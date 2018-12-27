Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:52

Polski miód або ПОЛЬСЬКИЙ МЕД



Якщо ви вже примотали скотчем до ніг 30 пачок доларів в купюрах по 100 доларів, або зробили як радять на сусідіній гілці - таку цікаву річ, як поклали на картку Приватбанку 100 000 доларів та - не маючі візи Великої Британії або маючи її - проникли на територію Великої Британії із наідєю купити скромну маненьку квартирку за 350 000 британських фунтів, то ви - звісно:

- найняли агентство з нерухомості, яке діє від імені власника і виступає посередником в угоді.

- звернулися до юриста (solicitor) або до ліцензованого нотаріуса (conveyancer), який подбає про всі правові аспекти угоди.

- Замовили Survey - це експертиза об'єкта нерухомості на предмет наявності в ньому потенційних проблем. Вона потрібна не тільки покупцям нерухомості, але і кредиторам, які теж захочуть переконатися в тому, що житло коштує тих грошей, які за нього просять.

- Замовили Звіт про стан жилья (Condition report).

- Замовили Звіт покупця квартири (Homebuyer report).

- Замовили Експертизу будинка (Building или structural survey).



Тоді ви вносите депозит - як в Україні - завдаток - в сумі 10% від вартості квартири в 350 000 фунтів та підписуєте контракт.

Після оплати 350 000 фунтів, які конвертуєте шляхом переведення відокремлених від ніг пачок доларів від ніг (рахунок в Великій Британії ви НЕ ВІДКРИЄТЕ НІ ЗА ЯКИХ УМОВ) або знімаючи готівку з картки Првиатбанку в банкоматі на Трафалльгар-сквеар, та ви оплачуєте:

• послуги юриста або нотаріуса,

• витрати на переїзд,

• податок на покупку майна, так званий гербовий збір (stamp duty). Його оплата організовується за допомогою юриста або нотаріуса. Гербовий збір стягується при придбанні нерухомості або землі, а також при купівлі акцій, облігацій та інших інвестиційних інструментів.



Зверніть увагу - кожен ваш крок моживий ТІЛЬКИ за допомогою юриста, який звісно - хі-хі - працює зовсім безкоштовно.

Ну щож - перевели дихання, після відвідування Букнгемського палацу - та...



Тальки після цього ваше око подивилося на сусідню братню Польщу, де намазано - за думкою багатьох - польським медом.

Не буду вам розказувати про те, як я у 1988 році я вперше відвідав Польщу та вперше став на гірські лижі на маловідомому гірськолижному курорті в Wisla, неподалік якого в січні 2017 навіть хотів купити квартирку - в новому будинку (орієнтир ціни - 1000 ойро квадрат, мацав вже руками...).

Не буду в якості "приклада" ставити колись мого підлеглого Сергія - дипломованого досвідченого інженера-будівельника, який після трьох поїздок на заробітки в Польщу - повернувся місяць тому голий та босий - зараз сидить в жахливому селі в 150 км від Дніпра та заколює чергову свиню на продаж...

Я зроблю простіше - звернуся із питаннями до УСПІШНОГО (!!!) нашого хлопя (ім"я видалено) та розпитаю, як йому живеться.... (деякі особисті деталі приховано). Діалог з тимчасовим "поляком" вівся російською мовою.

Наведені цитати.



- Если можно, скажи пару слов твоих впечатлений о недвижимости для украинца в Польше. Уровень цен я знаю: примерно 6000-7000 злотых за квадратный метр хоть во Вроцлаве, хоть в Быдгоще. Тут друзья все рассказывают сказки, что стоит вложиться в квартиру в Польше и получать от её сдачи кучу бабла - больше, чем в Украине, Что скажешь, как "эксперт"?

- Ну, я не "Эксперт" - я "пользователь" недвижимости. Ну, 6-7к злотых квадрат - это новостройка. Вторичный рынок это от 40.000€ за квартиру одно или двухкомнатная. В 2017 году мне по знакомству сдавали квартиру 2х комнатную 36м2 за 1 000 злотых ежемесячно, это 250€. Плюс я оплачивал дополнительно коммуналку. Это было 650 зл ежемесячно, то есть коммуналка - примерно 170 евро в месяц. (!!!!)

- Круто, однако... Хотя цена аренды - дешевле, чем в Украине , но не за мензурку в 36 кв. метров...

- Сейчас мы снимаем 3х-комнатную в околицах центра (название одного из самых крупных городов Польши удалено) 82м2. Оплата 1 500 зл это 450-480 € и дополнительно по счётчику газ и электричество.

- Понятные цифры и они на уровне Украины. Забавно, что наши "специалисты" хотят лететь как бабочки на огонь, чтобы получить сложнее в Польше, то что - легко и просто - в Украине...

- В (название города удалено) большой спрос на маленькие квартиры, потому что здесь много университетов...

- В Украине легко и просто случать 9% годовых по валюте на сдаче жилья.

- Понятно, ну это не мой бизнес)... не имею таких запасов, чтобы вкладывать в недвижимость...

- Ну а вообще: дом, квартира - купить?

- Дом тут тяжело купить иностранцу, а вот квартира - без проблем...

- Вот один мой приятель закончил Варшавский университет и пошел на 3 300 злотых в месяц - что он может купить?

- Ну это средняя зарплата по Польше. Но это НЕ зарплата специалиста. Минималка - 2400. Хорошая зарплата - 6000 злотых (примерно 1500 евро в месяц).

- Ага, понятно... Хоть 1 кв. метр жилья можно купить в месяц)))

- Ну типа того...

- Получается, в Украине завышены цены не только на минералку, и все продукты: но и на квадратные метры ж/б пола в бетонном параллелепипеде: редко кто - НЕ ВОРУЯ - может купить за 1 зарплату 1 кв. метр жилья в месяц...

- На еду в среднем 700-800 зл на человека, но это так, средненько.. .

- То есть вам на четверых надо минимум 4х800=3 200 злотых?

- Ну да... средненько, экономя... У меня зарплата 10 000 в месяц...

- Я приятелям говорю, что покупать квартиру в Польше стоит, если вас взяли на работу, а так купить жителю Днепра/Львова/Киева/Харькова, администрировать удаленно - нет смысла...

- Ну не знаюсь на этом, ничего не скажу. Если курсировать между Украиной и Польшей, то возможно есть смысл, а если она одна тут будет стоять, то как смысла особого нет.

- Ну не совсем стоять - ребята хотят сдавать в аренду и получать золотой дождь злотых...

- Тут есть особенность в аренде. Подход к аренде другой, своими руками никто ничего не делает. Протекает кран банально, звонят хозяину и он должен этим заниматься, вариант "...сделай (я сижу в Киеве - мне некогда) - я тебе из аренды вычту" - не проходит ... То есть чуть - что - кран потек - садись на самолет в Киеве и лети в Краков/Гданьск/Варшаву/Катовице...

- Понятно... а что у тебя с ВНЖ в Польше?

- До 2020.. потом продевать буду... Процедура продления очень сложная и длительная - 5-6 месяцев...

- Оп-па! Как дети?

- Сын закончил 9-ый класс в Польше, подал документы в три колледжа - ждем" "где рыба клюнет"... Дочка все по международным спортивным соревнованиям... на не самая большая надежда, то есть на ее золотые/серебряные/бронзовые медали...

- Have a nice day!



Ви ще їдете купувати квартиру в Польщі під здачу?

Тоді я НЕ їду з вами!

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).