринами - то буде вкладником Михайлівського, Дельтабанка або банка "Таврія".



Насправді, дивуюся, як люди не хочуть вчитися на позитиві інших:



а) я в 2015 році захотів відкрити рахунок в одному із турецьких банків - просто як турист. Сунувся в приємний великий солідний Garanti bank - після довгого спілкування на українсько-турецькій мові мені нічого не вдалося відкрити.

б) почав шукати банк, де розуміють англійську мову - знайшов Denizbank - тоді - дочку "Сбєрбанк Росії" - нагадаю читачеві, що у 2015 році дочка цього банку ПРАЦЮВАЛА В УКРАїНІ. Того не знає недосвідчений - на жаль - бо попаде в халепу - наш знавець Туреччини - пан alex77.

в) приємно було дізнатися, що у цього банка я, по-перше, зміг відкрити рахунки в турецьких лірах та в доларах США, а, по-друге, отримати безкоштовно картку та дізнатися, що не тільки банкомати, а й інтернет-банкінг має АНГЛІЙСЬКУ та РОСІЙСЬКУ мови. Звісно для пана alex77 то не має ніякої різниці - мабуть, добре знає турецьку мову та ще 160 мов світу. Для мене то мало різницю, бо як тільки налагодив інтернет-банкінг, відразу почав займатися SWIFT-переказами - а до цього приходилося просити турецьких приятелів використовувати їх рахунки - було дуже незручно , бо хлопці отримували американську готівку десь в Кемері та везли пачечки до мене в Анталію.

г) приємно було дізнатися, що цей банк захотіли викупити Арабскі Емірати - я аплодував, бо автоматично стаю вкладником банку, який належить Еміратам. Пану alex77 і не наснилося. В мирнулому році я декілька разів намагався відкрити рахунки нашим хлопцям з України - так і не вдалося - банк під керівництвом зараз арабськи менеджерів ДУЖЕ ретельно відноситься до підбору нових клієнтів. Жінці відкрити вдалося. Ще важлива річ, про яку й не здогадується пан alex77: фірмова "фішка" банку полягає в тому, шо у КОЖНОМУ вдділенні банку є принаймні один співробітник, який знає АНГЛІЙСЬКУ мову та може вирішити ваше питання/запит.

д) угода про продаж банку повинна була завершитися в січні 2018 року - але процедура завершення виявилася більш складною, ніж думали продавці-покупці: потрібна згода на таке від керівництва ОАЕ. Процедура купівлі - за даними преси - повинна бути повністю завершена на 1 липня 2019 року.

Таким чином, нехай пан alex77 читає старі рекламні листівки у вікнах - а я маю на сьогодні рахунки там в турецьких лірах, доларах США та британських фунтах.

На сьогодні я можу відкрити рахунки у БУДЬ-ЯКОМУ банку Туреччини, про що - до речі - трохи й думаю.

А що має він? Може розкаже?



Ех, не хочуть пани вчитися, не хочуть...

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).