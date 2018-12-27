Пан Долярчик
- тут саме цікаве - РІЗНИЙ підхід до інформації/порад/вивченню досвіду інших людей.
Чому люди бідні? Народна мудрість говОрить: "Бо дурні!"
Тому що не хочуть вчитися.
От враження, що дідусь нашого горе-героя - Марк Самуілович Флайман
- ще працює в податковій інспекції Бучі, і онуку все розказує, що у akurt
a не треба вчитися, а треба його "прищучити".
Та відібрати все, що є - тобто поділити.
То є гени. То вивчав академік Микола Вавілов
, генетік, розстріляний разом із Марком Самуіловичем Флайманом
, якому не допомогло навіть те, що він кричав перед розстрілом:
- в Туреччині резиденти сплачують податок із загальносвітового прибутку. Нерезиденти сплачують податок з прибутку, який отримано в Туреччині.
Фізичні особи, які знаходяться в Туреччині на протязі значного часу (включаючі тимчасову відсутність
) - більше 6 місяців за календарний рік - рахуються за податкових резидентів. Однак іноземні фзичні особи, які знаходяться в Туреччині у відрядженні, на лікуванні, у відпустці, в освітніх цілях - резидентами не рахуються, навіть якщо вони перебувають в країні більш 6 місяців. Не стріляйте!
(Червоноармієць Сідоров
) - А дашь, сволочь, показания на akurt
'a?
(Марк Самуилович Фрайман
) - Дам! Дам! Записывайте: а) хитрый и умный akurt
организовал свою жизнь так, что не находится непрерывно не территории Турецкой республики более 6 месяцев в календарном году! б) он является гражданином Украины, с которой у Турецкой республикой заключено Налоговое соглашение об избежании двойного налогообложения!
(Червоноармієць Сідоров
) - Вот сволочь: ушел от ответственности перед мировым пролетариатом! Расстрелять гада!
Тепер, пан Долярчик, друге: не хочуть вчитися і тому не здатні відповідати на прості питання: дивіться, наш горе-герой написав 15720 постів - і на жодній гілці, де залишив сліди - не відповідає на задані йому питання - навіть в ці дні, на київській гілці.
Третє: дивіться, за що він зачепився.
Тут, до речі, зрозуміла його роздратованість - але цікаво, що він на те питання дививться не під позитивним для нього самого кутом зору.
Він зачепився за мої правдиво сказані чесні слова про те, що щомісяця мені на картку Привату - зверну увагу, що Приват є банком українським - "капає" - від 17 000 до 24 000 гривень, і це дозволяє мені жити реально "в шоколаді". Бо я витрачаю ті кошти на: а) якісне дешеве харчування. б) якісне пальне на рівні цін Україніи. в) якісні послуги, що забезпечують моє існування, як біолгічного творіння, яке хоче спати та дихати.
Пан flyman
як можна догадатися - нарешті вийшовши на прибуток родини від 17 000 до 24 000 на місяціь раптом помітив, що, навіть не сплачуючі податки,
сидить у розбитого корита: грошей не вистачає ні на що. І перспектив немає жодних.
Тому і нервується.
Але ми в першу неділю Всіх святих біля церкви не подаємо, особливо коли не хочуть вчитися та намагаються нас поставити до розстрільної стіни.
Є тільки один позитив, читаємо:
flyman написав:
з точки динаміки географії, ліпше всього, мабуть, купувати нерухомість в Екваторіальній Африці,
але хз. що буде з кліматом, може, лісостеп добереться до того часу у Фінляндію та Гренландію, а в Одесі буде клімат як зараз в Анталії
Аплодую! Двома руками! В - Екваторіальну Африку!!!! Хутчіше!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).