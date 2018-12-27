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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 04:48

ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ЗА БЕСПЛАТНО НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ?

Автор стал на карвинговые лыжи в далеком 1988 году.
В Польше.
С тех пор минимум 2 раза в год катается на лыжах на лучших горнолыжных курортах Европы.
Самыми лучшими считаю курорты Северной Италии: по моему устоявшемуся мнению лучше, чем Sella Ronda в Италии нет ничего.
С одним "НО": в последнее время они для нас очень дОроги: скипасс на день - 42-50 евро.
Чуть дешевле только курорт для богачей в Буковели.
Но есть и альтернатива: горнолыжные курорты Турции.
Скипасс на день - 13 долларов, более 100 км трасс.
Я в январе был там "на разведке" - от моего дома - 625 км по шикарной скоростной трассе от Анталии через горный перевал высотой в 2200 м до Кайсери.
Там отель IBIS - всего за 27 долларов в день, да еще и с завтраком.
И вообще не поверите: в номере мне разрешают держать собаку, когда я ухожу кататься на лыжах!
И все это за 27 долларов в день на двоих!
Смотрим видео о катании в 2019 году!


Репортаж снял мой друг украинец Юрий Долганов.
Замечу, что он пользовался прокатной машиной, умно, цена - от 17 евро в день.
Это всего в 2-3 раза дешевле, чем в Киеве.
Еще важно: не все дни мы катались из-за не "горной погоды" - как и он.
Мы тогда делали поездки в Кападоккию.
Вот его репортаж в те же дни:

Замечание к его репортажу на 09:45 - мы не брали квадроциклы: там, где они проехали на квадроциклах, я проехал гордо на моем внедорожнике с номерами львовской регистрации!

P.S. Авиаперелет Анталия-Кайсери 40 (сорок) долларов туда и обратно!
Прокат лыж - про это подробно рассказывает Юрий.
Ну а вам - киевляне - на бессрочную акцию в Протасовом Яру, ну чем в самом деле вам еще заниматься?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Смотрим на карту и понимаем разницу.
Зображення
Там есть плюсы: сосновые леса и природа...
Запутали окончательно! Я в шоке от шасштабов строительства...

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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:01

Не надо быть в шоке: надо быть в восторге от горе-хВахівців на этом "финансовом" форуме Украины - откройте эту ветку за август-октябрь 2018 - прямо вопли увешанных медалями золотыми серебряными платиновыми бриллиантовыми до пояса и до колен, и от колен до лба: со слюнями и прихлипываниями:
цемент на стройках закончился...
строек нет...
будьдозеры разломались...
зарплаты не платят...
копейки считают...
картофель по семь...
арматура в Турции закончилась...
цены на недвигу упали до уровня России 1913 года...
шеф: усьо пропало...
султан с саблей окровавлЕнной мечется...
недвига в загоне..
akurt - лох и только мы, ночующие в панельке, в кухне, на надувном матраце, в панельке, полученной тещей и приютившей нас ради обещания купить краску масляную для подкраски панелей в кухне - умные... а он - гадина - жрет положенный нам "дешевый" йогурт и "дешевую морскую" рыбу, которыми теща нас - как обещала до свадьбы - не кормит...

Хоть бы сходили в церковь и перекрестились, но нет...

х х х
Ребята, не перестаю удивляться щедрости нашего государства.
Приятели прислали.
Субсидии за ваш счет.
Зображення
Пояснение:
- Запорожье
- дом в 2 этажа
- прописано 7 (семь) человек
- из них 2 - за границей работают и проживают
- из них 1 - глава семьи - бизнесмен - торгует воротами и калитками...
- круглосуточно работает электросварка - варят ворота и калитки...
Цирк зажигает огни...
Государство назначило субсидию даже на 2019 год - с февраля... 6353,26 гривен...
То есть более, чем по 2000 гривен в месяц... это при том, что воруют электроэнергию не "по-децки"...
Турки стоят в мечети молятся за процветание дивного государства...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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