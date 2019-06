Додано: Нед 23 чер, 2019 22:20

(или что говорят звёзды)По результатам визита в обсерваторию, где был когда-то установлен самый большой в мире оптический телескоп.Автор в субботу, 22 июня, принял приглашение руководителя Обсерватории University of California-Santa Cruz и посетил - поверьте это было непросто - обсерваторию на горе Гамильтон в штате Калифорния в США, где находится в свое время самый большой в мире оптический телескоп с целью посмотреть на звезды и узнать будущее и перспективы недвижимости в Украине.Скрин экрана GPS навигатора моего iPnone 7:Все-таки, Украина - самый удивительная страна в мире - грабят ее грабят, грабят - грабят, а она живет...В США по-иному, вот жил-был миллионер Джеймс Лик - нахомячил бабла - не поверите - на недвижимости в окрестностях Сан Франциско, а девать бабло некуда.Вот жил бы он в Украине - отдал бы на реконструкцию Підгорецького замка - заброшенной нынче жемчужине Европы - второй по красноте и стилю замок в Европе, которые "советы" превратили в утберкулезную больницу и стоит замок уже лет 20 пустой - без окон и дверей... И ни один миллиардер Украины так и не сподобился восставнить его...А вот Джеймс Лик сделам просто: оттопал 700 000 долларов в ценах 1878 года из нахомяченных 3 миллионов долларов на обустройство самой крупной в мире обсерватории на горе Гамильтона.К ней сперва проложили дорогу - ровно 365 поворотов - необычна сегодня автодорога - ехать невероятно интересно и невероятно сложно, да еще навстречу спускаются сумасшедшие спортсмены-велосипедисты и более сумасшедшие мотоциклисты на Харлей-Девидсонах...Но посетить ее - и не хочешь - а надо.а) во-первых пригласило руководство University of California-Santa Cruz его студенты:Между прочим, выпуск этого года - более 5 200 студентов-выпускников!б) во-вторых надо знать, что говорят звезды.Итак: заправляюсь бензином А91 (это самый лучший в США по 3,89 доллара США за галлон, расплачиваюсь КРЕДИТНОЙ картой Bank of America) - вперед!Примерно 60 миль по горным автодорогам от океана к Обсерватории. 1,5 часа из которых последние 20 миль - это именно автодорога, построенная в конце 19-го века за деньги мецената-миллионера. 365 поворотов. Но ради форумчан - оно того стоит!Меня в самом деле привели именно в здание с куполом где установлен настоящий телескоп, который первые лет 10 своего существования был самым крупным в мире.Скажу сразу: если вы хотите посмотреть на планеты и звезды - надо приезжать в ясную ночь.Но если вы - как и я хотите узнать будущее - то надо быть днем.Небольшой инструктаж сотрудников по ТБ и ОТ и вот я уже сморю в объектив на звезды...Так... займусь познанием будущего... Аллах говорит так: «Аллах!.. Знание о времени (наступления Последнего дня) – у него. Дождь проливает Он, знает, что во чревах. Никто не знает, что он заработает завтра и никто не знает, где он умрёт. Знает, оповещён только Аллах» (31/34).Присматриваюсь, щурюсь, в самом деле всплывают буквы, они складываются слова, слова - в предложения...Записываю:1. Мир в ожидании очередного мега кризиса, если кто ОПЯТЬ думает, что Украину он не коснется... пусть думает.Мировая экономика в стадии перегрева...может не такого как 12-16 лет назад, но...Украина пропустила этот "праздник жизни".2. Кроме этого...я не знаю как будет в этот раз, но в прошлые разы (кроме ющенковской каденции - там все было наоборот) в начале каденции "затягивали пояса" (на шее пересичного), то есть выводили бабло обратно в офшоры, чтобы выборы окупились, а перед новыми выборами опять заводили. В этот раз с заводом бабла я не ошибся - посмотрим как будет с выводом.3. п1 и п2 у нас могут наложиться и это будет ...в общем хреново будет.4. Ну и традиционные от меня, народ сваливает - спрос падает, застройщики штампуют новострои как глухонемые - предложение растет. Вывод очевиден. Дефицита не предвидится.5. Когда все ломятся скупать...логично в этот момент продавать. Плохо, что ипотеки нет. Была-бы сейчас ипотека, цены-бы улетели в космос. Я-бы все продал. Пропускаем очередной хороший момент. Когда она появится и появится-ли - хз.В общем, как позитивный момент в будущем я вижу толькопоявления такого фактора как ипотека. Остальные факторы - негативные.Вот. Записал. Читайте... Советую распечатать на листах формата А4 и повесить над кроватью...х х хВсякое совпадение с текстом от форумчанинасчитать случайным.