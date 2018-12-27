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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 320321322323
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:19

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Уважаемый Akurt, если не брать во внимание вопрос цены, ближе к набережной комфортнее/удобнее жить чем в том комплексе Rengi?
Другими словами, если деньги позволяют не гнаться за ценой - лучше жить в вашем районе?

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