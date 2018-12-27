Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Уважаемый Akurt, если не брать во внимание вопрос цены, ближе к набережной комфортнее/удобнее жить чем в том комплексе Rengi? Другими словами, если деньги позволяют не гнаться за ценой - лучше жить в вашем районе?
Мой район - HURMA - сейчас считается самым удачным: - когда-то знаменитый и "престижный" район на северной оконечности Анталии - Лара - заселен на 90% россиянами и выглядит как набор старорежимных почти облезлых высоток. Кроме того, там есть прекрасный парк на обрыве над морем, но совсем нет пляжа. Есть пляж Lara - но он фактически за городом, к нему еще добираться надо. В общем Лара - когда-то громкий микрорайон - сейчас глядит убого и скромно, но с дорогами продуктовыми магазинами, где торгуют российской селедкой и квашенными огурцами.
- На самом ЮГЕ (!!!) Анталии три микрорайона "поближе к пляжу" - микрорайон "Liman" - цены на жилье за расстояние к морю от 100 м до 1500 м - в 2 (два) - 3 (три) раза выше, чем в другом прибрежном районе - Хурма. Я хожу пешком на пляж - 2000 м - вижу: что новых домов нет. Была продажа в новом доме в марте прошлого года - забрали быстро. Слышал, что "наши" люди с Украины купили именно здесь квартиру за 150 000 долларов и недовольны из-за плохого содержания их "крутого" комплекса.
- самый южный микрорайон "Сарысу"- как бы "перспективный" - цены ниже, чем в Лиман, и чем в Хурме, но он как бы незаконченный и оторванный от жизни: нет даже аптеки. Два супермаркета самые нужные SOK и BIM - только строятся.
В микрорайоне Хурма получилось "5-в-1" (и сейчас местные среднего уровня достатка сдают/продают свои квартиры в других микрорайонах и арендуют/покупают квартиры именно здесь) вот почему: - оптимальное сочетание цена/качество - дешевле, чем в центре, в котором нет пляжей совсем, и близко к пляжу. Новые дома: сейчас в радиусе 500 м от моего дома заканчивают строить сразу 5 домов - и я больше места под застройку не вижу. Дома максимум 6-ти этажные, есть не бросающиеся в глаза высотки где-то в 16 этажей. Кроме того, свои "5 копеек"+ "5 копеек" добавили: а) с июня прошлого года удачно завершившийся грандиозный проект по преобразованию набережной Коньяалты и превращении ее на сегодня в самую длинную в Европе набережную с самыми шикарными галечными пляжами; б) с июня прошлого года удачно завершившийся грандиозный проект по преобразованию переохшей горной реки "Богачей" в искусственный морской залив - там и велосипедные дорожки, и целые Дендрарии, и фонтаны, и детские площадки, иллюминация и все такое - все тоже в 2000 м от моего дома... - наличие приятных супермаркетов типа МЕТРО - их два всего - "МЕТРО" на все Анталию - там всегда 48 (!!!) видов свежей рыбы. - тусовка на бульваре "Богачей" и бульваре "Ататюрка" - есть все - любые виды ресторанов и кафе... Овощной рынок каждый вторник... Отличные развязки - легкий выезд на Кемер, на Стамбул, на Конья (долина тюльпанов и дорога на горнолыжный курорт) и на восток Турции). - отсутствие каких-то фабрик/заводов и вообще - чего то непонятно-опасного, так как здесь 20 лет назад были ТОЛЬКО фруктовые сады. Частично - апельсиновые - сохранились и функционируют... - близость к горной гряде и к морю - особый микроклимат - часто слышу по Анталии, что у людей в квартире зимой холодно, ставят даже электронагреватели... Тут этого нет. Реально зимой утром выхожу их спальни - при неработающих никаких системах отопления ниже +19 никогда не было...
Но есть районы и интереснее: - я сейчас "глаз положил" и вектор мыслей направил на район Uncali ("Унджалы") дальше от моря - 3000 - 3500 м, но район реально выглядит как "Европа" - ощущение, что попадаешь в другую Анталию. Здесь супер-пупер современный жилые комплексы с ценой квартир "2+1" от 100 000 долларов. Но там реально круто. Все очень чисто, никакой "азиатчины" в хорошем или плохом смыслах. - ещё все изучаю и общаюсь с менеджерами перспективного райончика на северо-западе Анталии - уникальная вещь - весь микрорайон площадью 1 500 000 кв. м будет сдаваться одномоментно к июлю 2020 года... Не поверите - оно то конечно далеко от моря - ближе к Зоопарку Анталии - но квартиры "2+1" сейчас по 215 000 лир - это серьезного изучения стоит. 1 доллар - 5,82 лиры, там в квартирах все "под ключ"...
Господин 5396669! Я к своему месту жительства присматривался 3 года вместе турецкими друзьями - они меня все возили и возили по микрорайонам - и - как-только увидел, что на курсе лиры к доллару (в пересчете с 2015 по конец 2017) выигрываю 20 000 долларов и еще и зарабатываю 3000 долларов (пока готовились к сделке - доллар УДАЧНО подскочил - продавец цену не успел поменять) на полный комплект бытовой техники в квартиру (большой холодильник, 2 кондиционера (один из них стоил 800 долларов), стиралка и посудомойка - все LG) - не думал ни секунды. И чтобы продавец мою квартиру не продал - дал ему задаток 600 долларов и взял с него расписку. Когда мы писали расписку - в продаже были 3 или 4 квартиры из 19 - сделка была через пару недель - все раскупили. До одной. Дом - сдача - осень 2015 года. Все квартиры окончательно раскупили в сентябре 2017.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Пан sinus навів мене на цікаву думку. Крім того - приблизно таке запитання ставив "турецко-подданный" Остап Бендер перед українцем Шурою Балагановим: "Сколько вам нужно для полного счастья?" Я неодноразово задавав це питання апологетам депозитних вкладів - як всі помітили - НЕ ДАЛИ ЖОДНОГО РАЗУ ВІДПОВІДІ.
Тому спробуємо порахувати самі.
Вихідні дані: а) я отримую з України щомісяця гривню в діапазоні від 17 000 до 24 000. Цих грошей мені повністю вистачає на проживання в Туреччині, мандрівки Туреччиною, харчування, пальне для авто і таке інше. Чесно кажучи, міг би трохи економити - наприклад, не купувати турецьке шампанське по 37 лір за пляшку (приблизно за ціною українського "Артемівське"), але... "слаб человек"... б) знайомі лендлорди - всі - як один - говорять, що зараз в Україні 20 000 на місяць - це неймовірно мало для родини із трьох осіб. Не знаю, чи вірно, бо всі мої приятелі із числа доцентів та професорів мають чистими на руки навіть менше 10 000 гривень на місяць, і якось живуть, маючи навіть 2-х дітей... Правда, родичі працюють у створених іншими моїми родичами компаніях, та не отримують в місяць менше, ніж 20 000 гривень.
Знайти: скільки грошей треба покласти на депозит в Приватбанк (відсоткова ставка на рік 14,5%, податок на прибуток від депозиту - якщо не помиляюся - я не маю депозитів - 21,5%).
Тоді: 1) 14,5-0,215х14,5=11,325% річних. 2) В місяць: 11,325/12=0,9435% від суми депозиту. 3) складаємо пропорцію: 20 000 - 0,9435% х - 100% х=(20 000х100)/0,9435=2 119 766 гривень.
- Боря! Не бей так сильно Изю! Вспотеешь!
тема податків не розкрита, вигляда так, що акурт намахує податкову неньки і\або Туреччини, особливо з "фрілансом" та орендним доходом.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:тема податків не розкрита, вигляда так, що акурт намахує податкову неньки і\або Туреччини, особливо з "фрілансом" та орендним доходом.
Пан flyman - вами не розкрита за 15715 постів ЖОДНА тема. І не "паліться" так із "фрілансом" - знати треба, що майже всі ІТ-ники України - псевдо ПП... Тобто фактично не сплачують податки. Я не лектор з податкової, щоби "розкривати тему податків", ви щось наплутали... І як бачите - не розкривши ЖОДНОЇ теми - нічого - ви існуєте... Сподобалася - з глибоким розкриттям теми - глибокомисленна чергова думка:
flyman написав:ось і форточка можливостей КРЖН фіть-фіть
akurt - як це не прикро - не "намахує" податкову неньки/або Туреччини. Ви вже - дай Бог пам"яті - 234-ий на ціьому форумі, який все намагається знайти якусь соринку в очах akurt'a - а НЕМАЄ і не було. Вчіться працювати "чисто" - так, щоби за вами на ганялися ні СБУ, ні прокуратура, ні поліція, ні податкова, ні жінка, ні родичі, ні теща, ні кредитори, ні - головне - люди. В мене так весь час і було/є.
Якщо можна, розкрийте тему, як ви собисто намахуєте/ненамахуєте податкову України/неукраїни. ПрОшу... починайте... розкрийте тему...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
flyman написав:тема податків не розкрита, вигляда так, що акурт намахує податкову неньки і\або Туреччини, особливо з "фрілансом" та орендним доходом.
Пан flyman - вами не розкрита за 15715 постів ЖОДНА тема. І не "паліться" так із "фрілансом" - знати треба, що майже всі ІТ-ники України - псевдо ПП... Тобто фактично не сплачують податки. Я не лектор з податкової, щоби "розкривати тему податків", ви щось наплутали... І як бачите - не розкривши ЖОДНОЇ теми - нічого - ви існуєте... Сподобалася - з глибоким розкриттям теми - глибокомисленна чергова думка:
flyman написав:ось і форточка можливостей КРЖН фіть-фіть
akurt - як це не прикро - не "намахує" податкову неньки/або Туреччини. Ви вже - дай Бог пам"яті - 234-ий на ціьому форумі, який все намагається знайти якусь соринку в очах akurt'a - а НЕМАЄ і не було. Вчіться працювати "чисто" - так, щоби за вами на ганялися ні СБУ, ні прокуратура, ні поліція, ні податкова, ні жінка, ні родичі, ні теща, ні кредитори, ні - головне - люди. В мене так весь час і було/є.
Якщо можна, розкрийте тему, як ви собисто намахуєте/ненамахуєте податкову України/неукраїни. ПрОшу... починайте... розкрийте тему...
Отже, акурт, як резидент Туреччини, отримуе дохiд i не декларуе його (приховуе вiд влади Туреччини, яка пригрiла його) в Туреччинi i, вiдповiдно, податкiв з незадекларованого доходу в Туреччиннi не сплачуе.
Таким чином, рекламуючи життя в Туреччинi, акурт обходить стороною таке важливе питання для украiнця на на ПМЖ (резидента) в Туреччинi, як сплата податкiв з доходiв (напр. фрiланс та вiд оренди).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Не слухайте flyman: важке життя у напівпідвалі в околицях Києва дає свій відбиток. Нервується... жабенятко давить та душе... Так і не "розкрив тему" як саме приховує прибутки та не платить з того податки...
akurt - чим ви всі мене дивуєте (хлопці, де ви так живете, що вас весь час оточують брехуни) - НІКОЛИ НІЧОГО не приховує - він має ВНП ("ВНЖ") в Туреччині. І чесно і багато разів про те писав... І писав, як можна отримати - у всіх подробицях... Бачите, як все просто... Порада: завжди шукайте прості відповіді на складні питання часу/життя/існування.
P.S.де жа вю: це вже було разів з п"ять на цій гілці: знову дехто із знервованих піднімає питання про колір майки та трусів пана akurt'a - замість висвітлення теми гілки. Доповідаю, я - чесний: - в ці хвилини на мені майки немає - футболка х/б сірого кольору із логотипом однієї із фірм в США. - в ці хвилини на мені труси сірого коліру - зроблено в Туреччині - куплено в супермаркеті А101 неподалік від мого будинка в Анталії. - шорти синього коліру - фірма - дайте подивлюся - Timberland - куплені "за свої" в Outlet Premium Nord Las Vegas пару років тому. - на ногах панчохи чоловічі, колір - коричньовий, х/б. Гадаю пана flyman це задовільнить - бо чесне слово - на мені більше нічого немає - і він розкриє тему про те, як він особисто сплачує в Україні податок на прибуток. Бо ну дуже то жовніра того хвилює...
Панове! Платіть чесно податки, бо - і вночі, і в день: і зранку - до вас прийде пан flyman у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом - спитає. Я поперджав!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Мене теж цікавило це питання-питання податків, але наскільки я зрозумів Акурт в Туреччині живе як не резидент, тобто в межах 3 місяців за півроку.
Вiн хизувався, що отримав ПМЖ, та й розказуе про варiант покупки не як туриста, а як для резидента. Покупка "щоб було", менi щодо Туреччини не зрозумiла. Краще в тiй же Польщi, а якщо наявна сума > 250 EUR для iнвестицiй в краiни ЕС, де дають ВНЖ / ПМЖ при умовi покупки нерухомостi, то для чого нерухомicть Туреччини не ясно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Не слухайте flyman: важке життя у напівпідвалі в околицях Києва дає свій відбиток. Нервується... жабенятко давить та душе... Так і не "розкрив тему" як саме приховує прибутки та не платить з того податки...
akurt - чим ви всі мене дивуєте (хлопці, де ви так живете, що вас весь час оточують брехуни) - НІКОЛИ НІЧОГО не приховує - він має ВНП ("ВНЖ") в Туреччині. І чесно і багато разів про те писав... І писав, як можна отримати - у всіх подробицях... Бачите, як все просто... Порада: завжди шукайте прості відповіді на складні питання часу/життя/існування.
P.S.де жа вю: це вже було разів з п"ять на цій гілці: знову дехто із знервованих піднімає питання про колір майки та трусів пана akurt'a - замість висвітлення теми гілки. Доповідаю, я - чесний: - в ці хвилини на мені майки немає - футболка х/б сірого кольору із логотипом однієї із фірм в США. - в ці хвилини на мені труси сірого коліру - зроблено в Туреччині - куплено в супермаркеті А101 неподалік від мого будинка в Анталії. - шорти синього коліру - фірма - дайте подивлюся - Timberland - куплені "за свої" в Outlet Premium Nord Las Vegas пару років тому. - на ногах панчохи чоловічі, колір - коричньовий, х/б. Гадаю пана flyman це задовільнить - бо чесне слово - на мені більше нічого немає - і він розкриє тему про те, як він особисто сплачує в Україні податок на прибуток. Бо ну дуже то жовніра того хвилює...
Панове! Платіть чесно податки, бо - і вночі, і в день: і зранку - до вас прийде пан flyman у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом - спитає. Я поперджав!
======== Стоп, не тре з хвороi голови на здорову. От, допустим я зацiкавився планом акурта купити для себе нерухомiсть в Туреччинi, отримати ВНЖ та пiкнiчкувати за доходи з оренди "напівпідвала в околицях Києва" та "фрiлансу". Питання було, як розрулити тему оподаткування та не порушити закон нi Украiни (якщо ФОП, то лишаешся податковим резидентом Украiни) нi Туреччини як податкового резидента, що живе бiльше 183 днiв в роцi. На що акурт почав особистий наiзд щодо того, що я не плачу податки та "прийде дядько з наганом галіфе, та в кожанці".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Так що, зовсім слаБо розказати, як платите податки з прибутків??? Давайте я хоч вам очі розкрию: на невеликих об"єктах в будівельного напрямку в Україні - то там, де "прєлєсті" недоступні для вас будують - тільки готівка ("нал") і ніяких податків. Вчіться у мене знати життя та податкову систему. Новинка року 2019: за залік з контрольної роботи студенти зараз перераховують викладачеві прямо на картку Приватбанку.... Дєрєвня ви, пан flyman, вчити вас і вчити... Село - оно ж і в Афрікє - село... (Вєрка Сердючка)
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).