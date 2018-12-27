Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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А якже... і за збільшення трафіку - теж... Але головне то інше...
Вот у вас в голове сидит необходимость узнать у меня, как жить дальше. Самое забавное: вы вдруг - обманывая государство Украина много лет - вдруг решили начать жить "сначала" и даже с уплатой налогов Турецкой республике. Это вообще забавно. А я не обязан устраивать вашу личную жизнь. И не собирался.
Все проще. Есть люди, которые уже организовали свою личную жизнь, вышли на определенный уровень стабильности. Например, я приводил пример: мой приятель-пенсионер имеет ежемесячный доход в 42 000 гривен чистыми. Живет сам с женой, так как сынишка его давно женился на гражданке Нидерландов. Что делать папе в этой ситуации? Когда уже болячки начинают говорить: "А не пора бы полечиться корой осины?!" Вот такому я советую отказаться от, скажем, 10 000 гривен из 42 000 гривен (еще работает паршивец) и свалить жить на курорт к горам, морю, солнцу и свежим апельсинам. Тут главное - не опоздать, не прийти "попізже". Вчера вот опять связался с мужем племянницы: проходит второй этап шестого (!!!) курса химиотерапии: потратил уже на этот второй этап шестого курса химиотерапии 90 000 (девяносто тысяч) гривен. И не нужен ему уже его Свечной заводик под Киевом... Забавно-печальный факт: то лекарство, которым сейчас его кормят, придумали хитрые евреи из Израиля, выпускают на какой-то фабрике в Греции, оно в Турции не сертифицировано, и не продается. Вчера ходил в аптеку в США: НЕТ ТАКОГО ЛЕКАРСТВА. ВООБЩЕ. То есть хитрые евреи из Израиля продают за большие деньги НАДЕЖДУ. Вот в надежде многие и живут... А я - не живу в надежде, я живу в реальности... И потому я сейчас пью хорошие калифорнийские вина на берегу океана, а вы... ну, вы сами знаете, что делаете вы...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Звізди - не звізди, а статисткиа знає все: гілка ця мала на 4000 переглядів менше, ніж, наприклад, гілка із схожою назваою, але про нерухомість Львова. І ви знаєте, щось змінилося... Тепер попреду ція гілки із відривом в 4000 переглядів... Тепер ця гілка - значно попереду... От які вони, звізди...
Люди нынче любят фантастику читать)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
akurt написав:Вчера вот опять связался с мужем племянницы: проходит второй этап шестого (!!!) курса химиотерапии: потратил уже на этот второй этап шестого курса химиотерапии 90 000 (девяносто тысяч) гривен. И не нужен ему уже его Свечной заводик под Киевом... Забавно-печальный факт: то лекарство, которым сейчас его кормят, придумали хитрые евреи из Израиля, выпускают на какой-то фабрике в Греции, оно в Турции не сертифицировано, и не продается. Вчера ходил в аптеку в США: НЕТ ТАКОГО ЛЕКАРСТВА. ВООБЩЕ. То есть хитрые евреи из Израиля продают за большие деньги НАДЕЖДУ. Вот в надежде многие и живут...
А можно поподробнее о хитрых евреях и их лекарствах. В какой больнице Израиля применяют это лекарство - Шибе, Ихилове, Рамбаме или другой? И почему его выпускают в Греции , а не Тева в самом Израиле? Где ваш родственник проводит химиотерапию и вообще лечение от рака?
akurt написав:Вчера вот опять связался с мужем племянницы: проходит второй этап шестого (!!!) курса химиотерапии: потратил уже на этот второй этап шестого курса химиотерапии 90 000 (девяносто тысяч) гривен. И не нужен ему уже его Свечной заводик под Киевом... Забавно-печальный факт: то лекарство, которым сейчас его кормят, придумали хитрые евреи из Израиля, выпускают на какой-то фабрике в Греции, оно в Турции не сертифицировано, и не продается. Вчера ходил в аптеку в США: НЕТ ТАКОГО ЛЕКАРСТВА. ВООБЩЕ. То есть хитрые евреи из Израиля продают за большие деньги НАДЕЖДУ. Вот в надежде многие и живут...
А можно поподробнее о хитрых евреях и их лекарствах. В какой больнице Израиля применяют это лекарство - Шибе, Ихилове, Рамбаме или другой? И почему его выпускают в Греции , а не Тева в самом Израиле? Где ваш родственник проводит химиотерапию и вообще лечение от рака?
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shapo написав: А можно поподробнее о хитрых евреях и их лекарствах. В какой больнице Израиля применяют это лекарство - Шибе, Ихилове, Рамбаме или другой? И почему его выпускают в Греции , а не Тева в самом Израиле? Где ваш родственник проводит химиотерапию и вообще лечение от рака?
Доктор Новицький i полiтик Тягнибок влаштовували спекулятивнi рекламнi акцiї з передачi "протиракових лiкiв" дiтям, щоб створити в суспiльствi враження їх абсолютної безпечностi *Провiднi вченi США, Європи та Африки письмово пiдтвердили, що препарат “Україн” не лише не може лiкувати рак, але й небезпечний для здоров’я Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/1741-tj ... _na_ditjah
Какое отношение щирые украинцы имеют к хитрым евреям? acurt явно писал не о них
akurt написав:Звізди - не звізди, а статисткиа знає все: гілка ця мала на 4000 переглядів менше, ніж, наприклад, гілка із схожою назваою, але про нерухомість Львова. І ви знаєте, щось змінилося... Тепер попреду ція гілки із відривом в 4000 переглядів... Тепер ця гілка - значно попереду... От які вони, звізди...
Люди нынче любят фантастику читать)))
Вероятно, вы правы. Особенно в свете свежих данных о средней зарплате в Украине: Что-то мне подсказывает, что все данные здесь - липовые, а правильнее сказать: фантастичные. Но ещё большая фантастика состоит в том, что лично я не понимаю, как люди сейчас живут даже на эту вот максимальную - в 15 000 гривен - зарплату.
Там если посмотреть в разрезе профессий, то тоже похоже на фантастику.
Вот что НЕ фантастика, то это то, что я много раз писал с цифрами и калькулятором в руках:
Если вас не жмут школьники-дети - то: - оглянуться по сторонам, чем вы собственно владеете? Не надо рассказывать фантастические сказки, что вы фантастически богаты. Вот оглянитесь по сторонам и прикиньте в ценах СЕГОДНЯШНЕГО понедельника: "Что я могу выручить за вот это вот и вот это вот?" - продать свою квартиру - думаю у форумчан есть квартиры ценой в среднем в 75 000 долларов США. - хорошо, если есть одна-две квартиры под сдачу - оставить (!!!) - ТОЛЬКО в Украине еще есть много бездомных глупцов, которые платят за аналоги картонных коробок за рубежом по 500 долларов в месяц.
Предположим: вы насобирали 75 000 долларов наличкой и еще имеете 30 000 гривен от сдачи квартир.
Далее так: Вариант "А". За 50 000 долларов покупаете новую ухоженную с ремонтом квартиру в Анталии и только в Анталии - никаких Аланий - и так далее. 5000 долларов тратите на мебель и бытовую технику. 20 000 долларов - открываете депозит в турецком банке, куда укладываете "спать" 20000х5.81 (если еще успеете (!!!) сдать по 5;81 - турецкая лира - несмотря на жуткие черные пророчества украинских горе-экономистов - продолжает решительно укрепляться) = 116 200 турецких лир и ежемесячно получаете 116200х1,86% (уже с учетом налогов) = 2 161 турецкие лиры, что равно РОВНО достойной - хотя и минимальной - зарплате в Турецкой республике. За приходящие в Украине на карту Привата 30 000 гривен пьете с друзьями шампанское, закусывая королевскими креветками. Поверьте мне - процентов по депозиту в 2 161 турецкий лиры (примерно 10 000 гривен) вам тоже хватит с головой и на сигареты, и на пиво, и на бензин, и на турецкие сладости.
Вариант "Б". Все то же, но квартиру берете в аренду - скажем на Джадесси 24 - в шикарном районе "Унджалы" в супершикарном комплексе Palm avenue за 3 000 лир арендной платы в месяц (ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО - в любом друго месте выь снимете квартиру по цене от 650 до 1500 лир в месяц), аренда которой полностью покрывается депозитом в 27 760 долларов США. Преимущества: пожили годик и посмотрели: "А нет ли здесь комплекса более достойного для меня, любимого"? Кроме того, у вас на кармане целенькими 75000-27760=47 240 долларов США. Плюс на карту Привата капает 30 000 гривен... Ну просто дождь бабла и красивой жизни.
В чем выигрыш: в спокойной размеренной активной спортивной отдыхающей жизни, где за вами и вашими дочками 9 и 11 лет не гонятся сексуальные маньяки 22 лет. Где никто не пытается вытащить из заднего кармана джинсов смартфон iPhone 7, где никто ночью не пытается вскрыть ваш - стоящий просто на улице возле дома - автомобиль, который вы не заправляете газолином вместо бензина, где не нужно ездить в желтом "Богдане", продезинфицированным палочкой Коха, до "Трубы" в Киеве... Нет, ну кто-то конечно, все это должен делать, а как же...
Это я так - на скорую руку написал...
P.S. Господин shapo - лекарство называется LONSURF - его назначили после того, как после аналогичных лекарств родственник попал в реанимацию. Там несколько необычных вещей: упаковка всего в 20 таблеток с каким-то ядохимикатом - на начальный курс очередного курса химиотерапии в Украине стоит 29 000 гривен, во Франции - 540 долларов. То есть в Украине за украинскую надежду украинские врачи берут в 2 раза больше, чем во Франции французские врачи за французскую надежду. При этом в французской аптеке сказали прямо: "Вы же не думаете, что вы заплатите всю цену в 500, скажем, евро за это коробочку? Нет! За вас заплатит ваша страховая компания, вы просто сперва узнайте, какую часть она за вас заплатит." Естественно, что в Украине никто и ни за что за вас не заплатит. Более того, меня просили узнать о лекарстве в Турции, поскольку, даже заплатив 29 000 гривен за коробочку в 20 таблеток не уверены, что не купили красивый кусочек картона с прессованным мелом или просто с аспирином. ...На медицину Израиля смотрю трезвыми газами: они еще НИКОГО не вылечили. Моему коллеге по работе в больнице в Днепре - в "Мечникова" сделали операцию по удалению опухоли в прямой кишке. Сделали и сделали, но что-то все равно пошло "не так". Сыновья погрузили носилки с отцом (он уже не ходил сам) в самолет и повезли умирать на родину предков в Израиль. Перед похоронами все же завезли носилки в одну из упомянутых вами клиник - там посмотрели, ужаснулись и сказали: "Ну вас и покромсали врачи из "Мечникова", не подходите к той больнице на 3 км даже". Не поверите: поставили в Израиле на ноги. В сентябре или октябре - примерно через месяц или два после лечения - того же печального года - я лично с ним встретился в Днепре в одном очень уважаемом здании мы стояли в коридоре возле приемной одного очень высокого кабинета. Он именно мне все это рассказывал. Вот как! Правда, за три дня до Нового года умер.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 чер, 2019 19:43, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:P.S. Господин shapo - лекарство называется LONSURF - его назначили после того, как после аналогичных лекарств родственник попал в реанимацию. Там несколько необычных вещей: упаковка всего в 20 таблеток с каким-то ядохимикатом - на начальный курс очередного курса химиотерапии в Украине стоит 29 000 гривен, во Франции - 540 долларов. То есть в Украине за украинскую надежду украинские врачи берут в 2 раза больше, чем во Франции французские врачи за французскую надежду. При этом в французской аптеке сказали прямо: "Вы же не думаете, что вы заплатите всю цену в 500, скажем, евро за это коробочку? Нет! За вас заплатит ваша страховая компания, вы просто сперва узнайте, какую часть она за вас заплатит." Естественно, что в Украине никто и ни за что за вас не заплатит.
А ему в Ихилове операцию делали куда он приехал на каталке и потом долго с костылями ходил. Могу еще известных и не очень банкиров, артистов и пр. привести тех кто лечится в Израиле или вызывает израильских врачей в Украину на консультацию. Видимо, они платят совсем немалые деньги потому, что лохи и не понимают что их надувают
Там как-бы мутная история: Название запатентовано японской фармацевтической фирмой, на коробке у родственника написано, что сделано в Греции. Во Франции реально - я через сватов узнавал - есть продаже. Но уши растут из Израиля.
Конечно, совет лечиться в клиниках Израиля так же хорош. как лечиться в клиниках Кубы. Может, каких-то знаменитостей - артистов, типа Абдулова, или умершего вчера от рака актера, который играл в фильме "Овод", или там Раисы Горбачовой и вылечили. Но я думаю, что вокруг все ваши знакомые все же лежат на операционных столах в Украине. Мне во Львове сказал врач частной клиники Oxford Medical, что онкоклиники во Львове "забиты под завязку". Я тут писал о печальной статистике: я ушел из одного как бы приличного заведения 10 лет назад. Иногда захожу по старой памяти - ибо был там не первым человеком, но и не пятым. На сегодня из того подразделения, где работало 22 человека, осталось 5 человек (просто нет уже того объема работы) и из 5 (пяти) человек: - у одного рак лимфатических узлов - жив после операций, химиотерапий, облучения (сказал, что что-то там лучи не туда попали и типа пережгли что-то там) радиоактивными лучами; - у одной вырезали дня четыре или пять назад грудь и сказали, готовиться к курсу химиотерапий и облучении; её подругу похоронили с месяц назад - профессор была, рак легких. - у одного рак кожи - находится в клинике на экспериментальном бесплатном методе лечения. - у одной всё, где мог быть рак, вырезали еще в 2005 - кажется - году. - один просто бухает в профилактических целях по 1 (одной) бутылке в день прямо в весьма высоком кабинете прямо в учреждении. Наивные и доверчивые родители приводят к этому кабинету своих детей. МЕЖДУ ПРОЧИМ, БУХЛО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ.
P.S. Согласно законам Турецкой Республики лечение и сопровождение больных раком всегда и во всех случаях бесплатное. Работает госпрограмма именно по онкологии. По статистике - основная причина смертности в Турецкой республике - сердечно-сосудистые заболевания, а не рак.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 чер, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:А якже... і за збільшення трафіку - теж... Але головне то інше...
Вот у вас в голове сидит необходимость узнать у меня, как жить дальше.
Это вообще забавно. А я не обязан устраивать вашу личную жизнь. И не собирался.
Все проще. Есть люди, которые уже организовали свою личную жизнь, вышли на определенный уровень стабильности. Например, я приводил пример: мой приятель-пенсионер имеет ежемесячный доход в 42 000 гривен чистыми. Живет сам с женой, так как сынишка его давно женился на гражданке Нидерландов. Что делать папе в этой ситуации? Когда уже болячки начинают говорить: "А не пора бы полечиться корой осины?!" Вот такому я советую отказаться от, скажем, 10 000 гривен из 42 000 гривен (еще работает паршивец) и свалить жить на курорт к горам, морю, солнцу и свежим апельсинам. Тут главное - не опоздать, не прийти "попізже". Вчера вот опять связался с мужем племянницы: проходит второй этап шестого (!!!) курса химиотерапии: потратил уже на этот второй этап шестого курса химиотерапии 90 000 (девяносто тысяч) гривен. И не нужен ему уже его Свечной заводик под Киевом... Забавно-печальный факт: то лекарство, которым сейчас его кормят, придумали хитрые евреи из Израиля, выпускают на какой-то фабрике в Греции, оно в Турции не сертифицировано, и не продается. Вчера ходил в аптеку в США: НЕТ ТАКОГО ЛЕКАРСТВА. ВООБЩЕ. То есть хитрые евреи из Израиля продают за большие деньги НАДЕЖДУ. Вот в надежде многие и живут... А я - не живу в надежде, я живу в реальности... И потому я сейчас пью хорошие калифорнийские вина на берегу океана, а вы... ну, вы сами знаете, что делаете вы...
все ж таки рієлтор
Але головне то інше...
не ми а ви
Самое забавное: вы вдруг - обманывая государство Украина много лет - вдруг решили начать жить "сначала" и даже с уплатой налогов Турецкой республике.
прихватизував з кумом з СБУ львівську земельку, яку потім продали...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вот даже интересно, где такие наивные, доверчивые и ошибающиеся по жизни люди родятся/живут/творят? Но повторю в 100500-ый раз: я не риелтор и никогда им не был... Господин flyman! Вас легко обманет любая румынская цыганка на любом жд вокзале в Украине. Учитесь лучше у меня - пока я согласен еще учить: только с 22 до 30 лет жил очень бедно и только на одну зарплату. Потом начал зарабатывать и иногда очень трудно, и иногда круглосуточно пахал. Учитесь.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 чер, 2019 20:14, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).