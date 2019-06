Додано: Пон 24 чер, 2019 23:18

akurt написав: У этого лекарства есть фирменный сайт.

https://www.lonsurf.com



Там как-бы мутная история: Название запатентовано японской фармацевтической фирмой, на коробке у родственника написано, что сделано в Греции.

Во Франции реально - я через сватов узнавал - есть продаже.

akurt написав: Конечно, совет лечиться в клиниках Израиля так же хорош. как лечиться в клиниках Кубы.

Может, каких-то знаменитостей - артистов, типа Абдулова, или умершего вчера от рака актера, который играл в фильме "Овод", или там Раисы Горбачовой и вылечили.

Но я думаю, что вокруг все ваши знакомые все же лежат на операционных столах в Украине.

В информации для пациентовManufactured by: Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., JapanManufactured for: Taiho Oncology, Inc., Princeton, NJ 08540 USALONSURF is a registered trademark of Taiho Oncology, Inc.При чем тут Израиль и Греция????1) Я никому не даю никаких советов, особенно таких где лечиться2) Абдулов попал в Израиль с раком 4й степени и при этом прерывал лечение на нетрадиционную медицину которая усугубила его состояние3) Раиса Горбачева лечилась не в Израиле , а в Германии4) Чтобы лечиться в Израиле нужно много денег, больше чем в Германии не говоря о Польше.Поэтому большинство будет лечиться в Украине всегда