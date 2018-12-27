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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 320321322323> Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:56 akurt написав: sinus написав: Тобто за з роки зароблено (??? примітка моя - ви реально заробили на пів/квартири???) на 1/2 квартири,або 50% від її первинної вартості.

У вас в Україні така арифметика виходить? Тобто за з роки зароблено (??? примітка моя - ви реально заробили на пів/квартири???) на 1/2 квартири,або 50% від її первинної вартості.У вас в Україні така арифметика виходить?



По-перше, я не займаюся інвестиціями в Україну - навпаки, я дію в протилежному напрямку.

По-друге: "дурень думкою багатіє" завжди. Достатньо було влітку 2017 купити акції компанії Boeing по 200 доларів за акцію на вказані вище 320 000 злотих - продати рвіно через рік по 335 доларів і мати не 50% квартирки за розмірами мєнзурки в Варшаві, а весь Wawel в Кракові.

Але хто купив в червні 2018 по 335 доларів - сьогодні - після вживання літру Корвалолу - може продати по 373 і мати тільки на следзя в сосе сметанковім та не більше.



По-третє: Польсько-медова арифметика.

Вихідні дані від пана sinus: купуємо чудову двушку в 45 квадратів (жителі і Львова і Харкова сміються із такої "двушки" - в Україні беруть однушку в 50-54 квадрати та з неї роблять "двушку"...)

Купуємо в червні 2019 по 9 000 злотих за квадрат, тобто по 9000/3,74=2 406 доларів квадрат або всю чудову квартиру за 45х2406=108 288 доларів США (!!!).

Сидимо у Тернополі і очікуємо 5 (п"ять) відсотків річних, які обіцяла баба Ванга з Болгарії або пан Мірек з Любліна.

Припустимо, що на небесах баба Ванга точно знає, а пан Мірек точно не обманює, що квартира-пендюрка в Варшаві здорожчає на 5% за рік.

Тоді маємо:

108288х5%=5 414 доларів США.

Або (5 414х3,74)/12= 1687 злотих на місяць, тобто "мінімалку" в Польші, яку отримує прибиральниця з України в готелі поблизу Bialka Tatrzanska при 7-денному робочому тижні...



"За что боролись, Зин"????



P.S.

Для порівняння:

а) за 108 288 доларів США купуєте 4 (ЧОТИРИ) квартири на Науковій у Львові в стареньких панельках, підфарбовуєте підвіконня, миєте уніитаз, та здаєте по 6 000 гривень на місяць, тобто маєте за рік (4х12х6000)/26,3=10 950 (!!!!!!!!!!!!!!!!!) доларів США, а не 5 414 в Варшаві на базі пендюрки. Без проблєм та без клопоту.

б) за 108 288 доларів США купуєте апартменти в 120 квадратів в Анталії за самими сучасними проектами із самою новою побутовою технікою та приводите туда стрибати на двоспальному ліжку у костюмі зайчика з білими вухами чорняву Гюльнару із Кайсері або білявку Олю з Івано-Франківська - це буде десь на 13-18 см, ой, помилився, на 13-18% вигідніше.

в) 108 288 доларів зливаєте в турецький банк - маєте 108288х5,8160=629803 турецьких лір, які на депозиті під 23,5 % річних в Denizbank за вираховуванням 5 (п"яти) вісотків податку на прибуток від депозиту, вам дають (629803х23,5%)-7400=140 600 турецьких лір за рік або 24 174 долари США, що в 5 (П"ЯТЬ) разів більше, ніж польська арифметика від пана sinus.



Панове, ну коли я перестану вчити вас вміти натискати на кнопочки калькулятора??? По-перше, я не займаюся інвестиціями в Україну - навпаки, я дію в протилежному напрямку.По-друге: "дурень думкою багатіє" завжди. Достатньо було влітку 2017 купити акції компанії Boeing по 200 доларів за акцію на вказані вище 320 000 злотих - продати рвіно через рік по 335 доларів і мати не 50% квартирки за розмірами мєнзурки в Варшаві, а весь Wawel в Кракові.Але хто купив в червні 2018 по 335 доларів - сьогодні - після вживання літру Корвалолу - може продати по 373 і мати тільки на следзя в сосе сметанковім та не більше.По-третє: Польсько-медова арифметика.Вихідні дані від пана: купуємо чудовув 45 квадратів (жителі і Львова і Харкова сміються із такої "двушки" - в Україні берутьв 50-54 квадрати та з неї роблять "двушку"...)Купуємо в червні 2019 по 9 000 злотих за квадрат, тобто по 9000/3,74=2 406 доларів квадрат або всю чудову квартиру за 45х2406=108 288 доларів США (!!!).Сидимо у Тернополі і очікуємо 5 (п"ять) відсотків річних, які обіцяла баба Ванга з Болгарії або пан Мірек з Любліна.Припустимо, що на небесах баба Ванга точно знає, а пан Мірек точно не обманює, що квартира-пендюрка в Варшаві здорожчає на 5% за рік.Тоді маємо:108288х5%=5 414 доларів США.Або (5 414х3,74)/12= 1687 злотих на місяць, тобто "мінімалку" в Польші, яку отримує прибиральниця з України в готелі поблизу Bialka Tatrzanska при 7-денному робочому тижні...Для порівняння:а) за 108 288 доларів США купуєте 4 (ЧОТИРИ) квартири на Науковій у Львові в стареньких панельках, підфарбовуєте підвіконня, миєте уніитаз, та здаєте по 6 000 гривень на місяць, тобто маєте за рік (4х12х6000)/26,3=(!!!!!!!!!!!!!!!!!) доларів США, а не 5 414 в Варшаві на базі пендюрки.б) за 108 288 доларів США купуєте апартменти в 120 квадратів в Анталії за самими сучасними проектами із самою новою побутовою технікою та приводите туда стрибати на двоспальному ліжку у костюмі зайчика з білими вухами чорняву Гюльнару із Кайсері або білявку Олю з Івано-Франківська - це буде десь на 13-18 см, ой, помилився, на 13-18% вигідніше.в) 108 288 доларів зливаєте в турецький банк - маєте 108288х5,8160=629803 турецьких лір, які на депозиті під 23,5 % річних в Denizbank за вираховуванням 5 (п"яти) вісотків податку на прибуток від депозиту, вам дають (629803х23,5%)-7400=140 600 турецьких лір за рік або 24 174 долари США,ніж польська арифметика від панаПанове, ну коли я перестану вчити вас вміти натискати на кнопочки калькулятора???



З тим, що саме зараз купляти щось у Польщі не час, з тим я погоджуюсь. Але в будь-якому місті України вже теж немає сенсу щось купляти-ціни теж вже не малі.

А ось з квартирою в Анталії в 120 метрів не погоджуюсь, що з нею робити? Жити там не збираюсь,заробити на ній теж нічого не вийде.

З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і де той буде прибуток? Можна скоріше втратити.

Є в мене зараз відчуття, що зараз взагалі не треба в щось вкладатися, а навпаки продати, якщо є що і почекати.

Здається, що ми стоїмо зараз на порозі світового шухеру. З тим, що саме зараз купляти щось у Польщі не час, з тим я погоджуюсь. Але в будь-якому місті України вже теж немає сенсу щось купляти-ціни теж вже не малі.А ось з квартирою в Анталії в 120 метрів не погоджуюсь, що з нею робити? Жити там не збираюсь,заробити на ній теж нічого не вийде.З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і де той буде прибуток? Можна скоріше втратити.Є в мене зараз відчуття, що зараз взагалі не треба в щось вкладатися, а навпаки продати, якщо є що і почекати.Здається, що ми стоїмо зараз на порозі світового шухеру. sinus Повідомлень: 472 З нами з: 06.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 132 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:13 Пан sinus - п"ять балів!



Саме тому я:

а) намітив продати ще один об"єкт нерухомості в Україні - поки ціни виросли на 10-15 відсотків. Планую вторгувати без всякої Польщі 20 000 долярів. Готівка буде краще...

б) дуже би хотів продати ще один бізнес в Україні, але він працює і дає мені прибуток - не буду, хоча дуже хочу - зарізати курку, яка несе золоті яєчка.

в) порадив приятелям переходити в кеш, забравши гроші з депозитів в Приваті.

г) купівля апартаментів в Анталії за 108 000 доларів має сенс - але напишу не зараз. Будемо їхати мандрувати в гори... у нас 13-00 дня...

д) нам не дано вгадати - буде ліра до доллара 9 чи ні, я прогнозував - спираючись на думку турецьких друзів - на курс 7,00-7,50 влітку - а він - курс: 5,82...



Там на сусідній гілці - про Київ - виставили пани цікаве відео про нову Адміністрацію (офіс) в Києві.

Сподобалося пояснення хВахівця нашому президенту (03:20):

"... на перших двох поверхах буде світло, тому що там є вікна..."

Круто! “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3152 З нами з: 12.02.09 Подякував: 643 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 00:02

sinus написав: З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і де той буде прибуток? Можна скоріше втратити.

З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і? Можна скоріше втратити.



Тут дві ДУЖЕ важливі речі:

- на відміну від України в деяких турецьких банках є такі депозити: відсотки нараховуються ЩОДНЯ і закрити депозит можна ЩОДНЯ без втрати відсотків. Таке практикують мої турецькі друзі. Перестраховуються, якщо хочете. Точно знаю, що тримають десь по 10 000 доларів.

- САМЕ ЦІКАВЕ: якщо дійсно долар стане 9 замість 5.82 - ви ж розумієте - що то буде не за 1, а хоч за три дні - то ви отримаєте на руки купу - не папірців - а турецьких лір - за які на протязі 1 (одного) дня встигнете купити як мінімум квартиру.



Майже так зробив в липні 2018 в Анталії мій приятель - долар сягнув позначки 7,20 - він не втиг трохе - то "шара" була пару днів - але встиг злити чи по 6,60, чи по 6,80 та купив квартиру "3+1" в досить непоганому комплексі із видом на гори приблизно в 2000 м від пляжу за 240 000 лір - то десь було - разом із податками - 37 000 доларів США - то за 4-и кімнатну квартиру.



Думаю, що сьогодні він легко її продасть не за 50 000 доларів, а за 60 000 так точно...

Бо - казав - хоче приватний будинок купити в Анталії... САМЕ цікаве на сьогодні:Тут дві ДУЖЕ важливі речі:- на відміну від України в деяких турецьких банках є такі депозити: відсотки нараховуються ЩОДНЯ і закрити депозит можна ЩОДНЯ без втрати відсотків. Таке практикують мої турецькі друзі. Перестраховуються, якщо хочете. Точно знаю, що тримають десь по 10 000 доларів.- САМЕ ЦІКАВЕ: якщо дійсно долар стане 9 замість 5.82 - ви ж розумієте - що то буде не за 1, а хоч за три дні - то ви отримаєте на руки купу - не папірців - а турецьких лір - за які на протязі 1 (одного) дня встигнете купити як мінімум квартиру.Майже так зробив в липні 2018 в Анталії мій приятель - долар сягнув позначки 7,20 - він не втиг трохе - то "шара" була пару днів - але встиг злити чи по 6,60, чи по 6,80 та купив квартиру "3+1" в досить непоганому комплексі із видом на гори приблизно в 2000 м від пляжу за 240 000 лір - то десь було - разом із податками - 37 000 доларів США - то за 4-и кімнатну квартиру.Думаю, що сьогодні він легко її продасть не за 50 000 доларів, а за 60 000 так точно...Бо - казав - хоче приватний будинок купити в Анталії... “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3152 З нами з: 12.02.09 Подякував: 643 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 12:46 akurt написав: САМЕ цікаве на сьогодні:

sinus написав: З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і де той буде прибуток? Можна скоріше втратити.

З турецьким депозитом те ж питання, сьогодні ліра 5,8, а через півроку 9 і? Можна скоріше втратити.



Тут дві ДУЖЕ важливі речі:

- на відміну від України в деяких турецьких банках є такі депозити: відсотки нараховуються ЩОДНЯ і закрити депозит можна ЩОДНЯ без втрати відсотків. Таке практикують мої турецькі друзі. Перестраховуються, якщо хочете. Точно знаю, що тримають десь по 10 000 доларів.

- САМЕ ЦІКАВЕ: якщо дійсно долар стане 9 замість 5.82 - ви ж розумієте - що то буде не за 1, а хоч за три дні - то ви отримаєте на руки купу - не папірців - а турецьких лір - за які на протязі 1 (одного) дня встигнете купити як мінімум квартиру.



Майже так зробив в липні 2018 в Анталії мій приятель - долар сягнув позначки 7,20 - він не втиг трохе - то "шара" була пару днів - але встиг злити чи по 6,60, чи по 6,80 та купив квартиру "3+1" в досить непоганому комплексі із видом на гори приблизно в 2000 м від пляжу за 240 000 лір - то десь було - разом із податками - 37 000 доларів США - то за 4-и кімнатну квартиру.



Думаю, що сьогодні він легко її продасть не за 50 000 доларів, а за 60 000 так точно...

Бо - казав - хоче приватний будинок купити в Анталії... САМЕ цікаве на сьогодні:Тут дві ДУЖЕ важливі речі:- на відміну від України в деяких турецьких банках є такі депозити: відсотки нараховуються ЩОДНЯ і закрити депозит можна ЩОДНЯ без втрати відсотків. Таке практикують мої турецькі друзі. Перестраховуються, якщо хочете. Точно знаю, що тримають десь по 10 000 доларів.- САМЕ ЦІКАВЕ: якщо дійсно долар стане 9 замість 5.82 - ви ж розумієте - що то буде не за 1, а хоч за три дні - то ви отримаєте на руки купу - не папірців - а турецьких лір - за які на протязі 1 (одного) дня встигнете купити як мінімум квартиру.Майже так зробив в липні 2018 в Анталії мій приятель - долар сягнув позначки 7,20 - він не втиг трохе - то "шара" була пару днів - але встиг злити чи по 6,60, чи по 6,80 та купив квартиру "3+1" в досить непоганому комплексі із видом на гори приблизно в 2000 м від пляжу за 240 000 лір - то десь було - разом із податками - 37 000 доларів США - то за 4-и кімнатну квартиру.Думаю, що сьогодні він легко її продасть не за 50 000 доларів, а за 60 000 так точно...Бо - казав - хоче приватний будинок купити в Анталії...



Таке вже невздовзі буде можливо і в Україні -зараз продати квартиру,а через пару років за ці ж кошти купити цілий поверх, якщо не під'їзд.



До речі, зробіть,будь ласка, огляд приватних будинків в Анталії, недалеко від моря,з газовим опаленням, своїм басейном і садочком.

Скільки зараз коштують,скільки коштує його обслуговування і комунальні послуги,які податки на будинок та землю.

Дякую, заздалегідь. Таке вже невздовзі буде можливо і в Україні -зараз продати квартиру,а через пару років за ці ж кошти купити цілий поверх, якщо не під'їзд.До речі, зробіть,будь ласка, огляд приватних будинків в Анталії, недалеко від моря,з газовим опаленням, своїм басейном і садочком.Скільки зараз коштують,скільки коштує його обслуговування і комунальні послуги,які податки на будинок та землю.Дякую, заздалегідь. sinus Повідомлень: 472 З нами з: 06.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 16:48 sinus написав: До речі, зробіть,будь ласка, огляд приватних будинків в Анталії, недалеко від моря,з газовим опаленням, своїм басейном і садочком.

Скільки зараз коштують,скільки коштує його обслуговування і комунальні послуги,які податки на будинок та землю.

Дякую, заздалегідь. До речі, зробіть,будь ласка, огляд приватних будинків в Анталії, недалеко від моря,з газовим опаленням, своїм басейном і садочком.Скільки зараз коштують,скільки коштує його обслуговування і комунальні послуги,які податки на будинок та землю.Дякую, заздалегідь.



По приватних будинках не готовий відповісти, вони є, щось типу тих "спарок", що багато є на Західній Україні або в Польщі, на 2 поверхи+земельна ділянка маленька.

Багато разів хотів заїхати дізнатися, все якось не получається. Для мене приватний будинок - пройдений етап, тому і інтересу немає. Там багато працювати треба. В мене був приватний мій побудований моїми співробітниками за проектом київських архітекторів будинок - 3 поверхи, загальна площа 300 кв. метрів та земельна ділянка в 25 соток із газонами та деревами. Я те все продав.

Був 10 червня у приятелів під Києвом - в Іванковичах - де українські багатії живуть - ну дуже дорогі будинки і власний парк із великими деревами, в гаражах по 2 БМВ стоять - багато люди українські живуть - все життя біля мартенівської печі простяли - все дуже багато і .... все вже "як з минулого сторіччя"... всі оці кришателеві люстри об"ємом по 4 кубічних метри, оці різні двері... мармур...

Наймані працівники: що займаються газонами... І в той же час - в багатьох місцях повідпадав на території кахель та кахельна плитка...

В мене вектор інший - все ж таки дивлюся на суперсучасні квартири в Анталії за новітніми проектами... Все дитинство провів на деревах із вишнями та абрикосами - мама продавала на базарі, потім багато років все копав городи - садив картоплю із тестем, та забирав жуків у бідончик, потом боровся із пирієм на газонах та косив ті газони що тижня, а вже дерев насадив - силу-силенну... Досвід маю...

Зараз в США все більше розумію, шо в Туреччині та в Анталії ВСЕ ПРООСТО БЕЗКОШТОВНО ТА ПРОСТО ДАРОМ, все можна купувати для себе, коханого, не дивлячись на ціну.

Вчора відвідали японський ресторан - за 5 осіб заплатили 120 доларів та "чайових" залишили 25 доларів.

Ну, було весело... там повар готує прямо у вас за столом на пічі страви (піч вмонтована прямо перед відвідувачем) та подає. Все це - як спектакль з фокусами.

Саке заливали прямо у рота кожному... Було дуже весело, але кожна страва коштує 20-30 доларів.



Тільки тези:

По податках на нерухомість у Туреччині: орієнтир - 2 турецькі ліри за квадратний метр нерухомості (там врахована і частина земельної ділянки дільниці, на якій розташований будинок) - разом я за рік плачу 105 лір або приблизно 15 доларів.

Напишу не точно - те що, пам"ятаю, чисто для орієнтиру: ціни на єлектричну енергію та водопостачання майже такі, самі, як в Україні, але все ж таки трохи дорожче:

- вода - подача 3 ліри (12,0 гривень) та відведення 1,2 - здається ліри - 4,8 гривні - разом 16,8 гривень за кубічний метр.

- електрика здешевшала з Нового року - здається, 0,26 ліри за кВтгод та обслуговуваня мережі - разом я рахував, щось получається 2,2 гривні за 1 кВтгод.

- газ - 9,2 гривні за куб. метр. Але газ - як на мене в Анталії не потрібний: а) в Анталії менше +10 взимку не було, достатньо було включати 1 з двох кондиціонерів пару годин зранку та 3 години ввечері (витрати елекрики були максимум на 92 ліри - або десь 420-450 гривень за січень). б) в будинку моїх приятелів 30 квартир - труби із газом підведені до кожної квартири - спеціально обійшов всі квартири - в жодну не заведено - немає потреби).

- за вивезення сміття грошей не беруть - то муніципалітет займається - і я звернув увагу: краще, ніж в США тим займаються: в США вивозять сміття 1 (один) раз на тиждень - кожен двір виставляє 3 різнокольорові баки для різних видів сміття, в Анталії вивозять сміття з баків через день. По приватних будинках не готовий відповісти, вони є, щось типу тих "спарок", що багато є на Західній Україні або в Польщі, на 2 поверхи+земельна ділянка маленька.Багато разів хотів заїхати дізнатися, все якось не получається. Для мене приватний будинок - пройдений етап,Там багато працювати треба. В мене був приватний мій побудований моїми співробітниками за проектом київських архітекторів будинок - 3 поверхи, загальна площа 300 кв. метрів та земельна ділянка в 25 соток із газонами та деревами. Я те все продав.Був 10 червня у приятелів під Києвом - в Іванковичах -- ну дуже дорогі будинки і власний парк із великими деревами, в гаражах по 2 БМВ стоять -- все життя біля мартенівської печі простяли - все дуже багато і .... все вже "як з минулого сторіччя"... всі оці кришателеві люстри об"ємом по 4 кубічних метри, оці різні двері... мармур...Наймані працівники: що займаються газонами... І в той же час - в багатьох місцях повідпадав на території кахель та кахельна плитка...В мене вектор інший - все ж таки дивлюся на суперсучасні квартири в Анталії за новітніми проектами... Все дитинство провів на деревах із вишнями та абрикосами - мама продавала на базарі, потім багато років все копав городи - садив картоплю із тестем, та забирав жуків у бідончик, потом боровся із пирієм на газонах та косив ті газони що тижня, а вже дерев насадив - силу-силенну... Досвід маю...Зараз в США все більше розумію, шо в Туреччині та в Анталії ВСЕ ПРООСТО БЕЗКОШТОВНО ТА ПРОСТО ДАРОМ, все можна купувати для себе, коханого, не дивлячись на ціну.Вчора відвідали японський ресторан - за 5 осіб заплатили 120 доларів та "чайових" залишили 25 доларів.Ну, було весело... там повар готує прямо у вас за столом на пічі страви (піч вмонтована прямо перед відвідувачем) та подає. Все це - як спектакль з фокусами.Саке заливали прямо у рота кожному... Було дуже весело, але кожна страва коштує 20-30 доларів.Тільки тези:По податках на нерухомість у Туреччині: орієнтир - 2 турецькі ліри за квадратний метр нерухомості (там врахована і частина земельної ділянки дільниці, на якій розташований будинок) - разом я за рік плачу 105 лір або приблизно 15 доларів.- те що, пам"ятаю, чисто для орієнтиру: ціни на єлектричну енергію та водопостачання майже такі, самі, як в Україні, але- вода - подача 3 ліри (12,0 гривень) та відведення 1,2 - здається ліри - 4,8 гривні - разом 16,8 гривень за кубічний метр.- електрика здешевшала з Нового року - здається, 0,26 ліри за кВтгод та обслуговуваня мережі - разом я рахував, щось получається 2,2 гривні за 1 кВтгод.- газ - 9,2 гривні за куб. метр. Але газ - як на мене в Анталії не потрібний: а) в Анталії менше +10 взимку не було, достатньо було включати 1 з двох кондиціонерів пару годин зранку та 3 години ввечері (витрати елекрики були максимум на 92 ліри - або десь 420-450 гривень за січень). б) в будинку моїх приятелів 30 квартир - труби із газом підведені до кожної квартири - спеціально обійшов всі квартири - в жодну не заведено - немає потреби).- за вивезення сміття грошей не беруть - то муніципалітет займається - і я звернув увагу: краще, ніж в США тим займаються: в США вивозять сміття 1 (один) раз на тиждень - кожен двір виставляє 3 різнокольорові баки для різних видів сміття, в Анталії вивозять сміття з баків через день. Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 чер, 2019 18:01, всього редагувалось 1 раз. “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3152 З нами з: 12.02.09 Подякував: 643 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 17:28 УЧИТЬСЯ ДАРОМ - ВСЕ РАВНО, ЧТО ЛЕЧИТЬСЯ ДАРОМ



На днях опубликован рейтинг университетов мира.

На позициях ниже 770 - мелькнул и какой-то украинский университет.

Печалька...

Автор имеет/имел некоторое отношение к университетам и на сегодня общается с несколькими профессорами и доцентами ежедневно, знает состояние нынешнего "высшего образования" в Украине - там всё так плохо, что не знаю, может ли быть еще хуже.

Беда ждет родителей выпускников школ этого и думаю последующих годов...

Предыдущие 3 года - по возрастающей - недоборы в университетах со статусом "Национальный" на бюджетные места. Но это - не самое главное, самое главное, как говорил товарищ Сталин: " Кадры решают все ". С кадрами больше, чем хуже. От своих должностей никак не могут отлипнуть ректоры: которым уже за 70, а то и 80 лет. Соответственно и под ректорами - проректоры и деканы - за 70 а я знаю и 80-ти летнего декана, и не одного... Вот в июне еле-еле "ушли" с должности человека, который был деканом - трудно поверить - 25 лет, на сегодня не имеет ни смартофона, ни планшета, ни ноутбука - и вообще не понимает, что это и зачем. На кафедрах - по 4 человека осталось, а при количестве преподавателей менее 5-ти, кафедра ликвидируется, вот их и ликвидируют, объединяя в одну по 2, а то и три кафедры... Все доценты/профессора - на 0,33 и 0,5 ставки - то есть на "работу" заходят просто по дороге в поликлинику... В одном университете женщину-профессора, больную раком, постоянно заменял преподаватель, вообще не имеющий ни ученой степени, ни ученого звания, и которому вообще уже за 70... Профессор недавно умерла. Ходила все же на занятия еще за пару дней до смерти... Лекции, бедняга, читала...

Процесс обучения в большинстве университетов проходит по-современному, с применением смартфонов: студенты приходят на первую лекцию, вместе с доцентом создают "группу" в Вайбере, и на этом расходятся до сессии. Если какой-то "шмон" или там вдруг надо устроить какую-то показуху "глобального образования" - в группе будет сообщение. На сессии студенты внимательно прочитали название дисциплины, по которой получают хорошие отметки (двойки сейчас ректорами не разрешается ставить): чтобы студент хорошо запомнил название, доцент в присутствии студента пишет его своей рукой в Зачетной книжке. На том и расходятся... Родители думают, что "дитина вчиться..."



Вчера во время поездки к горному озеру в штате Калифорния решали такую арифметически-жизненную задачу о бывшем студенте: речь идет о выпускнике University of California 2018 года - уровень образования - бакалавр.

Парень - иностранец. Из Индии. Учился за счет кредита. Сейчас работает в компании Google (в этой компании сотрудники получают до 300 000 долларов в год).

На обучение парня было потрачено примерно 220 000 долларов. Кредит "студенческий" - на 10, кажется, лет.

Вот он в этой компании Google работает, но еще не в штате - по Договору - далее все цифры по-памяти - не придирайтесь - деньги не мои, можно точно и не считать... получает что-то типа 160 000 долларов в год (выпускник 2018).



Ему предложили прийти на собеседование - на работу - возможно - в другой компании - в центре Сан Франциско - на зарплату 250 000 долларов в год (напомню, выпускник 2018).

Вот шли и рассуждали:

- с зарплаты в 250 000 долларов в год заплатит налогов примерно 37% или 91 000 долларов.

- на руки остается 250 000-91 000=159 000 долларов в год.



Стоит ли уходить за зарплаты в 160 000 долларов в год на зарплату в 250 000 долларов год?

Первый ответ - по моей природной жадности - стОит!



Парень из Индии считает по-другому:

- с нынешней заплаты в 160 000 долларов - платит налогов 51 000 долларов год, то есть на руки остается 109 000 долларов.

- от работы - 15 минут до дома на авто.

- аренда частного дома, где живет с - кажется - неработающей женой - 1 500 долларов в месяц (район "Силиконовой долины").

- аренда квартиры в Сан Франциско - 5 000 долларов в месяц или на 3 500 в месяц больше, чем платит сейчас, или за год 12х3500=на 42 000 долларов больше заплатит за кровать и стены.

- можно сэкономить и ездить в центр Сан Франциско на электричке - "КоллТрейн" - я ездил - хорошая электричка и быстро идет. Но дорога в одну сторону с учетом того, что до электрички надо доехать/дойти (на жд станции нет автопарковок) - занимает 1,5 часа в одну сторону.



Итого: от 159 000 долларов по "богатому" варианту надо отнять 42 000 переплаты за жилье - получается 117 000 долларов.

Или на 8 000 долларов в год больше, чем сейчас...

Парень из Индии сказал замечательную фразу: "Я не хочу продавать 3 часа своей жизни в день за 1000 долларов месяц".

Не-хо-чу...

А вы хотите? “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3152 З нами з: 12.02.09 Подякував: 643 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:21 kianushkolosov написав: Красиво пишите, респект. Но надо вычитать инфляцию. Вот например по внутренним ощущениям процентов 15 была инфляция за прошедший год. Госстат или кто там вместо него, говорят что 9.8. Ну хорошо, поверим. Максимальный процент по украинским инструментам около 16 % годовых. Т.е. за вычетом инфляции госстата 6.2. Если мои внутренние ощущения брать так вообще 1%. Снять полдома в Киеве ~11000 гр. Т.е. чтобы с процентов оплачивать аренду надо 12*11000/0.062 это 2.13 млн гривен. Кстате инфляцию можно и по аренде посчитать, в 2013 я снимал полдома за 4000, -1+(11/4)^-6=0.18, 18% инфляция! Ой лишенько та що ж робити щоб впевнено жити на пенсії у Києві! Давайте в долар назад переведемо, бо інфляцію не перебити. У доларі арендна інфляція: -1+(4/5)^-6=-0.037, то вже дефляція, но суті не змінить. Найбільш дохідний інструмент у валюті в Україні дає 7% додамо до нього 3.7%, то буде 10.3%. Одже щоб з процентів платити аренду 400 доларів треба мати іх багато 46,6 тисяч. Красиво пишите, респект. Но надо вычитать инфляцию. Вот например по внутренним ощущениям процентов 15 была инфляция за прошедший год. Госстат или кто там вместо него, говорят что 9.8. Ну хорошо, поверим. Максимальный процент по украинским инструментам около 16 % годовых. Т.е. за вычетом инфляции госстата 6.2. Если мои внутренние ощущения брать так вообще 1%. Снять полдома в Киеве ~11000 гр. Т.е. чтобы с процентов оплачивать аренду надо 12*11000/0.062 это 2.13 млн гривен. Кстате инфляцию можно и по аренде посчитать, в 2013 я снимал полдома за 4000, -1+(11/4)^-6=0.18, 18% инфляция! Ой лишенько та що ж робити щоб впевнено жити на пенсії у Києві! Давайте в долар назад переведемо, бо інфляцію не перебити. У доларі арендна інфляція: -1+(4/5)^-6=-0.037, то вже дефляція, но суті не змінить. Найбільш дохідний інструмент у валюті в Україні дає 7% додамо до нього 3.7%, то буде 10.3%. Одже щоб з процентів платити аренду 400 доларів треба мати іх багато 46,6 тисяч.

В Приваті до недавна було 14,5% на півроку, і при пролонгації 15%, лише останній місяць підняли ставки до 16,5% для депозитів на 3-5 місяців.

І це без врахування ПДФО+ВЗ.

Акурт, як завжди, трішки прибріхав та прикрасив на важливих деталях.

Ще забув про інфляцію та девальвацію (остання трапляється несподівано і на значну величину) В Приваті до недавна було 14,5% на півроку, і при пролонгації 15%, лише останній місяць підняли ставки до 16,5% для депозитів на 3-5 місяців.І це без врахування ПДФО+ВЗ.Акурт, як завжди, трішки прибріхав та прикрасив на важливих деталях.Ще забув про інфляцію та девальвацію (остання трапляється несподівано і на значну величину) В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15711 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:44 То ви вже не таїться - напишіть: де саме прибрехав...

Пан Flyman - Ви просто погано обізнані у фінансах та психології людини.

Там - в грошах та серед грошей - все просто.

Якщо у людини на кармані 24 000 грошей - останніх на хазяйстві - то людина як той заєць бігає по депозитах на 3 місяці, намагаючись перехопити лишній відсоток - як ви і написали вище. І ми ту людину розуміємо.

Якщо у людини на депозиті 240 000 або 2 400 000 гривень - вона НІКОЛИ не буде бігати із дирявим пакетом з АТБ оп 3-и місячних депозитах - відкриє ТІЛЬКИ на рік.

І тоді - тільки 14,5 грязнмими.

Бачите як: фінанси - то просто...



х х х



Всі встигли закупити крипту "за даром"? Я взяв на десятку....



х х х

Всі встигли покласти гривню на депозит? Прогнозуть в наступному році середній курс 30,5 гривні за долар - то добре - гривнедепозитчики якраз вийдуть в "нуль"... Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 чер, 2019 18:53, всього редагувалось 2 разів. “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3152 З нами з: 12.02.09 Подякував: 643 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:45 Долярчик написав: change_pm написав: Пану Долярчику я давал в свое время советы (и не я один), но он товарищ нерешительный, одни и те же вопросы в разной обертке одним и тем же людям задает. Видимо думает, что откроется какая то истина вдруг, до этого невидимая)) Пану Долярчику я давал в свое время советы (и не я один), но он товарищ нерешительный, одни и те же вопросы в разной обертке одним и тем же людям задает. Видимо думает, что откроется какая то истина вдруг, до этого невидимая))

... так я вже давно-давним не задаю запитання накшталт "а як заробити мільйон?"(і ще при тому не дуже напрягатись )

- я тепер про НЕРУХОМІСТЬ задаю конкретні запитання, а форумчани - якось в'яло відповідають, або взагалі, не відповідають!



- от що важко відповісти на КОНКРЕТНЕ питання:



- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)

- і маємо кешем на таку ж однуху...



.... тепер питання - що буде ВИГІДНО:

1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )

2) - купити її на етапі котловану?

3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?



- тобто, зараз ВИГІДНО купляти, чи продавати?

- чи сидіти в кеші на депо?(дол/грн) ... так я вже давно-давним не задаю запитання накшталт "а як заробити мільйон?"(і ще при тому не дуже напрягатись- я тепер про НЕРУХОМІСТЬ задаю конкретні запитання, а форумчани - якось в'яло відповідають, або взагалі, не відповідають!- от що важко відповісти на КОНКРЕТНЕ питання:- вхідні: маємо однуху в новобуді під оренду(в "середній" локації)- і маємо кешем на таку ж однуху....... тепер питання - що буде ВИГІДНО:1) - купити ще одну однуху ГОТОВУ(з ремонтом/без? )2) - купити її на етапі котловану?3) - продати ту, що є?(і вийти повністю в кеш) ?- тобто, зараз ВИГІДНО купляти, чи продавати?- чи сидіти в кеші на депо?(дол/грн)

залежить від твоїх планів на майбутнє,

а в кожної особи вони різні.

Я вже Трибеці в темі КРЖН написав, що до згідно бачення Балашова до 2022 буде глобальний ріст економіки, так що тримати в кеші нема змісту. Я би продав що є, і купив іншу чи навіть дві на етапі котловану. залежить від твоїх планів на майбутнє,а в кожної особи вони різні.Я вже Трибеці в темі КРЖН написав, що до згідно бачення Балашова до 2022 буде глобальний ріст економіки, так що тримати в кеші нема змісту. Я би продав що є, і купив іншу чи навіть дві на етапі котловану. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15711 З нами з: 09.03.14 Подякував: 930 раз. Подякували: 926 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2019 18:50

Де поділи грошенята за все життя?



Пан Долярчик! Сьогодні Вам радість: перед першою неділею Всіх святих просто подарунок: нарешті отримали гарну пораду та конкретну відповідь на свої запитання:

flyman написав: залежить від твоїх планів на майбутнє,

а в кожної особи вони різні.

залежить від твоїх планів на майбутнє,а в кожної особи вони різні. А що заважає: продати, купити повітря над котлованом чи котлован над повітрям і так далі?Де поділи грошенята за все життя?Пан! Сьогодні Вам радість: перед першою неділею Всіх святих просто подарунок: нарешті отримали гарну пораду та конкретну відповідь на свої запитання: “Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість). akurt

Повідомлень: 3152 З нами з: 12.02.09 Подякував: 643 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 320321322323> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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