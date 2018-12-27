Додано: Нед 23 чер, 2019 10:36

akurt написав: flyman написав: Щодо Новинка року 2019: за залік з контрольної роботи студенти зараз перераховують викладачеві прямо на картку Приватбанку.... , це просто жах. Щодо



Ото ж... вчити вас та вчити...

Але я безкоштовно не працюю. Ото ж... вчити вас та вчити...Але я безкоштовно не працюю.

Akurt, так вопрос же ж простой был. Что делать с налогами в Украине / Турции при вашем способе жизни (если кто-то хочет взять его под копирку)?А вы не ответили по существу.Всем тут ясно, что налоги ни в Украине/ ни Турции вы не платите (кроме, как на депозитный доход, который банк снимает сам в Турции).В примере с Приватом. Там все ходы записаны, с переводами, пополнениями и т.д. Уверен, что даже сейчас нет проблемы сличить две базы - Привата и Податковой, и увидеть, что вы / ваш пример получаете переводы и пополнения, и нигде их не декларируете.Ну, допустим вас гос-во пока не обязало, как и меня, это делать. Но прохфессор точно должен декларация подавать, как держ.службовець.Я к чему веду, что тот податковый рай, который вы описываете, он до поры до времени, пока команды сверху в Украине не прозвучало - беспредел прекращать!