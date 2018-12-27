Уважаемый Akurt, вы готовы свой район променять на Дешемеалты?
Или Вы в плане инвестиции рассматриваете/присматриваетесь?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Уважаемый Akurt, вы готовы свой район променять на Дешемеалты?
Или Вы в плане инвестиции рассматриваете/присматриваетесь?
Востаннє редагувалось 5396669 в Пон 24 чер, 2019 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Я в пятницу лечу в Анталию (на отдых) - подумываю посмотреть тот комплекс...
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:22
В отличие от подавлявшего количества форумчан - и свежий тому пример flyman - пишу всегда правду.
Про тот район боле подробно узнал сам недавно. хотя мимо проезжал много раз, ворочая головой.
Правда состоит в том, что я:
а) очень ценю прелести своего района и как "кобель" ничего бы не менял.
б) имею воообще-то планы поднять уровень своего жилища на новый более высокий - готовлюсь к этому этой осенью. Жена все хочет, а не я.
в) моя жена категорически против любого района, кроме Uncali - "Унджалы".
г) тот район, который вы назвали, считаю интересным НЕ дорогим.
Из недостатков на сегодня вижу только отдаленность от моря. Надо бы иметь авто.
Из достоинств - сегодня в Анталии +35, а мне все турецкие знакомые говорят, что там климат мягче и не бывает жары в +45, которая ожидается к концу июля.
Пока вот так.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:38
По инвестициям: вынашиваю достаточно серьезные планы на эту осень.
Буду предпринимать несколько шагов, среди них:
- некоторые телодвижения в США в июне-июле.
- некоторые телодвижения в Украине в июле-августе.
- безусловно открытие еще депозитов в Турции - грех отказываться от падающих с неба денег.
Реально просчитываю такие варианты в Турции (из серии "кураж так кураж"):
а) свою квартиру "1+1" сдать аренду на год скажем за 1 500 лир в месяц (а, может, и дороже).
б) переехать в суперсовременный комплекс в микрорайон Унджалы - на улицу "24 Джадесси" в квартиру "2+1" - за 3000 лир в месяц - в 3 000 м до моря - ну так и что - ерунда, зато - новенькое все по последнему слову техники и дизайна, перед комплексом - горный ручей, из кока - выдвину на горы, и вблизи точно не получится строить что-то, во что упирается взгляд.
в) купить в Турции автомобиль - конечно, Honda. Для жены. Завезти с Украины в Турцию надолго автомобиль тоже марки Honda и использовать его только для поездок по горам и горнолыжным курортам в Турции. Новый автомобиль использовать для поездок в Европу (если я завезу с Украины в Турцию авто, то не должен выезжать с территории Турецкой республики на нём - иначе прийдется растамаживать).
г) купить квартиру/квартиры в новом уникальном микрорайоне не доезжая Зоопарка Анталии - SurYapi - именно как инвестиция.
Еврейская арифметика основана на ценах на квартиры там (сегодня 1 доллар=5,82 лиры):
1+1 = 62 кв. м = 216 000 лир
2+1 = 79 кв. м = 264 000 лир
3+1 = 118 кв. м = 396 000 лир.
Идея в том, чтобы - имея в кармане кеш - поймать вершинку, скажем в 7,00 - 7,50 лиры за доллар и взять "за бесплатно". А там - "будем посмотреть".
Напомню - все квартиры - с готовым ремонтом.
Можно погулять по квартирам здесь:
Востаннє редагувалось akurt в Пон 24 чер, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Можно подробнее по пунктам Б и Г?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 20:55
Хитренький вы... Выдам вам планы - опередите...
Пункт г) я добавил текст выше - почитайте. Учтите, что ввод в эксплуатацию всего комплекса - только через год или по-другому - уже через год.
У нас в Украине любят покупать воздух под котлованом и ждать что подорожает...
Тут застройщик - мегакрутой... и госпрограмма поддержки.
Пункт б) - вы же знаете, что более суетливого биологического организма, чем женщина и точнее - жена - нет на Земном шаре. Все хочет куда-то поинтереснее: большая квартира, но - главное, чтобы очень современная и уже оборудованная по последнему слову техники...
Вот мы были присмотрели крутую квартирку в 120 квадратов "2+1" поближе к морю - в другом микрорайоне - к нашему удивлению - при цене в 120 000 долларов - убежала "аж бегом".
Как раз в то время, как тут на этой ветке целая свора парней кричала взахлёб, что строительство остановилась в Турции, бетон исчез, арматуру не выпускают и вообще все пропало.
Хи-хи...
Точнее, не так: хи-хи-хи и ха-ха-ха...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 24 чер, 2019 21:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
В чем отличие suryapi и rengi?
Я так понимаю район один...
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Додано: Пон 24 чер, 2019 22:58
Теоретически район один, но микрорайоны совсем разные.
Там надо учитывать, что сами районы Анталии ОЧЕНЬ большие и состоят из множества микрорайонов.
Если я не ошибаюсь, то в том микрорайоне, где Rengi Antalya, еще год или меньше назад жили приятели приятелей.
Сказали, что перспективный замечательный new район, но совершенно оторванный от жизни.
Как на острове люди живут.
Вроде даже не ходит туда городской автобус.
Они сейчас сделали так: сдали свою квартиру за какие-то смешные деньги - чисто по памяти - за 600 лир и сняли очень крутую квартиру (с доплатой всего в 600 лир, и целом умудрились дёшево - кажется, 1200 лир в месяц, это примерно 5000 гривен за трехкомнатную квартиру) в таком помпезном комплексе "а ля Версаль" в Хурме. Там свой парк в комплексе и огромный плавательный бассейн.
А так на их сайте все красиво...
Мне на киевской ветке у кого-то (возможно, rjkz) понравилось напоминание об известной истине:
"Когда покупаете квартиру - всегда думайте, что когда-то её надо будет продавать".
При выборе квартир в Анталии надо учитывать еще один "восточный" колорит.
Есть микрорайоны, где 100% жителей - турки - турецкие семьи.
Это, конечно, не хуже, чем Лара, где на 99% живут россияне, но есть специфика:
- будет висеть белье на балконах развешенное для просушки...
- будут бегать/кричать детки чумазенькие...
- будут ходить тетеньки лет 55 в шароварах...
Ничего плохого в этом нет, но просто - специфика...
Вот в Хурме в этом плане - и россияне, и украинцы, и казахи, и итальянцы, и голландцы - более как бы привычний винегрет...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Пон 24 чер, 2019 23:18
В информации для пациентов
Manufactured by: Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., Japan
Manufactured for: Taiho Oncology, Inc., Princeton, NJ 08540 USA
LONSURF is a registered trademark of Taiho Oncology, Inc.
При чем тут Израиль и Греция????
1) Я никому не даю никаких советов, особенно таких где лечиться
2) Абдулов попал в Израиль с раком 4й степени и при этом прерывал лечение на нетрадиционную медицину которая усугубила его состояние
3) Раиса Горбачева лечилась не в Израиле , а в Германии
4) Чтобы лечиться в Израиле нужно много денег, больше чем в Германии не говоря о Польше.Поэтому большинство будет лечиться в Украине всегда
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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