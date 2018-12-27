Додано: Нед 23 чер, 2019 19:53

підхід до інформації/порад/вивченню досвіду інших людей.

Нерезиденти сплачують податок з прибутку, який отримано в Туреччині.

об избежании двойного налогообложения!

позитивним для нього самого кутом зору.

навіть не сплачуючі податки,

flyman написав: з точки динаміки географії, ліпше всього, мабуть, купувати нерухомість в Екваторіальній Африці, але хз. що буде з кліматом, може, лісостеп добереться до того часу у Фінляндію та Гренландію, а в Одесі буде клімат як зараз в Анталії з точки динаміки географії,але хз. що буде з кліматом, може, лісостеп добереться до того часу у Фінляндію та Гренландію, а в Одесі буде клімат як зараз в Анталії

Пан- тут саме цікаве - РІЗНИЙЧому люди бідні? Народна мудрість говОрить: "Бо дурні!" Тому що не хочуть вчитися.От враження, що дідусь нашого горе-героя - Марк Самуілович Флайман - ще працює в податковій інспекції Бучі, і онуку все розказує, що уa не треба вчитися, а треба його "прищучити".Та відібрати все, що є - тобто поділити.То є гени. То вивчав академік Микола Вавілов, генетік, розстріляний разом із Марком Самуіловичем Флайманом, якому не допомогло навіть те, що він кричав перед розстрілом:- в Туреччині резиденти сплачують податок із загальносвітового прибутку.Фізичні особи, які знаходяться в Туреччині на протязі значного часу (включаючі тимчасову відсутність) - більше 6 місяців за календарний рік - рахуються за податкових резидентів. Однак іноземні фзичні особи, які знаходяться в Туреччині у відрядженні, на лікуванні, у відпустці, в освітніх цілях - резидентами не рахуються, навіть якщо вони перебувають в країні більш 6 місяців. Не стріляйте!(Червоноармієць Сідоров) - А дашь, сволочь, показания на'a?(Марк Самуилович Фрайман) - Дам! Дам! Записывайте: а) хитрый и умныйорганизовал свою жизнь так, что не находится непрерывно не территории Турецкой республики более 6 месяцев в календарном году! б) он является гражданином Украины, с которой у Турецкой республикой заключено Налоговое соглашение(Червоноармієць Сідоров) - Вот сволочь: ушел от ответственности перед мировым пролетариатом! Расстрелять гада!Тепер, пан Долярчик, друге: не хочуть вчитися і тому не здатні відповідати на прості питання: дивіться, наш горе-герой написав 15720 постів - і на жодній гілці, де залишив сліди - не відповідає на задані йому питання - навіть в ці дні, на київській гілці.Третє: дивіться, за що він зачепився.Тут, до речі, зрозуміла його роздратованість - але цікаво, що він на те питання дививться не підВін зачепився за мої правдиво сказані чесні слова про те, що щомісяця мені на картку Привату - зверну увагу, що Приват є банком українським - "капає" - від 17 000 до 24 000 гривень, і це дозволяє мені жити реально "в шоколаді". Бо я витрачаю ті кошти на: а) якісне дешеве харчування. б) якісне пальне на рівні цін Україніи. в) якісні послуги, що забезпечують моє існування, як біолгічного творіння, яке хоче спати та дихати.Паняк можна догадатися - нарешті вийшовши на прибуток родини від 17 000 до 24 000 на місяціь раптом помітив, що,сидить у розбитого корита: грошей не вистачає ні на що. І перспектив немає жодних.Тому і нервується.Але ми в першу неділю Всіх святих біля церкви не подаємо, особливо коли не хочуть вчитися та намагаються нас поставити до розстрільної стіни.Є тільки один позитив, читаємо:Аплодую! Двома руками! В - Екваторіальну Африку!!!! Хутчіше!