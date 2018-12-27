Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Лучше почитайте чуть выше - отредактировал я текст и добавил - чего нужно бояться БОЛЬШЕ, чем переворотов в Турции - текст в 20-29, в конце самом.
А вот тут Вы правы:
shapo написав:
akurt написав:Весь дом - деревянный каркасный: снаружи отделан обрезной доской, окрашенной в необычный для нас светло-фиолетовый цвет. ... Миссис Джонс казала, что её дом оценен в 500 000 долларов.
Ахренеть насколько переоценена недвижимость. Или стоимость земли на которой он стоит запредельная
Именно почти так фраза была произнесена моим собеседником - бывшим "нашим" - который много лет живет в США. Вот мы проезжали как раз мимо той стройки - я просил остановиться сделать фото - мне было интересно особенно потому, что мой приятель и бывший сотрудник Иван из Ивано-Франковска строит под ключ брусовые дома - посмотреть. Так вот мой собеседник сказал: у меня есть один миллион долларов США, но рука не поднимается отдать его за деревянный домик в 150 квадратов...
Иван и его бригада строили дома ПОД КЛЮЧ в Украине по такой цене: - год 2007 - по 450 долларов квадрат "под ключ" на готовом фундаменте. Дом в, скажем, в 300 квадратов "брутто" (с верандами и балконами) обходился клиентам в 100 000 украинско-американских долларов. Фундамент - кажется - в 8 000 долларов. - год 2009 - по 650 долларов квадрат. - год 2018 - по 850 долларов квадрат. Конечно, это не 4000 долларов за квадратный метр, как тут. Но: азиаты реально приезжают с мешками долларов из-под цемента и выкупают все, что выставлено на продажу, в течение 24 часов. Американцы не успевают и моргнуть...
Анталия. Фото сегодня.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt Когда был в Стамбуле мне показалось что ой как волнует. По телику только и показывают тему милитаризации, и новый буровой корабль. Спросил у турецких фирмачей что за кипеш? Оказывается вокруг Кипра открыли огромные месторождения углеводородов. Сам по себе борзый Эрдоган, поглядывая на безнаказанные действия раши решил начать отжимать месторождения в Средиземном море. Проблема в том, что Греция считает Кипр своим, а Турция своим. Обе страны - члены НАТО. Вероятность военных стычек в скором будущем опрошенные мной турки оценивают очень высоко. Это, кстати, к возможной стоимости недвижимости на Кипре. Средиземное море настолько большое, что там могут ходить и американские авианосцы, и пасется подводный флот нескольких супердержав. Стамбул заклеен предвыборной агитацией, я так понял на должность мера. Один кандидат от партии АК - Эрдогана, суровый дядька с выражением лица как у Грызлова. Другой очкарик помоложе, чем-то на Зеленского смахивает. Главный агитационный лозунг от правящей партии"Зробимо природний газ для населення на 10% дешевше"). Кстати на все перечисленные страны, Турцию, Кипр, Грецию, влияние раши очень велико. И есть ощущения что кремлевские стратеги специально начинают подогревать стороны будущего конфликта. А Denizbank, рекламируемый акуртом, пылесосит бабло под сбербанк рашки. Проезжал мимо небоскреба с их офисом - два равноценных логотипа рядом. Не успел сфотографировать. На банкоматах надпись - по картам сбербанка России - комиссия 0.
3. Вчора весь день працював виключно на форумчан: ... в) відправив запит сину мого коллєги по роботі - той кинув якір в Бидгощі (Польщя)... Не впевнений, що відповість про нерухомість, яку він придбав, але очікуємо.
Докладна відповідь від "нашого" хлопця із Польші прийшла. Буде матеріал потім. Бажано буде отримати коментар від sinus, change_pmта інших форумчан, які мають відношення до Rzeczpospolita Polska...[/quote]
Зараз буде. Випив каву - у нас ранок... Врахуйте різницю у часі в 10 годин!
Поки що відповім alex77 - який "Чув дзвін, та не знає, де він" - легінь так жваво написав, що akurt "рекламує" Denizbank який буцім-то "від рашки". Пан alex77, якщо буде так укважно слідкувати за банківською сферою, як він слідкує за вітринами - то буде вкладником Михайлівського, Дельтабанка або банка "Таврія".
Насправді, дивуюся, як люди не хочуть вчитися на позитиві інших:
а) я в 2015 році захотів відкрити рахунок в одному із турецьких банків - просто як турист. Сунувся в приємний великий солідний Garanti bank - після довгого спілкування на українсько-турецькій мові мені нічого не вдалося відкрити. б) почав шукати банк, де розуміють англійську мову - знайшов Denizbank - тоді - дочку "Сбєрбанк Росії" - нагадаю читачеві, що у 2015 році дочка цього банку ПРАЦЮВАЛА В УКРАїНІ. Того не знає недосвідчений - на жаль - бо попаде в халепу - наш знавець Туреччини - пан alex77. в) приємно було дізнатися, що у цього банка я, по-перше, зміг відкрити рахунки в турецьких лірах та в доларах США, а, по-друге, отримати безкоштовно картку та дізнатися, що не тільки банкомати, а й інтернет-банкінг має АНГЛІЙСЬКУ та РОСІЙСЬКУ мови. Звісно для пана alex77 то не має ніякої різниці - мабуть, добре знає турецьку мову та ще 160 мов світу. Для мене то мало різницю, бо як тільки налагодив інтернет-банкінг, відразу почав займатися SWIFT-переказами - а до цього приходилося просити турецьких приятелів використовувати їх рахунки - було дуже незручно, бо хлопці отримували американську готівку десь в Кемері та везли пачечки до мене в Анталію. г) приємно було дізнатися, що цей банк захотіли викупити Арабскі Емірати - я аплодував, бо автоматично стаю вкладником банку, який належить Еміратам. Пану alex77 і не наснилося. В мирнулому році я декілька разів намагався відкрити рахунки нашим хлопцям з України - так і не вдалося - банк під керівництвом зараз арабськи менеджерів ДУЖЕ ретельно відноситься до підбору нових клієнтів. Жінці відкрити вдалося. Ще важлива річ, про яку й не здогадується пан alex77: фірмова "фішка" банку полягає в тому, шо у КОЖНОМУ вдділенні банку є принаймні один співробітник, який знає АНГЛІЙСЬКУ мову та може вирішити ваше питання/запит. д) угода про продаж банку повинна була завершитися в січні 2018 року - але процедура завершення виявилася більш складною, ніж думали продавці-покупці: потрібна згода на таке від керівництва ОАЕ. Процедура купівлі - за даними преси - повинна бути повністю завершена на 1 липня 2019 року. Таким чином, нехай пан alex77 читає старі рекламні листівки у вікнах - а я маю на сьогодні рахунки там в турецьких лірах, доларах США та британських фунтах. На сьогодні я можу відкрити рахунки у БУДЬ-ЯКОМУ банку Туреччини, про що - до речі - трохи й думаю. А що має він? Може розкаже?
Ех, не хочуть пани вчитися, не хочуть...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).