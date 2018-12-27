akurt написав:

sinus написав: Тобто за з роки зароблено (??? примітка моя - ви реально заробили на пів/квартири???) на 1/2 квартири,або 50% від її первинної вартості.

У вас в Україні така арифметика виходить? Тобто за з роки зароблено (??? примітка моя - ви реально заробили на пів/квартири???) на 1/2 квартири,або 50% від її первинної вартості.У вас в Україні така арифметика виходить?

двушку

однушку

Без проблєм та без клопоту.

По-перше, я не займаюся інвестиціями в Україну - навпаки, я дію в протилежному напрямку.По-друге: "дурень думкою багатіє" завжди. Достатньо було влітку 2017 купити акції компанії Boeing по 200 доларів за акцію на вказані вище 320 000 злотих - продати рвіно через рік по 335 доларів і мати не 50% квартирки за розмірами мєнзурки в Варшаві, а весь Wawel в Кракові.Але хто купив в червні 2018 по 335 доларів - сьогодні - після вживання літру Корвалолу - може продати по 373 і мати тільки на следзя в сосе сметанковім та не більше.По-третє: Польсько-медова арифметика.Вихідні дані від пана: купуємо чудовув 45 квадратів (жителі і Львова і Харкова сміються із такої "двушки" - в Україні берутьв 50-54 квадрати та з неї роблять "двушку"...)Купуємо в червні 2019 по 9 000 злотих за квадрат, тобто по 9000/3,74=2 406 доларів квадрат або всю чудову квартиру за 45х2406=108 288 доларів США (!!!).Сидимо у Тернополі і очікуємо 5 (п"ять) відсотків річних, які обіцяла баба Ванга з Болгарії або пан Мірек з Любліна.Припустимо, що на небесах баба Ванга точно знає, а пан Мірек точно не обманює, що квартира-пендюрка в Варшаві здорожчає на 5% за рік.Тоді маємо:108288х5%=5 414 доларів США.Або (5 414х3,74)/12= 1687 злотих на місяць, тобто "мінімалку" в Польші, яку отримує прибиральниця з України в готелі поблизу Bialka Tatrzanska при 7-денному робочому тижні...Для порівняння:а) за 108 288 доларів США купуєте 4 (ЧОТИРИ) квартири на Науковій у Львові в стареньких панельках, підфарбовуєте підвіконня, миєте уніитаз, та здаєте по 6 000 гривень на місяць, тобто маєте за рік (4х12х6000)/26,3=(!!!!!!!!!!!!!!!!!) доларів США, а не 5 414 в Варшаві на базі пендюрки.б) за 108 288 доларів США купуєте апартменти в 120 квадратів в Анталії за самими сучасними проектами із самою новою побутовою технікою та приводите туда стрибати на двоспальному ліжку у костюмі зайчика з білими вухами чорняву Гюльнару із Кайсері або білявку Олю з Івано-Франківська - це буде десь на 13-18 см, ой, помилився, на 13-18% вигідніше.в) 108 288 доларів зливаєте в турецький банк - маєте 108288х5,8160=629803 турецьких лір, які на депозиті під 23,5 % річних в Denizbank за вираховуванням 5 (п"яти) вісотків податку на прибуток від депозиту, вам дають (629803х23,5%)-7400=140 600 турецьких лір за рік або 24 174 долари США,ніж польська арифметика від панаПанове, ну коли я перестану вчити вас вміти натискати на кнопочки калькулятора???