Додано: Суб 22 чер, 2019 19:49

в центре, в котором нет пляжей совсем,

неработающих никаких системах отопления

Мой район - HURMA - сейчас считается самым удачным:- когда-то знаменитый и "престижный" район на северной оконечности Анталии - Лара - заселен на 90% россиянами и выглядит как набор старорежимных почти облезлых высоток. Кроме того, там есть прекрасный парк на обрыве над морем, но совсем нет пляжа. Есть пляж Lara - но он фактически за городом, к нему еще добираться надо. В общем Лара - когда-то громкий микрорайон - сейчас глядит убого и скромно, но с дорогами продуктовыми магазинами, где торгуют российской селедкой и квашенными огурцами.- На самом ЮГЕ (!!!) Анталии три микрорайона "поближе к пляжу" - микрорайон "Liman" - цены на жилье за расстояние к морю от 100 м до 1500 м - в 2 (два) - 3 (три) раза выше, чем в другом прибрежном районе - Хурма. Я хожу пешком на пляж - 2000 м - вижу: что новых домов нет. Была продажа в новом доме в марте прошлого года - забрали быстро. Слышал, что "наши" люди с Украины купили именно здесь квартиру за 150 000 долларов и недовольны из-за плохого содержания их "крутого" комплекса.- самый южный микрорайон "Сарысу"- как бы "перспективный" - цены ниже, чем в Лиман, и чем в Хурме, но он как бы незаконченный и оторванный от жизни: нет даже аптеки. Два супермаркета самые нужные SOK и BIM - только строятся.В микрорайоне Хурма получилось "5-в-1" (и сейчас местные среднего уровня достатка сдают/продают свои квартиры в других микрорайонах и арендуют/покупают квартиры именно здесь) вот почему:- оптимальное сочетание цена/качество - дешевле, чеми близко к пляжу. Новые дома: сейчас в радиусе 500 м от моего дома заканчивают строить сразу 5 домов - и я больше места под застройку не вижу. Дома максимум 6-ти этажные, есть не бросающиеся в глаза высотки где-то в 16 этажей. Кроме того, свои "5 копеек"+ "5 копеек" добавили: а) с июня прошлого года удачно завершившийся грандиозный проект по преобразованию набережной Коньяалты и превращении ее на сегодня в самую длинную в Европе набережную с самыми шикарными галечными пляжами; б) с июня прошлого года удачно завершившийся грандиозный проект по преобразованию переохшей горной реки "Богачей" в искусственный морской залив - там и велосипедные дорожки, и целые Дендрарии, и фонтаны, и детские площадки, иллюминация и все такое - все тоже в 2000 м от моего дома...- наличие приятных супермаркетов типа МЕТРО - их два всего - "МЕТРО" на все Анталию - там всегда 48 (!!!) видов свежей рыбы.- тусовка на бульваре "Богачей" и бульваре "Ататюрка" - есть все - любые виды ресторанов и кафе... Овощной рынок каждый вторник... Отличные развязки - легкий выезд на Кемер, на Стамбул, на Конья (долина тюльпанов и дорога на горнолыжный курорт) и на восток Турции).- отсутствие каких-то фабрик/заводов и вообще - чего то непонятно-опасного, так как здесь 20 лет назад были ТОЛЬКО фруктовые сады. Частично - апельсиновые - сохранились и функционируют...- близость к горной гряде и к морю - особый микроклимат - часто слышу по Анталии, что у людей в квартире зимой холодно, ставят даже электронагреватели... Тут этого нет. Реально зимой утром выхожу их спальни - приниже +19 никогда не было...Но есть районы и интереснее:- я сейчас "глаз положил" и вектор мыслей направил на район Uncali ("Унджалы") дальше от моря - 3000 - 3500 м, но район реально выглядит как "Европа" - ощущение, что попадаешь в другую Анталию.Здесь супер-пупер современный жилые комплексы с ценой квартир "2+1" от 100 000 долларов. Но там реально круто. Все очень чисто, никакой "азиатчины" в хорошем или плохом смыслах.- ещё все изучаю и общаюсь с менеджерами перспективного райончика на северо-западе Анталии - уникальная вещь - весь микрорайон площадью 1 500 000 кв. м будет сдаваться одномоментно к июлю 2020 года...Не поверите - оно то конечно далеко от моря - ближе к Зоопарку Анталии - но квартиры "2+1" сейчас по 215 000 лир - это серьезного изучения стоит.1 доллар - 5,82 лиры, там в квартирах все "под ключ"...Господин! Я к своему месту жительства присматривался 3 года вместе турецкими друзьями - они меня все возили и возили по микрорайонам - и - как-только увидел, что на курсе лиры к доллару (в пересчете с 2015 по конец 2017) выигрываю 20 000 долларов и еще и зарабатываю 3000 долларов (пока готовились к сделке - доллар УДАЧНО подскочил - продавец цену не успел поменять) на полный комплект бытовой техники в квартиру (большой холодильник, 2 кондиционера (один из них стоил 800 долларов), стиралка и посудомойка - все LG) - не думал ни секунды.И чтобы продавец мою квартиру не продал - дал ему задаток 600 долларов и взял с него расписку.Когда мы писали расписку - в продаже были 3 или 4 квартиры из 19 - сделка была через пару недель - все раскупили. До одной.Дом - сдача - осень 2015 года. Все квартиры окончательно раскупили в сентябре 2017.