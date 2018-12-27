Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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А якже... і за збільшення трафіку - теж... Але головне то інше...
Вот у вас в голове сидит необходимость узнать у меня, как жить дальше. Самое забавное: вы вдруг - обманывая государство Украина много лет - вдруг решили начать жить "сначала" и даже с уплатой налогов Турецкой республике. Это вообще забавно. А я не обязан устраивать вашу личную жизнь. И не собирался.
Все проще. Есть люди, которые уже организовали свою личную жизнь, вышли на определенный уровень стабильности. Например, я приводил пример: мой приятель-пенсионер имеет ежемесячный доход в 42 000 гривен чистыми. Живет сам с женой, так как сынишка его давно женился на гражданке Нидерландов. Что делать папе в этой ситуации? Когда уже болячки начинают говорить: "А не пора бы полечиться корой осины?!" Вот такому я советую отказаться от, скажем, 10 000 гривен из 42 000 гривен (еще работает паршивец) и свалить жить на курорт к горам, морю, солнцу и свежим апельсинам. Тут главное - не опоздать, не прийти "попізже". Вчера вот опять связался с мужем племянницы: проходит второй этап шестого (!!!) курса химиотерапии: потратил уже на этот второй этап шестого курса химиотерапии 90 000 (девяносто тысяч) гривен. И не нужен ему уже его Свечной заводик под Киевом... Забавно-печальный факт: то лекарство, которым сейчас его кормят, придумали хитрые евреи из Израиля, выпускают на какой-то фабрике в Греции, оно в Турции не сертифицировано, и не продается. Вчера ходил в аптеку в США: НЕТ ТАКОГО ЛЕКАРСТВА. ВООБЩЕ. То есть хитрые евреи из Израиля продают за большие деньги НАДЕЖДУ. Вот в надежде многие и живут... А я - не живу в надежде, я живу в реальности... И потому я сейчас пью хорошие калифорнийские вина на берегу океана, а вы... ну, вы сами знаете, что делаете вы...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Звізди - не звізди, а статисткиа знає все: гілка ця мала на 4000 переглядів менше, ніж, наприклад, гілка із схожою назваою, але про нерухомість Львова. І ви знаєте, щось змінилося... Тепер попреду ція гілки із відривом в 4000 переглядів... Тепер ця гілка - значно попереду... От які вони, звізди...
Люди нынче любят фантастику читать)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
akurt написав:Вчера вот опять связался с мужем племянницы: проходит второй этап шестого (!!!) курса химиотерапии: потратил уже на этот второй этап шестого курса химиотерапии 90 000 (девяносто тысяч) гривен. И не нужен ему уже его Свечной заводик под Киевом... Забавно-печальный факт: то лекарство, которым сейчас его кормят, придумали хитрые евреи из Израиля, выпускают на какой-то фабрике в Греции, оно в Турции не сертифицировано, и не продается. Вчера ходил в аптеку в США: НЕТ ТАКОГО ЛЕКАРСТВА. ВООБЩЕ. То есть хитрые евреи из Израиля продают за большие деньги НАДЕЖДУ. Вот в надежде многие и живут...
А можно поподробнее о хитрых евреях и их лекарствах. В какой больнице Израиля применяют это лекарство - Шибе, Ихилове, Рамбаме или другой? И почему его выпускают в Греции , а не Тева в самом Израиле? Где ваш родственник проводит химиотерапию и вообще лечение от рака?
akurt написав:Вчера вот опять связался с мужем племянницы: проходит второй этап шестого (!!!) курса химиотерапии: потратил уже на этот второй этап шестого курса химиотерапии 90 000 (девяносто тысяч) гривен. И не нужен ему уже его Свечной заводик под Киевом... Забавно-печальный факт: то лекарство, которым сейчас его кормят, придумали хитрые евреи из Израиля, выпускают на какой-то фабрике в Греции, оно в Турции не сертифицировано, и не продается. Вчера ходил в аптеку в США: НЕТ ТАКОГО ЛЕКАРСТВА. ВООБЩЕ. То есть хитрые евреи из Израиля продают за большие деньги НАДЕЖДУ. Вот в надежде многие и живут...
А можно поподробнее о хитрых евреях и их лекарствах. В какой больнице Израиля применяют это лекарство - Шибе, Ихилове, Рамбаме или другой? И почему его выпускают в Греции , а не Тева в самом Израиле? Где ваш родственник проводит химиотерапию и вообще лечение от рака?
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shapo написав: А можно поподробнее о хитрых евреях и их лекарствах. В какой больнице Израиля применяют это лекарство - Шибе, Ихилове, Рамбаме или другой? И почему его выпускают в Греции , а не Тева в самом Израиле? Где ваш родственник проводит химиотерапию и вообще лечение от рака?
Доктор Новицький i полiтик Тягнибок влаштовували спекулятивнi рекламнi акцiї з передачi "протиракових лiкiв" дiтям, щоб створити в суспiльствi враження їх абсолютної безпечностi *Провiднi вченi США, Європи та Африки письмово пiдтвердили, що препарат “Україн” не лише не може лiкувати рак, але й небезпечний для здоров’я Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/1741-tj ... _na_ditjah
Какое отношение щирые украинцы имеют к хитрым евреям? acurt явно писал не о них
akurt написав:Звізди - не звізди, а статисткиа знає все: гілка ця мала на 4000 переглядів менше, ніж, наприклад, гілка із схожою назваою, але про нерухомість Львова. І ви знаєте, щось змінилося... Тепер попреду ція гілки із відривом в 4000 переглядів... Тепер ця гілка - значно попереду... От які вони, звізди...
Люди нынче любят фантастику читать)))
Вероятно, вы правы. Особенно в свете свежих данных о средней зарплате в Украине: Что-то мне подсказывает, что вс е данные здесь - липовые, а правильнее сказать: фантастичные. Но ещё большая фантастика состоит в том - что лично я не понимаю, как люди сейчас живут даже на эту вот максимальную - в 15 000 гривен - зарплату.
Там если посмотреть в разрезе профессий, то тоже похоже на фантастику.
Вот что НЕ фантастика, то то, что я много раз писал с цифрами и калькулятором в руках:
Если вас не жмут школьники-дети - то: - оглянуться по сторонам, чем вы собственно владеете. Не надо рассказывать фантастические сказки, что вы фантастически богаты. Вот оглянитесь по сторонам и прикинете в ценах СЕГОДНЯШНЕГО понедельника: "Что я могу выручить за вот это вот и вот это вот?" - продать свою квартиру за что дают - думаю у форумчан есть квартиры ценой в 75 000 долларов США. - хорошо, если есть одна-две квартиры под сдачу - оставить (!!!) - ТОЛЬКО в Укриане еще есть много бездомных глупцов, которые платят за аналоги картонных коробок за рубежом по 500 долларов в месяц.
Предположим: вы насобирали 75 000 долларов наличкой и еще имеете 30 000 гривен от сдачи квартир.
Далее так: Вариант "А". За 50 000 долларов покупаете новую ухоженную с ремонтом квартиру в Анталии и только в Анталии - никаких Алании и так далее. 5000 долларов тратите на мебель т бытовую технику. 20 000 долларов в - открывает депозит в турецком банке, куда укладываете спать 20000х5.81 (если еще успел сдать по 5;81 - турецкая лира несмотря на жуткие черные пророчества украинских горе=экономистов продолжает решительно укрепляться) = 116 200 турецких лир и ежемесячно получаете 116200х1,86% (уже с учетом налогов) = 2 161 турецкие лиры, что равно очень достойной - хотя и минимальной зарплате в Турецкой республике. За приходящие в Украине на карту Привата 30 000 гривен пьете с друзьями шампанское. закусывая королевскими креветками.
Вариант "Б". Все то же, но квартиру берете в аренду - скажем на Джадесси 24 - в шикарном районе "Унджалы" в супершикарном комплексе Palm avenue за 3 000 лир арендной платы в месяц, которая полностью покрывается депозитом в 27 760 долларов США. Преимущества: пожили годик и посмотрели: "А нет ли здесь комплекса более достойного для меня, любимого"?
Это я так - на скорую руку написал...
P.S. Господин shapo - лекарство называется LONSURF - его назначили после того, как после аналогичных лекарств родственник попал в реанимацию. Там несколько необычных вещей: я упаковка на начальный курс химиотерапии в Укриане стоит 29 000 гривен, во Франции - 540 долларов. То есть в Украине за украинскую надежду украинские врачи берут в 2 раза больше, чем во Франции французские врачи за французскую надежду. При этом в Французской аптеке казали прямо: "Вы же не думает, что вы заплатите вю цену в 500, скажем, евро за это коробочку? Нет! За вас заплатит ваша страховая компания, вы просто сперва узнайте, какую часть она за вас заплатит. Естественно, что в Украине никто и ни за что за вас не заплатит. Более того, меня просили узнать о лекарстве в Турции сперва поскольку, даже заплатив 29 000 гривне за коробочку в 20 таблеток не уверены: что не купили красивый кусочек картона с прессованным мелом или просто с аспирином. На медицину Израиля смотрю трезвыми газами: они еще НИКОГО не вылечили. Моему коллеге по работе в больнице в Днепре - в "Мечникова" сделали операцию по удалению опухоли в прямой кишке. Сделали и сделали, но что-то все равно пошло "не так". Сыновья погрузили носилки с отцом в самолет и повезли умирать на родину предков в Израиль. Перед похоронами все же завезли носилки в одну из упомянутых вами клиник - там посмотрели, ужаснулись и сказали: "Ну вас и покромсали врачи из Мечникова, не подходите к той больнице на 3 км даже". Не поверите: поставили в Израиле на ноги. В сентябре или октябре - примерно через месяц или два после лечения - того же печального года - я лично с ним встретился в Днепре в одном очень уважаемом здании стояли в коридоре возле приемной одного очень высокого кабинета. Он именно мне все это рассказывал. Вот как! Правда, за три дня до Нового года умер.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).