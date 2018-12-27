Додано: Нед 23 чер, 2019 09:34

"4691460:akurt"



Не слухайте flyman: важке життя у напівпідвалі в околицях Києва дає свій відбиток.

Нервується... жабенятко давить та душе... Так і не "розкрив тему" як саме приховує прибутки та не платить з того податки...



akurt - чим ви всі мене дивуєте (хлопці, де ви так живете, що вас весь час оточують брехуни) - НІКОЛИ НІЧОГО не приховує - він має ВНП ("ВНЖ") в Туреччині. І чесно і багато разів про те писав... І писав, як можна отримати - у всіх подробицях...

Бачите, як все просто...

Порада: завжди шукайте прості відповіді на складні питання часу/життя/існування.



P.S. де жа вю: це вже було разів з п"ять на цій гілці: знову дехто із знервованих піднімає питання про колір майки та трусів пана akurt'a - замість висвітлення теми гілки.

Доповідаю, я - чесний:

- в ці хвилини на мені майки немає - футболка х/б сірого кольору із логотипом однієї із фірм в США.

- в ці хвилини на мені труси сірого коліру - зроблено в Туреччині - куплено в супермаркеті А101 неподалік від мого будинка в Анталії.

- шорти синього коліру - фірма - дайте подивлюся - Timberland - куплені "за свої" в Outlet Premium Nord Las Vegas пару років тому.

- на ногах панчохи чоловічі, колір - коричньовий, х/б.

Гадаю пана flyman це задовільнить - бо чесне слово - на мені більше нічого немає - і він розкриє тему про те, як він особисто сплачує в Україні податок на прибуток.

Бо ну дуже то жовніра того хвилює...



Панове! Платіть чесно податки, бо - і вночі, і в день: і зранку - до вас прийде пан flyman у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом - спитає.

Я поперджав!



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Стоп, не тре з хвороi голови на здорову.

От, допустим я зацiкавився планом акурта купити для себе нерухомiсть в Туреччинi, отримати ВНЖ та пiкнiчкувати за доходи з оренди "напівпідвала в околицях Києва" та "фрiлансу".

Питання було, як розрулити тему оподаткування та не порушити закон нi Украiни (якщо ФОП, то лишаешся податковим резидентом Украiни) нi Туреччини як податкового резидента, що живе бiльше 183 днiв в роцi.

На що акурт почав особистий наiзд щодо того, що я не плачу податки та "прийде дядько з наганом галіфе, та в кожанці".

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.