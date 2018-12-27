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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 04:48

ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ЗА БЕСПЛАТНО НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ?

Автор стал на карвинговые лыжи в далеком 1988 году.
В Польше.
С тех пор минимум 2 раза в год катается на лыжах на лучших горнолыжных курортах Европы.
Самыми лучшими считаю курорты Северной Италии: по моему устоявшемуся мнению лучше, чем Sella Ronda в Италии нет ничего.
С одним "НО": в последнее время они для нас очень дОроги: скипасс на день - 42-50 евро.
Чуть дешевле только курорт для богачей в Буковели.
Но есть и альтернатива: горнолыжные курорты Турции.
Скипасс на день - 13 долларов, более 100 км трасс.
Я в январе был там "на разведке" - от моего дома - 625 км по шикарной скоростной трассе от Анталии через горный перевал высотой в 2200 м до Кайсери.
Там отель IBIS - всего за 27 долларов в день, да еще и с завтраком.
И вообще не поверите: в номере мне разрешают держать собаку, когда я ухожу кататься на лыжах!
И все это за 27 долларов в день на двоих!
Смотрим видео о катании в 2019 году!


Репортаж снял мой друг украинец Юрий Долганов.
Замечу, что он пользовался прокатной машиной, умно, цена - от 17 евро в день.
Это всего в 2-3 раза дешевле, чем в Киеве.
Еще важно: не все дни мы катались из-за не "горной погоды" - как и он.
Мы тогда делали поездки в Кападоккию.
Вот его репортаж в те же дни:

Замечание к его репортажу на 09:45 - мы не брали квадроциклы: там, где они проехали на квадроциклах, я проехал гордо на моем внедорожнике с номерами львовской регистрации!

P.S. Авиаперелет Анталия-Кайсери 40 (сорок) долларов туда и обратно!
Прокат лыж - про это подробно рассказывает Юрий.
Ну а вам - киевляне - на бессрочную акцию в Протасовом Яру, ну чем в самом деле вам еще заниматься?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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  #<1 ... 325326327328
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