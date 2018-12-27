Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Тобто за з роки зароблено (??? примітка моя - ви реально заробили на пів/квартири???) на 1/2 квартири,або 50% від її первинної вартості. У вас в Україні така арифметика виходить?
По-перше, я не займаюся інвестиціями в Україну - навпаки, я дію в протилежному напрямку. По-друге: "дурень думкою багатіє" завжди. Достатньо було влітку 2017 купити акції компанії Boeing по 200 доларів за акцію на вказані вище 320 000 злотих - продати рвіно через рік по 335 доларів і мати не 50% квартирки за розмірами мєнзурки в Варшаві, а весь Wawel в Кракові. Але хто купив в червні 2018 по 335 доларів - сьогодні - після вживання літру Корвалолу - може продати по 373 і мати тільки на следзя в сосе сметанковім та не більше.
По-третє: Польсько-медова арифметика. Вихідні дані від пана sinus: купуємо чудову двушку в 45 квадратів (жителі і Львова і Харкова сміються із такої "двушки" - в Україні беруть однушку в 50-54 квадрати та з неї роблять "двушку"...) Купуємо в червні 2019 по 9 000 злотих за квадрат, тобто по 9000/3,74=2 406 доларів квадрат або всю чудову квартиру за 45х2406=108 288 доларів США (!!!). Сидимо у Тернополі і очікуємо 5 (п"ять) відсотків річних, які обіцяла баба Ванга з Болгарії або пан Мірек з Любліна. Припустимо, що на небесах баба Ванга точно знає, а пан Мірек точно не обманює, що квартира-пендюрка в Варшаві здорожчає на 5% за рік. Тоді маємо: 108288х5%=5 414 доларів США. Або (5 414х3,74)/12= 1687 злотих на місяць, тобто "мінімалку" в Польші, яку отримує прибиральниця з України в готелі поблизу Bialka Tatrzanska при 7-денному робочому тижні...
"За что боролись, Зин"????
P.S. Для порівняння: а) за 108 288 доларів США купуєте 4 (ЧОТИРИ) квартири на Науковій у Львові в стареньких панельках, підфарбовуєте підвіконня, миєте уніитаз, та здаєте по 6 000 гривень на місяць, тобто маєте за рік (4х12х6000)/26,3=10 950 (!!!!!!!!!!!!!!!!!) доларів США, а не 5 414 в Варшаві на базі пендюрки. Без проблєм та без клопоту. б) за 108 288 доларів США купуєте апартменти в 120 квадратів в Анталії за самими сучасними проектами із самою новою побутовою технікою та приводите туда стрибати на двоспальному ліжку у костюмі зайчика з білими вухами чорняву Гюльнару із Кайсері або білявку Олю з Івано-Франківська - це буде десь на 13-18 см, ой, помилився, на 13-18% вигідніше. в) 108 288 доларів зливаєте в турецький банк - маєте 108288х5,8160=629803 турецьких лір, які на депозиті під 23,5 % річних в Denizbank за вираховуванням 5 (п"яти) вісотків податку на прибуток від депозиту, вам дають (629803х23,5%)-7400=140 600 турецьких лір за рік або 24 174 долари США, що в 5 (П"ЯТЬ) разів більше, ніж польська арифметика від пана sinus.
Панове, ну коли я перестану вчити вас вміти натискати на кнопочки калькулятора???
З тим, що саме зараз купляти щось у Польщі не час, з тим я погоджуюсь. Але в будь-якому місті України вже теж немає сенсу щось купляти-ціни теж вже не малі. А ось з квартирою в Анталії в 120 метрів не погоджуюсь, що з нею робити? Жити там не збираюсь,заробити на ній теж нічого не вийде. З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і де той буде прибуток? Можна скоріше втратити. Є в мене зараз відчуття, що зараз взагалі не треба в щось вкладатися, а навпаки продати, якщо є що і почекати. Здається, що ми стоїмо зараз на порозі світового шухеру.
Саме тому я: а) намітив продати ще один об"єкт нерухомості в Україні - поки ціни виросли на 10-15 відсотків. Планую вторгувати без всякої Польщі 20 000 долярів. Готівка буде краще... б) дуже би хотів продати ще один бізнес в Україні, але він працює і дає мені прибуток - не буду, хоча дуже хочу - зарізати курку, яка несе золоті яєчка. в) порадив приятелям переходити в кеш, забравши гроші з депозитів в Приваті. г) купівля апартаментів в Анталії за 108 000 доларів має сенс - але напишу не зараз. Будемо їхати мандрувати в гори... у нас 13-00 дня... д) нам не дано вгадати - буде ліра до доллара 9 чи ні, я прогнозував - спираючись на думку турецьких друзів - на курс 7,00-7,50 влітку - а він - курс: 5,82...
Там на сусідній гілці - про Київ - виставили пани цікаве відео про нову Адміністрацію (офіс) в Києві. Сподобалося пояснення хВахівця нашому президенту (03:20): "... на перших двох поверхах буде світло, тому що там є вікна..." Круто!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
sinus написав:З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і де той буде прибуток? Можна скоріше втратити.
Тут дві ДУЖЕ важливі речі: - на відміну від України в деяких турецьких банках є такі депозити: відсотки нараховуються ЩОДНЯ і закрити депозит можна ЩОДНЯ без втрати відсотків. Таке практикують мої турецькі друзі. Перестраховуються, якщо хочете. Точно знаю, що тримають десь по 10 000 доларів. - САМЕ ЦІКАВЕ: якщо дійсно долар стане 9 замість 5.82 - ви ж розумієте - що то буде не за 1, а хоч за три дні - то ви отримаєте на руки купу - не папірців - а турецьких лір - за які на протязі 1 (одного) дня встигнете купити як мінімум квартиру.
Майже так зробив в липні 2018 в Анталії мій приятель - долар сягнув позначки 7,20 - він не втиг трохе - то "шара" була пару днів - але встиг злити чи по 6,60, чи по 6,80 та купив квартиру "3+1" в досить непоганому комплексі із видом на гори приблизно в 2000 м від пляжу за 240 000 лір - то десь було - разом із податками - 37 000 доларів США - то за 4-и кімнатну квартиру. Думаю, що сьогодні він легко її продасть не за 50 000 доларів, а за 60 000 так точно... Бо - казав - хоче приватний будинок купити в Анталії...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
sinus написав:З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і де той буде прибуток? Можна скоріше втратити.
Тут дві ДУЖЕ важливі речі: - на відміну від України в деяких турецьких банках є такі депозити: відсотки нараховуються ЩОДНЯ і закрити депозит можна ЩОДНЯ без втрати відсотків. Таке практикують мої турецькі друзі. Перестраховуються, якщо хочете. Точно знаю, що тримають десь по 10 000 доларів. - САМЕ ЦІКАВЕ: якщо дійсно долар стане 9 замість 5.82 - ви ж розумієте - що то буде не за 1, а хоч за три дні - то ви отримаєте на руки купу - не папірців - а турецьких лір - за які на протязі 1 (одного) дня встигнете купити як мінімум квартиру.
Майже так зробив в липні 2018 в Анталії мій приятель - долар сягнув позначки 7,20 - він не втиг трохе - то "шара" була пару днів - але встиг злити чи по 6,60, чи по 6,80 та купив квартиру "3+1" в досить непоганому комплексі із видом на гори приблизно в 2000 м від пляжу за 240 000 лір - то десь було - разом із податками - 37 000 доларів США - то за 4-и кімнатну квартиру. Думаю, що сьогодні він легко її продасть не за 50 000 доларів, а за 60 000 так точно... Бо - казав - хоче приватний будинок купити в Анталії...
Таке вже невздовзі буде можливо і в Україні -зараз продати квартиру,а через пару років за ці ж кошти купити цілий поверх, якщо не під'їзд.
До речі, зробіть,будь ласка, огляд приватних будинків в Анталії, недалеко від моря,з газовим опаленням, своїм басейном і садочком. Скільки зараз коштують,скільки коштує його обслуговування і комунальні послуги,які податки на будинок та землю. Дякую, заздалегідь.
sinus написав:До речі, зробіть,будь ласка, огляд приватних будинків в Анталії, недалеко від моря,з газовим опаленням, своїм басейном і садочком. Скільки зараз коштують,скільки коштує його обслуговування і комунальні послуги,які податки на будинок та землю. Дякую, заздалегідь.
По приватних будинках не готовий відповісти, вони є, щось типу тих "спарок", що багато є на Західній Україні або в Польщі, на 2 поверхи+земельна ділянка маленька. Багато разів хотів заїхати дізнатися, все якось не получається. Для мене приватний будинок- пройдений етап, тому і інтересу немає. Там багато працювати треба. В мене був приватний мій побудований моїми співробітниками за проектом київських архітекторів будинок - 3 поверхи, загальна площа 300 кв. метрів та земельна ділянка в 25 соток із газонами та деревами. Я те все продав. Був 10 червня у приятелів під Києвом - в Іванковчах - де українські багатії живуть - ну дуже дорогі будинки і власний парк із великими деревами, в гаражах по 2 БМВ стоять - багато люди українські живуть - все життя біля мартенівської печі простяли - все дуже багато і .... все вже "як з минулого сторіччя"... всі оці кришателеві люстри об"ємом по 4 кубічних метри, оці різні двері... мармур... Наймані працівники: що займаються газонами... І в той же час - в багатьох місцях повідпадав на території кахель та кахельна плитка... В мене вектор інший - все ж таки дивлюся на суперсучасні квартири в Анталії за новітніми проектами... Зараз в США все більше розумію, шо в Туреччині та в Анталії ВСЕ ПРООСТО БЕЗКОШТОВНО ТА ПРОСТО ДАРОМ, все можна купувати для себе, коханого, не дивлячись на ціну. Вчора відвідали японський ресторан - за 5 осіб заплатили 120 доларів та чайвих залишили 25 доларів. Ну, було весело... там повар готує прямо у вас за столом страви та подає. Все це - як спектаклб з фокусами. Саке заливали прямо у рота кожному... Було дуже весело, але кожна страва коштує 20-30 доларів.
По податках на нерухомість у Туреччині: орієнтир - 2 турецькі ліри за квадратний метр нерухомості (там врахована і частина земельної ділянки дільниці, на якій розташований будинок) - разом я за рік плачу 105 лір або приблизно 15 доларів. Напишу не точно - те що, пам"ятаю, чисто для орієнтиру: ціни на єлектричну енергію та водопостачання майже такі, самі, як в Україні, але все ж таки трохи дорожче: - вода - подача 3 ліри (12,0 гривень) та відведення 1,2 - здається ліри - 4,8 гривні - разом 16,8 гривень за кубічний метр. - електрика здешевшала з Нового року - здається, 0,26 ліри за кВтгод та обслуговуваня мережі - разом я рахував, щось получається 2,2 гривні за 1 кВтгод. - газ - 9,2 гривні за куб. метр. - за вивезення сміття грошей не беруть - то муніципалітет займається - і я зврнув увагу: краще, ніж в США тим займаються: в США вивозять сміття 1 (один) раз на тиждень - кожен двір виставляє 3 різнокольорові баки для різних видів сміття, в Анталії вивозять сміття з мусорних баків через день.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
На днях опубликован рейтинг университетов мира. На позициях ниже 770 - мелькнул и какой-то украинский университет. Печалька... Автор имеет/имел некоторое отношение к университетам и на сегодня общается с несколькими профессорами и доцентами ежедневно, знает состояние нынешнего "высшего образования" в Украине - там всё так плохо, что не знаю, может ли быть еще хуже. Беда ждет родителей выпускников школ этого и думаю последующих годов... Предыдущие 3 года - по возрастающей - недоборы в университетах со статусом "Национальный" на бюджетные места. Но это - не самое главное, самое главное, как говорил товарищ Сталин: "Кадры решают все". С кадрами больше, чем хуже. От своих должностей никак не могут отлипнуть ректоры: которым уже за 70, а то и 80 лет. Соответственно и под ректорами - проректоры и деканы - за 70 а я знаю и 80-ти летнего декана, и не одного... Вот в июне еле-еле "ушли" с должности человека, который был деканом - трудно поверить - 25 лет, на сегодня не имеет ни смартофона, ни планшета, ни ноутбука - и вообще не понимает, что это и зачем. На кафедрах - по 4 человека осталось, а при количестве преподавателей менее 5-ти, кафедра ликвидируется, вот их и ликвидируют, объединяя в одну по 2, а то и три кафедры... Все доценты/профессора - на 0,33 и 0,5 ставки - то есть на "работу" заходят просто по дороге в поликлинику... В одном университете женщину-профессора, больную раком, постоянно заменял преподаватель, вообще не имеющий ни ученой степени, ни ученого звания, и которому вообще уже за 70... Профессор недавно умерла. Ходила все же на занятия еще за пару дней до смерти... Лекции, бедняга, читала... Процесс обучения в большинстве университетов проходит по-современному, с применением смартфонов: студенты приходят на первую лекцию, вместе с доцентом создают "группу" в Вайбере, и на этом расходятся до сессии. Если какой-то "шмон" или там вдруг надо устроить какую-то показуху "глобального образования" - в группе будет сообщение. На сессии студенты внимательно прочитали название дисциплины, по которой получают хорошие отметки (двойки сейчас ректорами не разрешается ставить): чтобы студент хорошо запомнил название, доцент в присутствии студента пишет его своей рукой в Зачетной книжке. На том и расходятся... Родители думают, что "дитина вчиться..."
Вчера во время поездки к горному озеру в штате Калифорния решали такую арифметически-жизненную задачу о бывшем студенте: речь идет о выпускнике University of California 2018 года - уровень образования - бакалавр. Парень - иностранец. Из Индии. Учился за счет кредита. Сейчас работает в компании Google (в этой компании сотрудники получают до 300 000 долларов в год). На обучение парня было потрачено примерно 220 000 долларов. Кредит "студенческий" - на 10, кажется, лет. Вот он в этой компании Google работает, но еще не в штате - по Договору - далее все цифры по-памяти - не придирайтесь - деньги не мои, можно точно и не считать... получает что-то типа 160 000 долларов в год (выпускник 2018).
Ему предложили прийти на собеседование - на работу - возможно - в другой компании - в центре Сан Франциско - на зарплату 250 000 долларов в год (напомню, выпускник 2018). Вот шли и рассуждали: - с зарплаты в 250 000 долларов в год заплатит налогов примерно 37% или 91 000 долларов. - на руки остается 250 000-91 000=159 000 долларов в год.
Стоит ли уходить за зарплаты в 160 000 долларов в год на зарплату в 250 000 долларов год? Первый ответ - по моей природной жадности - стОит!
Парень из Индии считает по-другому: - с нынешней заплаты в 160 000 долларов - платит налогов 51 000 долларов год, то есть на руки остается 109 000 долларов. - от работы - 15 минут до дома на авто. - аренда частного дома, где живет с - кажется - неработающей женой - 1 500 долларов в месяц (район "Силиконовой долины"). - аренда квартиры в Сан Франциско - 5 000 долларов в месяц или на 3 500 в месяц больше, чем платит сейчас, или за год 12х3500=на 42 000 долларов больше заплатит за кровать и стены. - можно сэкономить и ездить в центр Сан Франциско на электричке - "КоллТрейн" - я ездил - хорошая электричка и быстро идет. Но дорога в одну сторону с учетом того, что до электрички надо доехать/дойти (на жд станции нет автопарковок) - занимает 1,5 часа в одну сторону.
Итого: от 159 000 долларов по "богатому" варианту надо отнять 42 000 переплаты за жилье - получается 117 000 долларов. Или на 8 000 долларов в год больше, чем сейчас... Парень из Индии сказал замечательную фразу: "Я не хочу продавать 3 часа своей жизни в день за 1000 долларов месяц". Не-хо-чу... А вы хотите?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).