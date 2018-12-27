Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Лучше почитайте чуть выше - отредактировал я текст и добавил - чего нужно бояться БОЛЬШЕ, чем переворотов в Турции - текст в 20-29, в конце самом.
А вот тут Вы правы:
shapo написав:
akurt написав:Весь дом - деревянный каркасный: снаружи отделан обрезной доской, окрашенной в необычный для нас светло-фиолетовый цвет. ... Миссис Джонс казала, что её дом оценен в 500 000 долларов.
Ахренеть насколько переоценена недвижимость. Или стоимость земли на которой он стоит запредельная
Именно почти так фраза была произнесена моим собеседником - бывшим "нашим" - который много лет живет в США. Вот мы проезжали как раз мимо той стройки - я просил остановиться сделать фото - мне было интересно особенно потому, что мой приятель и бывший сотрудник Иван из Ивано-Франковска строит под ключ брусовые дома - посмотреть. Так вот мой собеседник сказал: у меня есть один миллион долларов США, но рука не поднимается отдать его за деревянный домик в 150 квадратов...
Иван и его бригада строили дома ПОД КЛЮЧ в Украине по такой цене: - год 2007 - по 450 долларов квадрат "под ключ" на готовом фундаменте. Дом в, скажем, в 300 квадратов "брутто" (с верандами и балконами) обходился клиентам в 100 000 украинско-американских долларов. Фундамент - кажется - в 8 000 долларов. - год 2009 - по 650 долларов квадрат. - год 2018 - по 850 долларов квадрат. Конечно, это не 4000 долларов за квадратный метр, как тут. Но: азиаты реально приезжают с мешками долларов из-под цемента и выкупают все, что выставлено на продажу, в течение 24 часов. Американцы не успевают и моргнуть...
Анталия. Фото сегодня.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt Когда был в Стамбуле мне показалось что ой как волнует. По телику только и показывают тему милитаризации, и новый буровой корабль. Спросил у турецких фирмачей что за кипеш? Оказывается вокруг Кипра открыли огромные месторождения углеводородов. Сам по себе борзый Эрдоган, поглядывая на безнаказанные действия раши решил начать отжимать месторождения в Средиземном море. Проблема в том, что Греция считает Кипр своим, а Турция своим. Обе страны - члены НАТО. Вероятность военных стычек в скором будущем опрошенные мной турки оценивают очень высоко. Это, кстати, к возможной стоимости недвижимости на Кипре. Средиземное море настолько большое, что там могут ходить и американские авианосцы, и пасется подводный флот нескольких супердержав. Стамбул заклеен предвыборной агитацией, я так понял на должность мера. Один кандидат от партии АК - Эрдогана, суровый дядька с выражением лица как у Грызлова. Другой очкарик помоложе, чем-то на Зеленского смахивает. Главный агитационный лозунг от правящей партии"Зробимо природний газ для населення на 10% дешевше"). Кстати на все перечисленные страны, Турцию, Кипр, Грецию, влияние раши очень велико. И есть ощущения что кремлевские стратеги специально начинают подогревать стороны будущего конфликта. А Denizbank, рекламируемый акуртом, пылесосит бабло под сбербанк рашки. Проезжал мимо небоскреба с их офисом - два равноценных логотипа рядом. Не успел сфотографировать. На банкоматах надпись - по картам сбербанка России - комиссия 0.
3. Вчора весь день працював виключно на форумчан: ... в) відправив запит сину мого коллєги по роботі - той кинув якір в Бидгощі (Польщя)... Не впевнений, що відповість про нерухомість, яку він придбав, але очікуємо.
Докладна відповідь від "нашого" хлопця із Польші прийшла. Буде матеріал потім. Бажано буде отримати коментар від sinus, change_pmта інших форумчан, які мають відношення до Rzeczpospolita Polska...[/quote]
Зараз буде. Випив каву - у нас ранок... Врахуйте різницю у часі в 10 годин!
Поки що відповім alex77 - який "Чув дзвін, та не знає, де він" - легінь так жваво написав, що akurt "рекламує" Denizbank який буцім-то "від рашки". Пан alex77, якщо буде так укважно слідкувати за банківською сферою, як він слідкує за вітринами - то буде вкладником Михайлівського, Дельтабанка або банка "Таврія".
Насправді, дивуюся, як люди не хочуть вчитися на позитиві інших:
а) я в 2015 році захотів відкрити рахунок в одному із турецьких банків - просто як турист. Сунувся в приємний великий солідний Garanti bank - після довгого спілкування на українсько-турецькій мові мені нічого не вдалося відкрити. б) почав шукати банк, де розуміють англійську мову - знайшов Denizbank - тоді - дочку "Сбєрбанк Росії" - нагадаю читачеві, що у 2015 році дочка цього банку ПРАЦЮВАЛА В УКРАїНІ. Того не знає недосвідчений - на жаль - бо попаде в халепу - наш знавець Туреччини - пан alex77. в) приємно було дізнатися, що у цього банка я, по-перше, зміг відкрити рахунки в турецьких лірах та в доларах США, а, по-друге, отримати безкоштовно картку та дізнатися, що не тільки банкомати, а й інтернет-банкінг має АНГЛІЙСЬКУ та РОСІЙСЬКУ мови. Звісно для пана alex77 то не має ніякої різниці - мабуть, добре знає турецьку мову та ще 160 мов світу. Для мене то мало різницю, бо як тільки налагодив інтернет-банкінг, відразу почав займатися SWIFT-переказами - а до цього приходилося просити турецьких приятелів використовувати їх рахунки - було дуже незручно, бо хлопці отримували американську готівку десь в Кемері та везли пачечки до мене в Анталію. г) приємно було дізнатися, що цей банк захотіли викупити Арабскі Емірати - я аплодував, бо автоматично стаю вкладником банку, який належить Еміратам. Пану alex77 і не наснилося. В мирнулому році я декілька разів намагався відкрити рахунки нашим хлопцям з України - так і не вдалося - банк під керівництвом зараз арабськи менеджерів ДУЖЕ ретельно відноситься до підбору нових клієнтів. Жінці відкрити вдалося. Ще важлива річ, про яку й не здогадується пан alex77: фірмова "фішка" банку полягає в тому, шо у КОЖНОМУ вдділенні банку є принаймні один співробітник, який знає АНГЛІЙСЬКУ мову та може вирішити ваше питання/запит. д) угода про продаж банку повинна була завершитися в січні 2018 року - але процедура завершення виявилася більш складною, ніж думали продавці-покупці: потрібна згода на таке від керівництва ОАЕ. Процедура купівлі - за даними преси - повинна бути повністю завершена на 1 липня 2019 року. Таким чином, нехай пан alex77 читає старі рекламні листівки у вікнах - а я маю на сьогодні рахунки там в турецьких лірах, доларах США та британських фунтах. На сьогодні я можу відкрити рахунки у БУДЬ-ЯКОМУ банку Туреччини, про що - до речі - трохи й думаю. А що має він? Може розкаже?
Ех, не хочуть пани вчитися, не хочуть...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Якщо ви вже примотали скотчем до ніг 30 пачок доларів в купюрах по 100 доларів, або зробили як радять на сусідіній гілці - таку цікаву річ, як поклали на картку Приватбанку 100 000 доларів та - не маючі візи Великої Британії або маючи її - проникли на територію Великої Британії із наідєю купити скромну маненьку квартирку за 350 000 британських фунтів, то ви - звісно: - найняли агентство з нерухомості, яке діє від імені власника і виступає посередником в угоді. - звернулися до юриста (solicitor) або до ліцензованого нотаріуса (conveyancer), який подбає про всі правові аспекти угоди. - Замовили Survey - це експертиза об'єкта нерухомості на предмет наявності в ньому потенційних проблем. Вона потрібна не тільки покупцям нерухомості, але і кредиторам, які теж захочуть переконатися в тому, що житло коштує тих грошей, які за нього просять. - Замовили Звіт про стан жилья (Condition report). - Замовили Звіт покупця квартири (Homebuyer report). - Замовили Експертизу будинка (Building или structural survey).
Тоді ви вносите депозит - як в Україні - завдаток - в сумі 10% від вартості квартири в 350 000 фунтів та підписуєте контракт. Після оплати 350 000 фунтів, які конвертуєте шляхом переведення відокремлених від ніг пачок доларів від ніг (рахунок в Великій Британії ви НЕ ВІДКРИЄТЕ НІ ЗА ЯКИХ УМОВ) або знімаючи готівку з картки Првиатбанку в банкоматі на Трафалльгар-сквеар, та ви оплачуєте: • послуги юриста або нотаріуса, • витрати на переїзд, • податок на покупку майна, так званий гербовий збір (stamp duty). Його оплата організовується за допомогою юриста або нотаріуса. Гербовий збір стягується при придбанні нерухомості або землі, а також при купівлі акцій, облігацій та інших інвестиційних інструментів.
Зверніть увагу - кожен ваш крок моживий ТІЛЬКИ за допомогою юриста, який звісно - хі-хі - працює зовсім безкоштовно. Ну щож - перевели дихання, після відвідування Букнгемського палацу - та...
Тальки після цього ваше око подивилося на сусідню братню Польщу, де намазано - за думкою багатьох - польським медом. Не буду вам розказувати про те, як я у 1988 році я вперше відвідав Польщу та вперше став на гірські лижі на маловідомому гірськолижному курорті в Wisla, неподалік якого в січні 2017 навіть хотів купити квартирку - в новому будинку (орієнтир ціни - 1000 ойро квадрат, мацав вже руками...). Не буду в якості "приклада" ставити колись мого підлеглого Сергія - дипломованого досвідченого інженера-будівельника, який після трьох поїздок на заробітки в Польщу - повернувся місяць тому голий та босий - зараз сидить в жахливому селі в 150 км від Дніпра та заколює чергову свиню на продаж... Я зроблю простіше - звернуся із питаннями до УСПІШНОГО (!!!) нашого хлопя (ім"я видалено) та розпитаю, як йому живеться.... (деякі особисті деталі приховано). Діалог з тимчасовим "поляком" вівся російською мовою. Наведені цитати.
- Если можно, скажи пару слов твоих впечатлений о недвижимости для украинца в Польше. Уровень цен я знаю: примерно 6000-7000 злотых за квадратный метр хоть во Вроцлаве, хоть в Быдгоще. Тут друзья все рассказывают сказки, что стоит вложиться в квартиру в Польше и получать от её сдачи кучу бабла - больше, чем в Украине, Что скажешь, как "эксперт"? - Ну, я не "Эксперт" - я "пользователь" недвижимости. Ну, 6-7к злотых квадрат - это новостройка. Вторичный рынок это от 40.000€ за квартиру одно или двухкомнатная. В 2017 году мне по знакомству сдавали квартиру 2х комнатную 36м2 за 1 000 злотых ежемесячно, это 250€. Плюс я оплачивал дополнительно коммуналку. Это было 650 зл ежемесячно, то есть коммуналка - примерно 170 евро в месяц. (!!!!) - Круто, однако... Хотя цена аренды - дешевле, чем в Украине, но не за мензурку в 36 кв. метров... - Сейчас мы снимаем 3х-комнатную в околицах центра (название одного из самых крупных городов Польши удалено) 82м2. Оплата 1 500 зл это 450-480 € и дополнительно по счётчику газ и электричество. - Понятные цифры и они на уровне Украины. Забавно, что наши "специалисты" хотят лететь как бабочки на огонь, чтобы получить сложнее в Польше, то что - легко и просто - в Украине... - В (название города удалено) большой спрос на маленькие квартиры, потому что здесь много университетов... - В Украине легко и просто случать 9% годовых по валюте на сдаче жилья. - Понятно, ну это не мой бизнес)... не имею таких запасов, чтобы вкладывать в недвижимость... - Ну а вообще: дом, квартира - купить? - Дом тут тяжело купить иностранцу, а вот квартира - без проблем... - Вот один мой приятель закончил Варшавский университет и пошел на 3 300 злотых в месяц - что он может купить? - Ну это средняя зарплата по Польше. Но это НЕ зарплата специалиста. Минималка - 2400. Хорошая зарплата - 6000 злотых (примерно 1500 евро в месяц). - Ага, понятно... Хоть 1 кв. метр жилья можно купить в месяц))) - Ну типа того... - Получается, в Украине завышены цены не только на минералку, и все продукты: но и на квадратные метры ж/б пола в бетонном параллелепипеде: редко кто - НЕ ВОРУЯ - может купить за 1 зарплату 1 кв. метр жилья в месяц... - На еду в среднем 700-800 зл на человека, но это так, средненько... - То есть вам на четверых надо минимум 4х800=3 200 злотых? - Ну да... средненько, экономя... У меня зарплата 10 000 в месяц... - Я приятелям говорю, что покупать квартиру в Польше стоит, если вас взяли на работу, а так купить жителю Днепра/Львова/Киева/Харькова, администрировать удаленно - нет смысла... - Ну не знаюсь на этом, ничего не скажу. Если курсировать между Украиной и Польшей, то возможно есть смысл, а если она одна тут будет стоять, то как смысла особого нет. - Ну не совсем стоять - ребята хотят сдавать в аренду и получать золотой дождь злотых... - Тут есть особенность в аренде. Подход к аренде другой, своими руками никто ничего не делает. Протекает кран банально, звонят хозяину и он должен этим заниматься, вариант "...сделай (я сижу в Киеве - мне некогда) - я тебе из аренды вычту" - не проходит... То есть чуть - что - кран потек - садись на самолет в Киеве и лети в Краков/Гданьск/Варшаву/Катовице... - Понятно... а что у тебя с ВНЖ в Польше? - До 2020.. потом продевать буду... Процедура продления очень сложная и длительная - 5-6 месяцев... - Оп-па! Как дети? - Сын закончил 9-ый класс в Польше, подал документы в три колледжа - ждем" "где рыба клюнет"... Дочка все по международным спортивным соревнованиям... на не самая большая надежда, то есть на ее золотые/серебряные/бронзовые медали... - Have a nice day!
Ви ще їдете купувати квартиру в Польщі під здачу? Тоді я НЕ їду з вами!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt Про Denizbank то справді так і є, він давно вже не російський. Але російськомовне мєню в банкоматах там залишилось.
Стосовно ж Польщі-нічого такого поганого той ваш парубок не розповів, щоб відвертало від здачі в аренду. Яка б там хата не була і де б вона не знаходилась, мінімум 5% чистими в рік вона від своєї вартості приносить. Ви тільки забули у того парубка запитати наскільки за останні 3 роки піднялася вартість квартир і їх аренда. Насправді, це головне питання,яке треба було запитати. Арифметика,але проста,не єврейська-3 роки потому вартість одного кв.м. в Варшаві була 7000 злотих, зараз та ж сама квартира коштує 9000 злотих за квадрат. Це двушка 45 квадратів, яка за 3 роки стала дорожча на 90 000 злотих. І аренда за 3 роки принесла 72 000 злотих. А квартира коштувала 315 000 злотих.
Тобто за з роки зароблено на 1/2 квартири,або 50% від її первинної вартості. У вас в Україні така арифметика виходить?
Пан sinus - з чого ви взяли, що я спілкуюся із людьми, які повинні написати щось ПОГАНЕ? Зовсім ні. Об"єктивне та правдиве - з перших рук - зовсім да.
Кожен період діяльності/життєдіяльносты в кожній країні на певному досить короткому проміжку часу може принести прибуток. Якось смакували коньяк на гірськолижному курорті і один із приятелів, який мешкає у "закритому" містечку - "еліта" - так би мовити, сказав: в 2000 році тут - в Україні в саме цьому районі - квартири по 100 квадратів можна було взяти по 26 000 доларів, а сьогодні - в 2008 - по 226 000 доларів - продати. Треба було скуповувати все підряд, не дивлячись на стан... Але це зовсім не означає, що зараз - саме зараз - як тут планують пани - треба бігти в Польщу і щось купувати. То моя думка, доведена із цифрами: оренда квартир у Польщі ДЕШЕВШЕ, ніж у Львові або в Дніпрі. Те саме і в Туреччині. Квадрат житла - самі пишете - в Варшаві - вже 9 000 злотих. Польські аналітики пишуть, що пузир надуто, далі - край. То нАшо бігти? І навіщо???? Сенс??? Fata morgana?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).