Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Тобто за з роки зароблено (??? примітка моя - ви реально заробили на пів/квартири???) на 1/2 квартири,або 50% від її первинної вартості. У вас в Україні така арифметика виходить?
По-перше, я не займаюся інвестиціями в Україну - навпаки, я дію в протилежному напрямку. По-друге: "дурень думкою багатіє" завжди. Достатньо було влітку 2017 купити акції компанії Boeing по 200 доларів за акцію на вказані вище 320 000 злотих - продати рвіно через рік по 335 доларів і мати не 50% квартирки за розмірами мєнзурки в Варшаві, а весь Wawel в Кракові. Але хто купив в червні 2018 по 335 доларів - сьогодні - після вживання літру Корвалолу - може продати по 373 і мати тільки на следзя в сосе сметанковім та не більше.
По-третє: Польсько-медова арифметика. Вихідні дані від пана sinus: купуємо чудову двушку в 45 квадратів (жителі і Львова і Харкова сміються із такої "двушки" - в Україні беруть однушку в 50-54 квадрати та з неї роблять "двушку"...) Купуємо в червні 2019 по 9 000 злотих за квадрат, тобто по 9000/3,74=2 406 доларів квадрат або всю чудову квартиру за 45х2406=108 288 доларів США (!!!). Сидимо у Тернополі і очікуємо 5 (п"ять) відсотків річних, які обіцяла баба Ванга з Болгарії або пан Мірек з Любліна. Припустимо, що на небесах баба Ванга точно знає, а пан Мірек точно не обманює, що квартира-пендюрка в Варшаві здорожчає на 5% за рік. Тоді маємо: 108288х5%=5 414 доларів США. Або (5 414х3,74)/12= 1687 злотих на місяць, тобто "мінімалку" в Польші, яку отримує прибиральниця з України в готелі поблизу Bialka Tatrzanska при 7-денному робочому тижні...
"За что боролись, Зин"????
P.S. Для порівняння: а) за 108 288 доларів США купуєте 4 (ЧОТИРИ) квартири на Науковій у Львові в стареньких панельках, підфарбовуєте підвіконня, миєте уніитаз, та здаєте по 6 000 гривень на місяць, тобто маєте за рік (4х12х6000)/26,3=10 950 (!!!!!!!!!!!!!!!!!) доларів США, а не 5 414 в Варшаві на базі пендюрки. Без проблєм та без клопоту. б) за 108 288 доларів США купуєте апартменти в 120 квадратів в Анталії за самими сучасними проектами із самою новою побутовою технікою та приводите туда стрибати на двоспальному ліжку у костюмі зайчика з білими вухами чорняву Гюльнару із Кайсері або білявку Олю з Івано-Франківська - це буде десь на 13-18 см, ой, помилився, на 13-18% вигідніше. в) 108 288 доларів зливаєте в турецький банк - маєте 108288х5,8160=629803 турецьких лір, які на депозиті під 23,5 % річних в Denizbank за вираховуванням 5 (п"яти) вісотків податку на прибуток від депозиту, вам дають (629803х23,5%)-7400=140 600 турецьких лір за рік або 24 174 долари США, що в 5 (П"ЯТЬ) разів більше, ніж польська арифметика від пана sinus.
Панове, ну коли я перестану вчити вас вміти натискати на кнопочки калькулятора???
З тим, що саме зараз купляти щось у Польщі не час, з тим я погоджуюсь. Але в будь-якому місті України вже теж немає сенсу щось купляти-ціни теж вже не малі. А ось з квартирою в Анталії в 120 метрів не погоджуюсь, що з нею робити? Жити там не збираюсь,заробити на ній теж нічого не вийде. З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і де той буде прибуток? Можна скоріше втратити. Є в мене зараз відчуття, що зараз взагалі не треба в щось вкладатися, а навпаки продати, якщо є що і почекати. Здається, що ми стоїмо зараз на порозі світового шухеру.
Саме тому я: а) намітив продати ще один об"єкт нерухомості в Україні - поки ціни виросли на 10-15 відсотків. Планую вторгувати без всякої Польщі 20 000 долярів. Готівка буде краще... б) дуже би хотів продати ще один бізнес в Україні, але він працює і дає мені прибуток - не буду, хоча дуже хочу - зарізати курку, яка несе золоті яєчка. в) порадив приятелям переходити в кеш, забравши гроші з депозитів в Приваті. г) купівля апартаментів в Анталії за 108 000 доларів має сенс - але напишу не зараз. Будемо їхати мандрувати в гори... у нас 13-00 дня... д) нам не дано вгадати - буде ліра до доллара 9 чи ні, я прогнозував - спираючись на думку турецьких друзів - на курс 7,00-7,50 влітку - а він - курс: 5,82...
Там на сусідній гілці - про Київ - виставили пани цікаве відео про нову Адміністрацію (офіс) в Києві. Сподобалося пояснення хВахівця нашому президенту (03:20): "... на перших двох поверхах буде світло, тому що там є вікна..." Круто!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
sinus написав:З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і де той буде прибуток? Можна скоріше втратити.
Тут дві ДУЖЕ важливі речі: - на відміну від України в деяких турецьких банках є такі депозити: відсотки нараховуються ЩОДНЯ і закрити депозит можна ЩОДНЯ без втрати відсотків. Таке практикують мої турецькі друзі. Перестраховуються, якщо хочете. Точно знаю, що тримають десь по 10 000 доларів. - САМЕ ЦІКАВЕ: якщо дійсно долар стане 9 замість 5.82 - ви ж розумієте - що то буде не за 1, а хоч за три дні - то ви отримаєте на руки купу - не папірців - а турецьких лір - за які на протязі 1 (одного) дня встигнете купити як мінімум квартиру.
Майже так зробив в липні 2018 в Анталії мій приятель - долар сягнув позначки 7,20 - він не втиг трохе - то "шара" була пару днів - але встиг злити чи по 6,60, чи по 6,80 та купив квартиру "3+1" в досить непоганому комплексі із видом на гори приблизно в 2000 м від пляжу за 240 000 лір - то десь було - разом із податками - 37 000 доларів США - то за 4-и кімнатну квартиру. Думаю, що сьогодні він легко її продасть не за 50 000 доларів, а за 60 000 так точно... Бо - казав - хоче приватний будинок купити в Анталії...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
sinus написав:З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і де той буде прибуток? Можна скоріше втратити.
Тут дві ДУЖЕ важливі речі: - на відміну від України в деяких турецьких банках є такі депозити: відсотки нараховуються ЩОДНЯ і закрити депозит можна ЩОДНЯ без втрати відсотків. Таке практикують мої турецькі друзі. Перестраховуються, якщо хочете. Точно знаю, що тримають десь по 10 000 доларів. - САМЕ ЦІКАВЕ: якщо дійсно долар стане 9 замість 5.82 - ви ж розумієте - що то буде не за 1, а хоч за три дні - то ви отримаєте на руки купу - не папірців - а турецьких лір - за які на протязі 1 (одного) дня встигнете купити як мінімум квартиру.
Майже так зробив в липні 2018 в Анталії мій приятель - долар сягнув позначки 7,20 - він не втиг трохе - то "шара" була пару днів - але встиг злити чи по 6,60, чи по 6,80 та купив квартиру "3+1" в досить непоганому комплексі із видом на гори приблизно в 2000 м від пляжу за 240 000 лір - то десь було - разом із податками - 37 000 доларів США - то за 4-и кімнатну квартиру. Думаю, що сьогодні він легко її продасть не за 50 000 доларів, а за 60 000 так точно... Бо - казав - хоче приватний будинок купити в Анталії...
До речі, зробіть,будь ласка, огляд приватних будинків в Анталії, недалеко від моря,з газовим опаленням,басейном і садочком. Скільки зараз коштують,скільки коштує його обслуговування і комунальні послуги,які налоги на будинок та землю. Дякую, заздалегідь.