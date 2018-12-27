Додано: Пон 24 чер, 2019 19:14

Жека79 написав: akurt написав: Звізди - не звізди, а статисткиа знає все:

гілка ця мала на 4000 переглядів менше, ніж, наприклад, гілка із схожою назваою, але про нерухомість Львова.

І ви знаєте, щось змінилося... Тепер попреду ція гілки із відривом в 4000 переглядів...

Тепер ця гілка - значно попереду...

От які вони, звізди... Звізди - не звізди, а статисткиа знає все:гілка ця мала на 4000 переглядів менше, ніж, наприклад, гілка із схожою назваою, але про нерухомість Львова.І ви знаєте, щось змінилося... Тепер попреду ція гілки із відривом в 4000 переглядів...Тепер ця гілка - значно попереду...От які вони, звізди...



Люди нынче любят фантастику читать))) Люди нынче любятчитать)))

Вариант "А".

Вариант "Б".

Вероятно, вы правы. Особенно в свете свежих данных о средней зарплате в Украине:Что-то мне подсказывает, что вс е данные здесь - липовые, а правильнее сказать: фантастичные.Но ещё большая фантастика состоит в том - что лично я не понимаю, как люди сейчас живут даже на эту вот максимальную - в 15 000 гривен - зарплату.Там если посмотреть в разрезе профессий, то тоже похоже на фантастику.Вот что НЕ фантастика, то то, что я много раз писал с цифрами и калькулятором в руках:Если вас не жмут школьники-дети - то:- оглянуться по сторонам, чем вы собственно владеете. Не надо рассказывать фантастические сказки, что вы фантастически богаты. Вот оглянитесь по сторонам и прикинете в ценах СЕГОДНЯШНЕГО понедельника: "Что я могу выручить за вот это вот и вот это вот?"- продать свою квартиру за что дают - думаю у форумчан есть квартиры ценой в 75 000 долларов США.- хорошо, если есть одна-две квартиры под сдачу - оставить (!!!) - ТОЛЬКО в Укриане еще есть много бездомных глупцов, которые платят за аналоги картонных коробок за рубежом по 500 долларов в месяц.Предположим: вы насобирали 75 000 долларов наличкой и еще имеете 30 000 гривен от сдачи квартир.Далее так:За 50 000 долларов покупаете новую ухоженную с ремонтом квартиру в Анталии и только в Анталии - никаких Алании и так далее. 5000 долларов тратите на мебель т бытовую технику. 20 000 долларов в - открывает депозит в турецком банке, куда укладываете спать 20000х5.81 (если еще успел сдать по 5;81 - турецкая лира несмотря на жуткие черные пророчества украинских горе=экономистов продолжает решительно укрепляться) = 116 200 турецких лир и ежемесячно получаете 116200х1,86% (уже с учетом налогов) = 2 161 турецкие лиры, что равно очень достойной - хотя и минимальной зарплате в Турецкой республике. За приходящие в Украине на карту Привата 30 000 гривен пьете с друзьями шампанское. закусывая королевскими креветками.Все то же, но квартиру берете в аренду - скажем на Джадесси 24 - в шикарном районе "Унджалы" в супершикарном комплексе Palm avenue за 3 000 лир арендной платы в месяц, которая полностью покрывается депозитом в 27 760 долларов США. Преимущества: пожили годик и посмотрели: "А нет ли здесь комплекса более достойного для меня, любимого"?Это я так - на скорую руку написал...Господин- лекарство называется LONSURF - его назначили после того, как после аналогичных лекарств родственник попал в реанимацию. Там несколько необычных вещей: я упаковка на начальный курс химиотерапии в Укриане стоит 29 000 гривен, во Франции - 540 долларов. То есть в Украине за украинскую надежду украинские врачи берут в 2 раза больше, чем во Франции французские врачи за французскую надежду. При этом в Французской аптеке казали прямо: "Вы же не думает, что вы заплатите вю цену в 500, скажем, евро за это коробочку? Нет! За вас заплатит ваша страховая компания, вы просто сперва узнайте, какую часть она за вас заплатит. Естественно, что в Украине никто и ни за что за вас не заплатит. Более того, меня просили узнать о лекарстве в Турции сперва поскольку, даже заплатив 29 000 гривне за коробочку в 20 таблеток не уверены: что не купили красивый кусочек картона с прессованным мелом или просто с аспирином.На медицину Израиля смотрю трезвыми газами: они еще НИКОГО не вылечили. Моему коллеге по работе в больнице в Днепре - в "Мечникова" сделали операцию по удалению опухоли в прямой кишке. Сделали и сделали, но что-то все равно пошло "не так". Сыновья погрузили носилки с отцом в самолет и повезли умирать на родину предков в Израиль. Перед похоронами все же завезли носилки в одну из упомянутых вами клиник - там посмотрели, ужаснулись и сказали: "Ну вас и покромсали врачи из Мечникова, не подходите к той больнице на 3 км даже". Не поверите: поставили в Израиле на ноги. В сентябре или октябре - примерно через месяц или два после лечения - того же печального года - я лично с ним встретился в Днепре в одном очень уважаемом здании стояли в коридоре возле приемной одного очень высокого кабинета. Он именно мне все это рассказывал.Вот как!Правда, за три дня до Нового года умер.