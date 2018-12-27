Додано: Нед 23 чер, 2019 19:53

підхід до інформації/порад/вивченню досвіду інших людей.

Нерезиденти сплачують податок з прибутку, який отримано в Туреччині.

об избежании двойного налогообложения!

позитивним для нього самого кутом зору.

навіть не сплачуючі податки,

flyman написав: з точки динаміки географії, ліпше всього, мабуть, купувати нерухомість в Екваторіальній Африці, але хз. що буде з кліматом, може, лісостеп добереться до того часу у Фінляндію та Гренландію, а в Одесі буде клімат як зараз в Анталії з точки динаміки географії,але хз. що буде з кліматом, може, лісостеп добереться до того часу у Фінляндію та Гренландію, а в Одесі буде клімат як зараз в Анталії

change_pm написав: А то, конечно, на ночь глядя, можно себя хоть царем назвать, но тогда к категории людей отвечающих по существу и на заданные вопросы, вы себя относить не можете.

А то, конечно, на ночь глядя, можно себя хоть царем назвать, но тогда к категории людей отвечающих по существу и на заданные вопросы, вы себя относить не можете.

Пан- тут саме цікаве - РІЗНИЙЧому люди бідні? Народна мудрість говОрить: "Бо дурні!" Тому що не хочуть вчитися.От враження, що дідусь нашого горе-героя - Марк Самуілович Флайман - ще працює в податковій інспекції Бучі, і онуку все розказує, що уa не треба вчитися, а треба його "прищучити".Та відібрати все, що є - тобто поділити.То є гени. То вивчав академік Микола Вавілов, генетік, розстріляний разом із Марком Самуіловичем Флайманом, якому не допомогло навіть те, що він кричав перед розстрілом:- в Туреччині резиденти сплачують податок із загальносвітового прибутку.Фізичні особи, які знаходяться в Туреччині на протязі значного часу (включаючі тимчасову відсутність) - більше 6 місяців за календарний рік - рахуються за податкових резидентів. Однак іноземні фзичні особи, які знаходяться в Туреччині у відрядженні, на лікуванні, у відпустці, в освітніх цілях - резидентами не рахуються, навіть якщо вони перебувають в країні більш 6 місяців. Не стріляйте!(Червоноармієць Сідоров - "дядько у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом") - А дашь, сволочь, показания на'a?(Марк Самуилович Флайман) - Дам! Дам! Записывайте: а) хитрый и умныйорганизовал свою жизнь так, что не находится непрерывно не территории Турецкой республики более 6 месяцев в календарном году! Ему поэтому даже не нужно менять свое водительское удостоверение - хотя - я точно знаю от делопроизводителя Розы Марковны, что он подал документы на такую замену! б) он является гражданином Украины, с которой у Турецкой республикой заключено Налоговое соглашение(Червоноармієць Сідоров - "дядько у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом" ) - Вот сволочь: так он что, не получает никаких доходов на территории Турецкой республики?(Марк Самуилович Флайман) - Нет, Ваше благородие, не получает совсем, только гад по вечерам - после того, как провёл день на море, на пляже под соснами с наушниками аудиоплеера - запись аудиокниги - сидит на балконе с видом на горы с бокалом Шардоне! То есть он как бы все время - не поверите - в отпуске!!!!(Червоноармієць Сідоров - "дядько у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом") - Вот сволочь: маскируется, неужто не как прихватить за антипролетарское вымя?- (Марк Самуилович Флайман) - Нет, Ваше благородие, не стреляйте, можно, я все подсмотрел/подслушал, записывайте новые показания: а) не каждый день, но может на балконе выкурить сигаретку Винстон слимс грей. б) не каждый день - но приводит в квартиру особей женского пола, которые не прошли регистрацию по месту его жительства!(Червоноармієць Сідоров) - Вот сволочь: расстрелять гада!Тепер, пан, друге: не хочуть вчитися і тому не здатні відповідати на прості питання: дивіться, наш горе-герой написав 15 720 постів - і на жодній гілці, де залишив сліди - не відповідає на задані йому питання - навіть в ці дні, на київській гілці. От для смыху -задайте питання про його прибутки та хоч орыэнтир джерел надходження - гарантую - миттєво "випаде в осад", як кажуть хіміки...АЛЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО, що соби, які весь час працюють "в чорну" та приховують прибутки, та не сплачують податків, так почали ретельно тим питанням - податками - займатися. Тут бачу позитив: кинуть обманювати державу та суспільство, нарешті. Тобто візьмуть приклад з мене...Третє: дивіться, за що він зачепився.Тут, до речі, зрозуміла його роздратованість - але цікаво, що він на те питання дививться не підВін зачепився за мої правдиво сказані чесні слова про те, що щомісяця мені на картку Привату - зверну увагу, що Приват є банком українським - "капає" - від 17 000 до 24 000 гривень, і це дозволяє мені жити реально "в шоколаді". Бо я витрачаю ті кошти на: а) якісне дешеве харчування. б) якісне пальне на рівні цін Україніи. в) якісні послуги, що забезпечують моє існування, як біолгічного творіння, яке хоче спати та дихати.Паняк можна догадатися - нарешті вийшовши на прибуток родини від 17 000 до 24 000 на місяціь раптом помітив, що,сидить у розбитого корита: грошей не вистачає ні на що. І перспектив немає жодних.Тому і нервується.Але ми в першу неділю Всіх святих біля церкви не подаємо, особливо коли не хочуть вчитися та намагаються нас поставити до розстрільної стіни.Є тільки один позитив, читаємо:Аплодую! Двома руками! В - Екваторіальну Африку!!!! Хутчіше!P.S.Sir! Чисто, чтобы вы не называли себя царем - просветите, на какие "шиши" живете, на чем бабло хомячите, за которое тысяч за 350 британских фунтов решили прикупить квартирку на окраине Лондона с одной спальней площадью в 7 (семь) квадратных метров? Я тогда вас смогу отнести к какой-то категории людей, иной, чем сейчас отношу...Напомню: чтобы прикупить самую самую скромную квартирку в Лондоне - за минимальную цену в 350 000 британских фунтов - нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявить налоговым органам Соединенного Королевства полный и точный отчет о происхождении средств. Надо бы как бы уже и готовиться... Покупка то не за горами, как я понимаю... Ответьте по существу... Конечно, без указания номеров счетов, наименований банков и реквизитов предприятий, это вы Налоговой Соединенного королевства предъявите.