Додано: Пон 24 чер, 2019 20:22

В отличие от подавлявшего количества форумчан - и свежий тому пример flyman - пишу всегда правду.



Про тот район боле подробно узнал сам недавно. хотя мимо проезжал много раз, ворочая головой.

Правда состоит в том, что я:

а) очень ценю прелести своего района и как "кобель" ничего бы не менял.

б) имею воообще-то планы поднять уровень своего жилища на новый более высокий - готовлюсь к этому этой осенью. Жена все хочет, а не я.

в) моя жена категорически против любого района, кроме Uncali - "Унджалы".

г) тот район, который вы назвали, считаю интересным НЕ дорогим.

Из недостатков на сегодня вижу только отдаленность от моря. Надо бы иметь авто.

Из достоинств - сегодня в Анталии +35, а мне все турецкие знакомые говорят, что там климат мягче и не бывает жары в +45, которая ожидается к концу июля.

Пока вот так.

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).