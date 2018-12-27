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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 323324325326
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:21

А якже... і за збільшення трафіку - теж...
Але головне то інше...

Вот у вас в голове сидит необходимость узнать у меня, как жить дальше.
Самое забавное: вы вдруг - обманывая государство Украина много лет - вдруг решили начать жить "сначала" и даже с уплатой налогов Турецкой республике.
Это вообще забавно.
А я не обязан устраивать вашу личную жизнь.
И не собирался.

Все проще.
Есть люди, которые уже организовали свою личную жизнь, вышли на определенный уровень стабильности.
Например, я приводил пример: мой приятель-пенсионер имеет ежемесячный доход в 42 000 гривен чистыми.
Живет сам с женой, так как сынишка его давно женился на гражданке Нидерландов.
Что делать папе в этой ситуации? Когда уже болячки начинают говорить: "А не пора бы полечиться корой осины?!"
Вот такому я советую отказаться от, скажем, 10 000 гривен из 42 000 гривен (еще работает паршивец) и свалить жить на курорт к горам, морю, солнцу и свежим апельсинам.
Тут главное - не опоздать, не прийти "попізже".
Вчера вот опять связался с мужем племянницы: проходит второй этап шестого (!!!) курса химиотерапии: потратил уже на этот второй этап шестого курса химиотерапии 90 000 (девяносто тысяч) гривен. И не нужен ему уже его Свечной заводик под Киевом...
Забавно-печальный факт: то лекарство, которым сейчас его кормят, придумали хитрые евреи из Израиля, выпускают на какой-то фабрике в Греции, оно в Турции не сертифицировано, и не продается.
Вчера ходил в аптеку в США: НЕТ ТАКОГО ЛЕКАРСТВА. ВООБЩЕ.
То есть хитрые евреи из Израиля продают за большие деньги НАДЕЖДУ.
Вот в надежде многие и живут...
А я - не живу в надежде, я живу в реальности...
И потому я сейчас пью хорошие калифорнийские вина на берегу океана, а вы... ну, вы сами знаете, что делаете вы...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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  #<1 ... 323324325326
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