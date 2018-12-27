Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Так що, зовсім слаБо розказати, як платите податки з прибутків??? Давайте я хоч вам очі розкрию: на невеликих об"єктах в будівельного напрямку в Україні - то там, де "прєлєсті" недоступні для вас будують - тільки готівка ("нал") і ніяких податків. Вчіться у мене знати життя та податкову систему. Новинка року 2019: за залік з контрольної роботи студенти зараз перераховують викладачеві прямо на картку Приватбанку.... Дєрєвня ви, пан flyman, вчити вас і вчити... Село - оно ж і в Африкє - село... (Вєрка Сердючка)
Ти на "слабо'" не бери, та не обзивай селом. Якщо такий мудрий, то розкажи, як розрулювати податкову колiзiю, так як не можу зрозумiти, як це стати резидентом Туреччини, купити нерухомiсть для себе, жити в нiй, отримуючи дохiд вiд "оренди та фрiланса".
Поки що тема розкрита так, що з податками тре "мутити".
Щодо
Новинка року 2019: за залік з контрольної роботи студенти зараз перераховують викладачеві прямо на картку Приватбанку....
, це просто жах.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
НЕДВИЖИМОСТЬ В УКРАИНЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ (или что говорят звёзды)
По результатам визита в обсерваторию, где установлен самый большой в мире оптический телескоп. Автор в субботу, 22 июня, принял приглашение руководителя Обсерватории University of California-Santa Cruz и посетил - поверьте это было непросто - обсерваторию на горе Гамильтон в штате Калифорния в США, где находится самый большой в мире оптический телескоп с целью посмотреть на звезды и узнать будущее и перспективы недвижимости в Украине. Скрин экрана GPS навигатора моего iPnone 7: (текст будет позже. В Калифорнии на момент написания этих строк 01-23 ночи и автор только что закончил смотреть 101-ый раз первую серию крышеломного фильма "Собачье сердце")
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
======== Стоп, не тре з хвороi голови на здорову. От, допустим я зацiкавився планом акурта купити для себе нерухомiсть в Туреччинi, отримати ВНЖ та пiкнiчкувати за доходи з оренди "напівпідвала в околицях Києва" та "фрiлансу". Питання було, як розрулити тему оподаткування та не порушити закон нi Украiни (якщо ФОП, то лишаешся податковим резидентом Украiни) нi Туреччини як податкового резидента, що живе бiльше 183 днiв в роцi. На що акурт почав особистий наiзд щодо того, що я не плачу податки та "прийде дядько з наганом галіфе, та в кожанці".
Так,згоден, це питання податків, особливо в Туреччині дуже важливо знати. Може я теж дурний, так просвітіть Акурте, як ви його вирішили? Відповідь на це питання можна сказати головне, що треба знати при рішенні переїзду в Туреччину.
Новинка року 2019: за залік з контрольної роботи студенти зараз перераховують викладачеві прямо на картку Приватбанку....
, це просто жах.
Ото ж... вчити вас та вчити... Але я безкоштовно не працюю.
Akurt, так вопрос же ж простой был. Что делать с налогами в Украине / Турции при вашем способе жизни (если кто-то хочет взять его под копирку)? А вы не ответили по существу.
Всем тут ясно, что налоги ни в Украине/ ни Турции вы не платите (кроме, как на депозитный доход, который банк снимает сам в Турции).
В примере с Приватом. Там все ходы записаны, с переводами, пополнениями и т.д. Уверен, что даже сейчас нет проблемы сличить две базы - Привата и Податковой, и увидеть, что вы / ваш пример получаете переводы и пополнения, и нигде их не декларируете.
Ну, допустим вас гос-во пока не обязало, как и меня, это делать. Но прохфессор точно должен декларация подавать, как держ.службовець.
Я к чему веду, что тот податковый рай, который вы описываете, он до поры до времени, пока команды сверху в Украине не прозвучало - беспредел прекращать!
change_pm написав:Но прохфессор точно должен декларация подавать, как держ.службовець.
Неее. Ни препы, ни санитары не являются госсужащими (чиновниками) в Неньке Они обычные бюджетники, и их доходы прозрачны как слеза -- все отображается налоговым агентом (ВУЗ, НИИ) при выплате з/п из бюджета. Ну громе гонораров за научные труды и распиленых грантов на типанаучные исследования, например.
Понравилось у кого-то выше - пару постов - про жизнь и про время...
Так и жизнь тоже - до поры до времени...
Лекцию по налогообложению прочитает flyman - раскроет - его словами - тему, а я ложусь спать... Вам-то хорошо, а в США уже 01-46 ночи... Вам, реально уважаемый мною sinus - советую не бояться и на ночь глядя напомню знаменитую студенческую пословицу: "Зубов бояться - в водоворот не давать!"
change_pm написав:А вы не ответили по существу.
change_pm! Можете назвать на всем на всем на всём этом форуме хоть одного человека (кроме меня, конечно), кто тут ответил/отвечает/будетотвечать по существу?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).