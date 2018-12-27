Пан Долярчик
- тут саме цікаве - РІЗНИЙ підхід до інформації/порад/вивченню досвіду інших людей.
Чому люди бідні? Народна мудрість говОрить: "Бо дурні!"
Тому що не хочуть вчитися.
От враження, що дідусь нашого горе-героя - Марк Самуілович Флайман
- ще працює в податковій інспекції Бучі, і онуку все розказує, що у akurt
a не треба вчитися, а треба його "прищучити".
Та відібрати все, що є - тобто поділити.
То є гени. То вивчав академік Микола Вавілов
, генетік, розстріляний разом із Марком Самуіловичем Флайманом
, якому не допомогло навіть те, що він кричав перед розстрілом:
- в Туреччині резиденти сплачують податок із загальносвітового прибутку. Нерезиденти сплачують податок з прибутку, який отримано в Туреччині.
Фізичні особи, які знаходяться в Туреччині на протязі значного часу (включаючі тимчасову відсутність
) - більше 6 місяців за календарний рік - рахуються за податкових резидентів. Однак іноземні фзичні особи, які знаходяться в Туреччині у відрядженні, на лікуванні, у відпустці, в освітніх цілях - резидентами не рахуються, навіть якщо вони перебувають в країні більш 6 місяців. Не стріляйте!
(Червоноармієць Сідоров - "дядько у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом"
) - А дашь, сволочь, показания на akurt
'a?
(Марк Самуилович Флайман
) - Дам! Дам! Записывайте: а) хитрый и умный akurt
организовал свою жизнь так, что не находится непрерывно не территории Турецкой республики более 6 месяцев в календарном году! Ему поэтому даже не нужно менять свое водительское удостоверение - хотя - я точно знаю от делопроизводителя Розы Марковны, что он подал документы на такую замену! б) он является гражданином Украины, с которой у Турецкой республикой заключено Налоговое соглашение об избежании двойного налогообложения!
(Червоноармієць Сідоров - "дядько у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом"
) - Вот сволочь: так он что, не получает никаких доходов на территории Турецкой республики?
(Марк Самуилович Флайман
) - Нет, Ваше благородие, не получает совсем, только гад по вечерам - после того, как провёл день на море, на пляже под соснами с наушниками аудиоплеера - запись аудиокниги - сидит на балконе с видом на горы с бокалом Шардоне! То есть он как бы все время - не поверите - в отпуске!!!!
(Червоноармієць Сідоров - "дядько у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом"
) - Вот сволочь: маскируется, неужто не как прихватить за антипролетарское вымя?
- (Марк Самуилович Флайман
) - Нет, Ваше благородие, не стреляйте, можно, я все подсмотрел/подслушал, записывайте новые показания: а) не каждый день, но может на балконе выкурить сигаретку Винстон слимс грей.
б) не каждый день - но приводит в квартиру особей женского пола, которые не прошли регистрацию по месту его жительства!
(Червоноармієць Сідоров
) - Вот сволочь: расстрелять гада!
Тепер, пан Долярчик
, друге: не хочуть вчитися і тому не здатні відповідати на прості питання: дивіться, наш горе-герой написав 15 720 постів - і на жодній гілці, де залишив сліди - не відповідає на задані йому питання - навіть в ці дні, на київській гілці. От для смыху -задайте питання про його прибутки та хоч орыэнтир джерел надходження - гарантую - миттєво "випаде в осад", як кажуть хіміки...
АЛЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО, що соби, які весь час працюють "в чорну" та приховують прибутки, та не сплачують податків, так почали ретельно тим питанням - податками - займатися. Тут бачу позитив: кинуть обманювати державу та суспільство, нарешті. Тобто візьмуть приклад з мене...
Третє: дивіться, за що він зачепився.
Тут, до речі, зрозуміла його роздратованість - але цікаво, що він на те питання дививться не під позитивним для нього самого кутом зору.
Він зачепився за мої правдиво сказані чесні слова про те, що щомісяця мені на картку Привату - зверну увагу, що Приват є банком українським - "капає" - від 17 000 до 24 000 гривень, і це дозволяє мені жити реально "в шоколаді". Бо я витрачаю ті кошти на: а) якісне дешеве харчування. б) якісне пальне на рівні цін Україніи. в) якісні послуги, що забезпечують моє існування, як біолгічного творіння, яке хоче спати та дихати.
Пан flyman
як можна догадатися - нарешті вийшовши на прибуток родини від 17 000 до 24 000 на місяціь раптом помітив, що, навіть не сплачуючі податки,
сидить у розбитого корита: грошей не вистачає ні на що. І перспектив немає жодних.
Тому і нервується.
Але ми в першу неділю Всіх святих біля церкви не подаємо, особливо коли не хочуть вчитися та намагаються нас поставити до розстрільної стіни.
Є тільки один позитив, читаємо:
flyman написав:
з точки динаміки географії, ліпше всього, мабуть, купувати нерухомість в Екваторіальній Африці,
але хз. що буде з кліматом, може, лісостеп добереться до того часу у Фінляндію та Гренландію, а в Одесі буде клімат як зараз в Анталії
Аплодую! Двома руками! В - Екваторіальну Африку!!!! Хутчіше!
P.S.
change_pm написав:
А то, конечно, на ночь глядя, можно себя хоть царем назвать, но тогда к категории людей
отвечающих по существу
и на заданные вопросы, вы себя относить не можете.
Sir change_pm
! Чисто, чтобы вы не называли себя царем - просветите, на какие "шиши" живете, на чем бабло хомячите, за которое тысяч за 350 британских фунтов решили прикупить квартирку на окраине Лондона с одной спальней площадью в 7 (семь) квадратных метров? Я тогда вас смогу отнести к какой-то категории людей, иной, чем сейчас отношу...
Напомню: чтобы прикупить самую самую скромную квартирку в Лондоне - за минимальную цену в 350 000 британских фунтов - нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявить налоговым органам Соединенного Королевства полный и точный отчет о происхождении средств. Надо бы как бы уже и готовиться... Покупка то не за горами, как я понимаю... Ответьте по существу
... Конечно, без указания номеров счетов, наименований банков и реквизитов предприятий, это вы Налоговой Соединенного королевства предъявите.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).