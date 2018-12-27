Уважаемый Akurt, вы готовы свой район променять на Дешемеалты?
Или Вы в плане инвестиции рассматриваете/присматриваетесь?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Уважаемый Akurt, вы готовы свой район променять на Дешемеалты?
Или Вы в плане инвестиции рассматриваете/присматриваетесь?
Востаннє редагувалось 5396669 в Пон 24 чер, 2019 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я в пятницу лечу в Анталию (на отдых) - подумываю посмотреть тот комплекс...
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:22
В отличие от подавлявшего количества форумчан - и свежий тому пример flyman - пишу всегда правду.
Про тот район боле подробно узнал сам недавно. хотя мимо проезжал много раз, ворочая головой.
Правда состоит в том, что я:
а) очень ценю прелести своего района и как "кобель" ничего бы не менял.
б) имею воообще-то планы поднять уровень своего жилища на новый более высокий - готовлюсь к этому этой осенью. Жена все хочет, а не я.
в) моя жена категорически против любого района, кроме Uncali - "Унджалы".
г) тот район, который вы назвали, считаю интересным НЕ дорогим.
Из недостатков на сегодня вижу только отдаленность от моря. Надо бы иметь авто.
Из достоинств - сегодня в Анталии +35, а мне все турецкие знакомые говорят, что там климат мягче и не бывает жары в +45, которая ожидается к концу июля.
Пока вот так.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:38
По инвестициям: вынашиваю достаточно серьезные планы на эту осень.
Буду предпринимать несколько шагов, среди них:
- некоторые телодвижения в США в июне-июле.
- некоторые телодвижения в Украине в июле-августе.
- безусловно открытие еще депозитов в Турции - грех отказываться от падающих с неба денег.
Реально просчитываю такие варианты в Турции (из серии "кураж так кураж"):
а) свою квартиру "1+1" сдать аренду на год скажем за 1 500 лир (а, может, и дороже).
б) переехать в суперсовременный комплекс в микрорайон Унджалы - на улицу "24 Джадесси" в квартиру "2+1" - 3 000 м до моря - ну так и что - ерунда, зато - новенькое все по последнему слову техники и дизайна, перед комплексом - горный ручей и вблизи точно не получится строить что-то, во что упирается взгляд.
в) купить в Турции автомобиль - конечно, Honda. Для жены.
г) купить квартиру в новом уникальном микрорайоне не доезжая Зоопарка Анталии - SurYapi - именно как инвестиция.
Еврейская арифметика основана на ценах на квартиры там (сегодня 1 доллар=5,82 лиры):
1+1 = 62 кв. м = 216 000 лир
2+1 = 79 кв. м = 264 000 лир
3+1 = 118 кв. м = 396 000 лир.
Идея в том, чтобы - имея в кармане кеш - поймать вершинку, скажем в 7,00 - 7,50 лиры за доллар и взять "за бесплатно". А там - "будем посмотреть".
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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