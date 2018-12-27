Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
п. с. .... головне, що в Україні майже всі працюють/живуть в сіру/чорну(по податках), а тут щось прицепились.... - дійсно, ви всі самі напишіть, але ЧЕСНО! - як ви сплачуєте податки з оренди квартир? - так сказати з лендлордського бізнесу?
... але, от що, наприклад, Флаймен може написати, якщо навіть, свого цоколя і то не здав/зажав?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
трохи веселіше в Польщі, Італії, ФРН..., але теж населення скорочуватиметься
з точки динаміки географії, ліпше всього, мабуть, купувати нерухомість в Екваторіальній Африці, але хз. що буде з кліматом, може, лісостеп добереться до того часу у Фінляндію та Гренландію, а в Одесі буде клімат як зараз в Анталії
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Пан Долярчик - тут саме цікаве - РІЗНИЙ підхід до інформації/порад/вивченню досвіду інших людей. Чому люди бідні? Народна мудрість говОрить: "Бо дурні!" Тому що не хочуть вчитися.
От враження, що дідусь нашого горе-героя - Марк Самуілович Флайман - ще працює в податковій інспекції Бучі, і онуку все розказує, що у akurta не треба вчитися, а треба його "прищучити". Та відібрати все, що є - тобто поділити. То є гени. То вивчав академік Микола Вавілов, генетік, розстріляний разом із Марком Самуіловичем Флайманом, якому не допомогло навіть те, що він кричав перед розстрілом: - в Туреччині резиденти сплачують податок із загальносвітового прибутку. Нерезиденти сплачують податок з прибутку, який отримано в Туреччині. Фізичні особи, які знаходяться в Туреччині на протязі значного часу (включаючі тимчасову відсутність) - більше 6 місяців за календарний рік - рахуються за податкових резидентів. Однак іноземні фзичні особи, які знаходяться в Туреччині у відрядженні, на лікуванні, у відпустці, в освітніх цілях - резидентами не рахуються, навіть якщо вони перебувають в країні більш 6 місяців. Не стріляйте! (Червоноармієць Сідоров - "дядько у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом") - А дашь, сволочь, показания на akurt'a? (Марк Самуилович Флайман) - Дам! Дам! Записывайте: а) хитрый и умный akurt организовал свою жизнь так, что не находится непрерывно не территории Турецкой республики более 6 месяцев в календарном году! Ему поэтому даже не нужно менять свое водительское удостоверение - хотя - я точно знаю от делопроизводителя Розы Марковны, что он подал документы на такую замену! б) он является гражданином Украины, с которой у Турецкой республикой заключено Налоговое соглашение об избежании двойного налогообложения! (Червоноармієць Сідоров - "дядько у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом" ) - Вот сволочь: так он что, не получает никаких доходов на территории Турецкой республики? (Марк Самуилович Флайман) - Нет, Ваше благородие, не получает совсем, только гад по вечерам - после того, как провёл день на море, на пляже под соснами с наушниками аудиоплеера - запись аудиокниги - сидит на балконе с видом на горы с бокалом Шардоне! То есть он как бы все время - не поверите - в отпуске!!!! (Червоноармієць Сідоров - "дядько у галіфе, та в кожанці, та суворо - з наганом") - Вот сволочь: маскируется, неужто не как прихватить за антипролетарское вымя? - (Марк Самуилович Флайман) - Нет, Ваше благородие, не стреляйте, можно, я все подсмотрел/подслушал, записывайте новые показания: а) не каждый день, но может на балконе выкурить сигаретку Винстон слимс грей. б) не каждый день - но приводит в квартиру особей женского пола, которые не прошли регистрацию по месту его жительства! (Червоноармієць Сідоров) - Вот сволочь: расстрелять гада!
Тепер, пан Долярчик, друге: не хочуть вчитися і тому не здатні відповідати на прості питання: дивіться, наш горе-герой написав 15 720 постів - і на жодній гілці, де залишив сліди - не відповідає на задані йому питання - навіть в ці дні, на київській гілці. От для смыху -задайте питання про його прибутки та хоч орыэнтир джерел надходження - гарантую - миттєво "випаде в осад", як кажуть хіміки... АЛЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО, що соби, які весь час працюють "в чорну" та приховують прибутки, та не сплачують податків, так почали ретельно тим питанням - податками - займатися. Тут бачу позитив: кинуть обманювати державу та суспільство, нарешті. Тобто візьмуть приклад з мене...
Третє: дивіться, за що він зачепився. Тут, до речі, зрозуміла його роздратованість - але цікаво, що він на те питання дививться не під позитивним для нього самого кутом зору. Він зачепився за мої правдиво сказані чесні слова про те, що щомісяця мені на картку Привату - зверну увагу, що Приват є банком українським - "капає" - від 17 000 до 24 000 гривень, і це дозволяє мені жити реально "в шоколаді". Бо я витрачаю ті кошти на: а) якісне дешеве харчування. б) якісне пальне на рівні цін Україніи. в) якісні послуги, що забезпечують моє існування, як біолгічного творіння, яке хоче спати та дихати. Пан flyman як можна догадатися - нарешті вийшовши на прибуток родини від 17 000 до 24 000 на місяціь раптом помітив, що, навіть не сплачуючі податки, сидить у розбитого корита: грошей не вистачає ні на що. І перспектив немає жодних. Тому і нервується. Але ми в першу неділю Всіх святих біля церкви не подаємо, особливо коли не хочуть вчитися та намагаються нас поставити до розстрільної стіни. Є тільки один позитив, читаємо:
flyman написав:з точки динаміки географії, ліпше всього, мабуть, купувати нерухомість в Екваторіальній Африці, але хз. що буде з кліматом, може, лісостеп добереться до того часу у Фінляндію та Гренландію, а в Одесі буде клімат як зараз в Анталії
Аплодую! Двома руками! В - Екваторіальну Африку!!!! Хутчіше!
P.S.
change_pm написав:А то, конечно, на ночь глядя, можно себя хоть царем назвать, но тогда к категории людей отвечающих по существу и на заданные вопросы, вы себя относить не можете.
Sir change_pm! Чисто, чтобы вы не называли себя царем - просветите, на какие "шиши" живете, на чем бабло хомячите, за которое тысяч за 350 британских фунтов решили прикупить квартирку на окраине Лондона с одной спальней площадью в 7 (семь) квадратных метров? Я тогда вас смогу отнести к какой-то категории людей, иной, чем сейчас отношу... Напомню: чтобы прикупить самую самую скромную квартирку в Лондоне - за минимальную цену в 350 000 британских фунтов - нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявить налоговым органам Соединенного Королевства полный и точный отчет о происхождении средств. Надо бы как бы уже и готовиться... Покупка то не за горами, как я понимаю... Ответьте по существу... Конечно, без указания номеров счетов, наименований банков и реквизитов предприятий, это вы Налоговой Соединенного королевства предъявите.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 23 чер, 2019 20:36, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
доброго ранку, що прийшов "дядько в галіфе з наганом" та спитав "а ти заплатив податки"? А екстрасенсорні здібності щодо даігностики по аватару щодо сплати податків, доходу, та перспектив просто вражають, думаю, акурту пора на телешоу "Битва екстрасенсів".
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Гарно поспав - а якже - в кого сумління чистим є, та НІКОМУ і НІЧОГО не винним є - спить завжди гарно... Прокинувся о 10-00: выпив кави, сам заварив: Арабіка... Навіть відразу забув, що наснилося... але за деякими ознаками - точно щось сором"язливе...
Зараз виконаю обіцянку - напишу, що сказали зірки про долю нерухомості в Україні...
А ви ще не лягали? То добре, мабуть пакуєте речі для Екваторіальної Африки, я не був, але чудові місця - мені розказував у минулому мій підлеглий - зараз старший механік на океанському судні (зарплата 10 000 доларів на місяць). Дуже цікаве місце для проживання... Підтримую. До речі, згадав: в грудні звідти повернувся чоловік племінниці - працював лікарем за програмою Організації об"єднаних націй багато років там.... Так що підтримую: Екваторіальна Африка!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Пане akurt , є непогана ідея для тих, хто Ваші тревел-сторі читає і робить висновки мовчки Створіть на блог-платформі (будь-якій на Ваше вподобання) власну сторінку і скопіюйте туди усі Ваші цікаві розповіді по закордонних подорожах і особистих враженнях. Буде, повірте, дуже цікаво. Без сарказму. Причина особиста: почав читати Вашу гілку із самого початку, перечитав чимало, але з-поміж усього дуже багато чужого флуду і не вельми коректних коментарів. А на гілку можете просто видавати посилання або анонси + те саме обговорення. Бо дійсно цікаво, але я 300 сторінок не подужаю перечитати, вишукуючи широкі описи про корисне. Успіхів Вам. Подумай-те Якщо буде цікаво, дам посилання на гарний український ресурс, де Ви швидко вийдете в топи і гарантовано матимете не менш 2К переглядів на добу.
НЕДВИЖИМОСТЬ В УКРАИНЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ (или что говорят звёзды)
По результатам визита в обсерваторию, где был когда-то установлен самый большой в мире оптический телескоп. Автор в субботу, 22 июня, принял приглашение руководителя Обсерватории University of California-Santa Cruz и посетил - поверьте это было непросто - обсерваторию на горе Гамильтон в штате Калифорния в США, где находится в свое время самый большой в мире оптический телескоп с целью посмотреть на звезды и узнать будущее и перспективы недвижимости в Украине.
Все-таки, Украина - самая удивительная страна в мире - грабят ее грабят, грабят - грабят, а она живет... В США по-иному, вот жил-был миллионер Джеймс Лик - нахомячил бабла - не поверите - на недвижимости в окрестностях Сан Франциско, а девать бабло некуда. Вот жил бы он в Украине - отдал бы на реконструкцию Підгорецького замка - заброшенной нынче жемчужине Европы - второй по красноте и стилю замок в Европе, которые "советы" превратили в туберкулезную больницу и стоит замок уже лет 20 пустой - без окон и дверей... И ни один миллиардер Украины так и не сподобился восстановить его. из средств награбленных... А вот Джеймс Лик сделал просто: отсчитал 700 000 долларов в ценах 1878 года из нахомяченных 3 миллионов долларов на обустройство самой крупной в мире обсерватории на горе Гамильтона. К ней сперва за эти деньги проложили дорогу - ровно 365 поворотов - необычная и на сегодня автодорога - ехать невероятно интересно и невероятно сложно, да еще навстречу спускаются сумасшедшие спортсмены-велосипедисты и более сумасшедшие мотоциклисты на Харлей-Девидсонах... Но посетить её - и не хочешь - а надо. а) во-первых пригласило руководство University of California-Santa Cruz его студенты: Между прочим, выпуск этого года - более 5 200 студентов-выпускников! б) во-вторых надо знать, что говорят звезды. Итак: заправляюсь бензином А91 (это самый лучший в США - по 3,89 доллара США за галлон, расплачиваюсь КРЕДИТНОЙ картой Bank of America) - вперед! Примерно 60 миль по горным автодорогам от океана к Обсерватории. 1,5 часа из которых - последние 20 миль - это именно автодорога, построенная в конце 19-го века за деньги мецената-миллионера. 365 поворотов. Но ради форумчан - оно того стоит!
Меня в самом деле привели именно в здание с куполом, где установлен настоящий телескоп, который первые лет 10 своего существования был самым крупным в мире. Скажу сразу: если вы хотите посмотреть на планеты и звезды - надо приезжать в ясную ночь. Но если вы - как и я - хотите узнать будущее - то надо быть днем. Небольшой инструктаж сотрудников по ТБ и ОТ и вот я уже сморю в объектив на звезды... Так... займусь познанием будущего... Аллах говорит так: «Аллах!.. Знание о времени (наступления Последнего дня) – у него. Дождь проливает Он, знает, что во чревах. Никто не знает, что он заработает завтра и никто не знает, где он умрёт. Знает, оповещён только Аллах» (31/34).
Присматриваюсь, щурюсь, в самом деле всплывают буквы, они складываются слова, слова - в предложения... Записываю: 1. Мир в ожидании очередного мега кризиса, если кто ОПЯТЬ думает, что Украину он не коснется... пусть думает. Мировая экономика в стадии перегрева...может не такого как 12-16 лет назад, но...Украина пропустила этот "праздник жизни". 2. Кроме этого...я не знаю как будет в этот раз, но в прошлые разы (кроме ющенковской каденции - там все было наоборот) в начале каденции "затягивали пояса" (на шее пересичного), то есть выводили бабло обратно в офшоры, чтобы выборы окупились, а перед новыми выборами опять заводили. В этот раз с заводом бабла я не ошибся - посмотрим как будет с выводом. 3. п1 и п2 у нас могут наложиться и это будет ...в общем хреново будет. 4. Ну и традиционные от меня, народ сваливает - спрос падает, застройщики штампуют новострои как глухонемые - предложение растет. Вывод очевиден. Дефицита не предвидится. 5. Когда все ломятся скупать...логично в этот момент продавать. Плохо, что ипотеки нет. Была-бы сейчас ипотека, цены-бы улетели в космос. Я-бы все продал. Пропускаем очередной хороший момент. Когда она появится и появится-ли - хз. В общем, как позитивный момент в будущем я вижу только вероятность появления такого фактора как ипотека. Остальные факторы - негативные. Решайте сами.
Вот. Записал. Читайте... Советую распечатать на листах формата А4 и повесить над кроватью...
х х х
Всякое совпадение с текстом от форумчанина rjkz, вероятно, следует считать случайным.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:НЕДВИЖИМОСТЬ В УКРАИНЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ (или что говорят звёзды)
По результатам визита в обсерваторию, где был когда-то установлен самый большой в мире оптический телескоп. Автор в субботу, 22 июня, принял приглашение руководителя Обсерватории University of California-Santa Cruz и посетил - поверьте это было непросто - обсерваторию на горе Гамильтон в штате Калифорния в США, где находится в свое время самый большой в мире оптический телескоп с целью посмотреть на звезды и узнать будущее и перспективы недвижимости в Украине.
Все-таки, Украина - самая удивительная страна в мире - грабят ее грабят, грабят - грабят, а она живет... В США по-иному, вот жил-был миллионер Джеймс Лик - нахомячил бабла - не поверите - на недвижимости в окрестностях Сан Франциско, а девать бабло некуда. Вот жил бы он в Украине - отдал бы на реконструкцию Підгорецького замка - заброшенной нынче жемчужине Европы - второй по красноте и стилю замок в Европе, которые "советы" превратили в туберкулезную больницу и стоит замок уже лет 20 пустой - без окон и дверей... И ни один миллиардер Украины так и не сподобился восстановить его. из средств награбленных... А вот Джеймс Лик сделал просто: отсчитал 700 000 долларов в ценах 1878 года из нахомяченных 3 миллионов долларов на обустройство самой крупной в мире обсерватории на горе Гамильтона. К ней сперва за эти деньги проложили дорогу - ровно 365 поворотов - необычная и на сегодня автодорога - ехать невероятно интересно и невероятно сложно, да еще навстречу спускаются сумасшедшие спортсмены-велосипедисты и более сумасшедшие мотоциклисты на Харлей-Девидсонах... Но посетить её - и не хочешь - а надо. а) во-первых пригласило руководство University of California-Santa Cruz его студенты: Между прочим, выпуск этого года - более 5 200 студентов-выпускников! б) во-вторых надо знать, что говорят звезды. Итак: заправляюсь бензином А91 (это самый лучший в США - по 3,89 доллара США за галлон, расплачиваюсь КРЕДИТНОЙ картой Bank of America) - вперед! Примерно 60 миль по горным автодорогам от океана к Обсерватории. 1,5 часа из которых - последние 20 миль - это именно автодорога, построенная в конце 19-го века за деньги мецената-миллионера. 365 поворотов. Но ради форумчан - оно того стоит!
Меня в самом деле привели именно в здание с куполом, где установлен настоящий телескоп, который первые лет 10 своего существования был самым крупным в мире. Скажу сразу: если вы хотите посмотреть на планеты и звезды - надо приезжать в ясную ночь. Но если вы - как и я - хотите узнать будущее - то надо быть днем. Небольшой инструктаж сотрудников по ТБ и ОТ и вот я уже сморю в объектив на звезды... Так... займусь познанием будущего... Аллах говорит так: «Аллах!.. Знание о времени (наступления Последнего дня) – у него. Дождь проливает Он, знает, что во чревах. Никто не знает, что он заработает завтра и никто не знает, где он умрёт. Знает, оповещён только Аллах» (31/34).
Присматриваюсь, щурюсь, в самом деле всплывают буквы, они складываются слова, слова - в предложения... Записываю: 1. Мир в ожидании очередного мега кризиса, если кто ОПЯТЬ думает, что Украину он не коснется... пусть думает. Мировая экономика в стадии перегрева...может не такого как 12-16 лет назад, но...Украина пропустила этот "праздник жизни". 2. Кроме этого...я не знаю как будет в этот раз, но в прошлые разы (кроме ющенковской каденции - там все было наоборот) в начале каденции "затягивали пояса" (на шее пересичного), то есть выводили бабло обратно в офшоры, чтобы выборы окупились, а перед новыми выборами опять заводили. В этот раз с заводом бабла я не ошибся - посмотрим как будет с выводом. 3. п1 и п2 у нас могут наложиться и это будет ...в общем хреново будет. 4. Ну и традиционные от меня, народ сваливает - спрос падает, застройщики штампуют новострои как глухонемые - предложение растет. Вывод очевиден. Дефицита не предвидится. 5. Когда все ломятся скупать...логично в этот момент продавать. Плохо, что ипотеки нет. Была-бы сейчас ипотека, цены-бы улетели в космос. Я-бы все продал. Пропускаем очередной хороший момент. Когда она появится и появится-ли - хз. В общем, как позитивный момент в будущем я вижу только вероятность появления такого фактора как ипотека. Остальные факторы - негативные. Решайте сами.
Вот. Записал. Читайте... Советую распечатать на листах формата А4 и повесить над кроватью...
х х х
Всякое совпадение с текстом от форумчанина rjkz, вероятно, следует считать случайным.
акурт вже продав в Украiнi всю свою нерухомicть, яка ось-ось полетить шкерберть? Туреччину глобальна криза пронесе (буде тиха гавань), що звiзди кажуть?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Звізди - не звізди, а статисткиа знає все: гілка ця мала на 4000 переглядів менше, ніж, наприклад, гілка із схожою назваою, але про нерухомість Львова. І ви знаєте, щось змінилося... Тепер попреду ція гілки із відривом в 4000 переглядів... Тепер ця гілка - значно попереду... От які вони, звізди...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 чер, 2019 15:20, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Звізди - не звізди, а статисткиа знає все: гілка ця мала на 5000 переглядів менше, ніж, наприклад, гілка із схожою назваою, але про нерухомість Львова. І ви знаєте, щось змінилося... Тепер ця гілка - значно попереду... От які вони, звізди...
і що з тих переглядів? на карту Привата капає копійка?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.