Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ЗА БЕСПЛАТНО НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ?
Автор стал на карвинговые лыжи в далеком 1988 году. В Польше. С тех пор минимум 2 раза в год катается на лыжах на лучших горнолыжных курортах Европы. Самыми лучшими считаю курорты Северной Италии: по моему устоявшемуся мнению лучше, чем Sella Ronda в Италии нет ничего. С одним "НО": в последнее время они для нас очень дОроги: скипасс на день - 42-50 евро. Чуть дешевле только курорт для богачей в Буковели. Но есть и альтернатива: горнолыжные курорты Турции. Скипасс на день - 13 долларов, более 100 км трасс. Я в январе был там "на разведке" - от моего дома - 625 км по шикарной скоростной трассе от Анталии через горный перевал высотой в 2200 м до Кайсери. Там отель IBIS - всего за 27 долларов в день, да еще и с завтраком. И вообще не поверите: в номере мне разрешают держать собаку, когда я ухожу кататься на лыжах! И все это за 27 долларов в день на двоих! Смотрим видео о катании в 2019 году!
Репортаж снял мой друг украинец Юрий Долганов. Замечу, что он пользовался прокатной машиной, умно, цена - от 17 евро в день. Это всего в 2-3 раза дешевле, чем в Киеве. Еще важно: не все дни мы катались из-за не "горной погоды" - как и он. Мы тогда делали поездки в Кападоккию. Вот его репортаж в те же дни:
Замечание к его репортажу на 09:45 - мы не брали квадроциклы: там, где они проехали на квадроциклах, я проехал гордо на моем внедорожнике с номерами львовской регистрации!
P.S. Авиаперелет Анталия-Кайсери 40 (сорок) долларов туда и обратно! Прокат лыж - про это подробно рассказывает Юрий. Ну а вам - киевляне - на бессрочную акцию в Протасовом Яру, ну чем в самом деле вам еще заниматься?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Не надо быть в шоке: надо быть в восторге от горе-хВахівців на этом "финансовом" форуме Украины - откройте эту ветку за август-октябрь 2018 - прямо вопли увешанных медалями: цемент на стройках закончился... строек нет... будьдозеры разломались... зарплаты не платят... копейки считают... картофель по семь... арматура в Турции закончилась... цены на недвигу упали до уровня России 1913 года... шеф: усьо пропало... султан с саблей окровавлЕнной мечется... недвига в загоне.. akurt - лох и только мы - умные...а он - гадина - жрет положенный нам "дешевый" йогурт и "дешевую морскую" рыбу, которыми теща нас - как обещала до свадьбы - не кормит...
Хоть бы сходили в церковь и перекрестились, но нет...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).