Додано: Пон 24 чер, 2019 15:21

А якже... і за збільшення трафіку - теж...

Але головне то інше...



Вот у вас в голове сидит необходимость узнать у меня, как жить дальше.

Самое забавное: вы вдруг - обманывая государство Украина много лет - вдруг решили начать жить "сначала" и даже с уплатой налогов Турецкой республике.

Это вообще забавно.

А я не обязан устраивать вашу личную жизнь.

И не собирался.



Все проще.

Есть люди, которые уже организовали свою личную жизнь, вышли на определенный уровень стабильности.

Например, я приводил пример: мой приятель-пенсионер имеет ежемесячный доход в 42 000 гривен чистыми.

Живет сам с женой, так как сынишка его давно женился на гражданке Нидерландов.

Что делать папе в этой ситуации? Когда уже болячки начинают говорить: "А не пора бы полечиться корой осины?!"

Вот такому я советую отказаться от, скажем, 10 000 гривен из 42 000 гривен (еще работает паршивец) и свалить жить на курорт к горам, морю, солнцу и свежим апельсинам.

Тут главное - не опоздать, не прийти "попізже".

Вчера вот опять связался с мужем племянницы: проходит второй этап шестого (!!!) курса химиотерапии: потратил уже на этот второй этап шестого курса химиотерапии 90 000 (девяносто тысяч) гривен. И не нужен ему уже его Свечной заводик под Киевом...

Забавно-печальный факт: то лекарство, которым сейчас его кормят, придумали хитрые евреи из Израиля, выпускают на какой-то фабрике в Греции, оно в Турции не сертифицировано, и не продается.

Вчера ходил в аптеку в США: НЕТ ТАКОГО ЛЕКАРСТВА. ВООБЩЕ.

То есть хитрые евреи из Израиля продают за большие деньги НАДЕЖДУ.

Вот в надежде многие и живут...

А я - не живу в надежде, я живу в реальности...

И потому я сейчас пью хорошие калифорнийские вина на берегу океана, а вы... ну, вы сами знаете, что делаете вы...

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).