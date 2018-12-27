Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ЗА БЕСПЛАТНО НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ?
Автор стал на карвинговые лыжи в далеком 1988 году. В Польше. С тех пор минимум 2 раза в год катается на лыжах на лучших горнолыжных курортах Европы. Самыми лучшими считаю курорты Северной Италии: по моему устоявшемуся мнению лучше, чем Sella Ronda в Италии нет ничего. С одним "НО": в последнее время они для нас очень дОроги: скипасс на день - 42-50 евро. Чуть дешевле только курорт для богачей в Буковели. Но есть и альтернатива: горнолыжные курорты Турции. Скипасс на день - 13 долларов, более 100 км трасс. Я в январе был там "на разведке" - от моего дома - 625 км по шикарной скоростной трассе от Анталии через горный перевал высотой в 2200 м до Кайсери. Там отель IBIS - всего за 27 долларов в день, да еще и с завтраком. И вообще не поверите: в номере мне разрешают держать собаку, когда я ухожу кататься на лыжах! И все это за 27 долларов в день на двоих! Смотрим видео о катании в 2019 году!
Репортаж снял мой друг украинец Юрий Долганов. Замечу, что он пользовался прокатной машиной, умно, цена - от 17 евро в день. Это всего в 2-3 раза дешевле, чем в Киеве. Еще важно: не все дни мы катались из-за не "горной погоды" - как и он. Мы тогда делали поездки в Кападоккию. Вот его репортаж в те же дни:
Замечание к его репортажу на 09:45 - мы не брали квадроциклы: там, где они проехали на квадроциклах, я проехал гордо на моем внедорожнике с номерами львовской регистрации!
P.S. Авиаперелет Анталия-Кайсери 40 (сорок) долларов туда и обратно! Прокат лыж - про это подробно рассказывает Юрий. Ну а вам - киевляне - на бессрочную акцию в Протасовом Яру, ну чем в самом деле вам еще заниматься?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Не надо быть в шоке: надо быть в восторге от горе-хВахівців на этом "финансовом" форуме Украины - откройте эту ветку за август-октябрь 2018 - прямо вопли увешанных медалями: цемент на стройках закончился... строек нет... будьдозеры разломались... зарплаты не платят... копейки считают... картофель по семь... арматура в Турции закончилась... цены на недвигу упали до уровня России 1913 года... шеф: усьо пропало... султан с саблей окровавлЕнной мечется... недвига в загоне.. akurt - лох и только мы - умные...а он - гадина - жрет положенный нам "дешевый" йогурт и "дешевую морскую" рыбу, которыми теща нас - как обещала до свадьбы - не кормит...
Хоть бы сходили в церковь и перекрестились, но нет...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Это мудро. Я начал ездить в арендованном авто вместе с местным анталийским турком - он все мне ка экскурсовод показывал налево направо и говорил: вот здесь коллега по работе купил такую то квартиру и за столько то, вот здесь сосед по квартиру купил такую-то квартиру и за столько то. Тут район считается дорогим, тут плохим, тут дешевым и так далее.
Через 3 часа таких путешествий голова опухала, мозги вылазили из ушей и ничего не хотелось, кроме бутылочки холодного пива...
Тут очередной неудачник по жизни в 100500-ый раз недавно назвал меня риэлтором. Я не риэлтор и за последний год-полтора помог только коллеге по работе купить чудную уютную квартирку (сейчас стоит закрытая, "кушать не просит", он все не может вырваться летом с работы, но в августе в квартирку приедут на 10 дней его дети, проживающие в Лондоне: деткам нужно солнышко, витамина D не хватает).
Так вот, чтобы я посоветовал: а) взять авто напрокат - 17 евро в день - (при аренде 3 и более суток) - не деньги. https://www.cizgirentacar.com/en/ б) взять и просто ездить по улицам микрорайонов. в) смотреть на дома. Возле понравившегося на вид НОВОГО (!!!) остановится. Главная примета - на балконе должно висеть объявление: SATILIK - это значит хоть что-то продается, иногда будет добавлено, что именно: "1+1", или "2+1", или "3+1". Обратить внимание на наличие плаката офиса продаж (как правило, на первом этаже), точно не помню: там два слова, одно из них точно "офис"; догадаетесь. В офис заходить не боясь, что вас обманут. Не обманут - ещё и чаем угостят. д) далее по списку, не предпринимая никаких действий: 1) смотрим на забор вокруг дома - все участки огорожены заборами - иногда очень дорогими, иногда дешевыми - не важно, важно: покраска, трещины, потеки, въездные ворота и калитка. Иногда достаточно такого беглого осмотра, чтобы понять, что дому лет 10 - и за ним плохо ухаживают, или есть строительные огрехи. Окинуть взором, что слева и что справа... 2) входим во двор и оцениваем территорию. У приличного дома всегда будут приличные газоны, приличные деревья и чистые ухоженные дорожки. Обратить внимание на наличие/отсуствие во дворе дизель-генератора (пару раз в год пригодиться. его работоспособность оценить по тому, находится ли он в режиме stand by), беседки с комплексом барбекю и наличие массажного стола с сидящей рядом грустной Гюльчатай. 3) подходим к плавательному бассейну - оцениваем инфраструктуру вокруг и наличие в бассейне 1 000 000 плавающих ныряющих визжащих детей. Это плохо. Но пока не смертельно... Но это может быть поводом уже развернуться и уходить, не затрачивая времени. 4) подходим к подъезду. Как правило, будет закрыт на кодовый замок. Не пугаться попросить кого-то из жильцов/работников вам показать/открыть подъезд, произнеся слова "Сатилик даирэ" ("продается квартира"). Иногда можно переходить на английский/русский язык - смотреть по встреченному человеку. Помогает. Использовать язык жестов. Иногда на входе в комплекс в комнате охраны сидит человек - сказать "Сатилик даире?". Как правило, он научен отвечать на такие вопросы и вызовет менеджера или владельца дома. Может дать визитную карточку с телефоном. Уже хорошо. 5) оцениваем подъезд и лифт. Если в подъезде нет отделки полированным мрамором/гранитом и зеркал, а наклеены обои (хоть и очень красивые) - ремонт дешевенький. Смотрим на состояние лифта - как правило, он из нержавейки, насколько стерильный? (даст возможность оценить качество уборки). 6) смотрим, есть ли разводка труб по подъезду для подачи газа - если есть - хороший бонус, который может и не понадобится, но важно: провести газ стоит 1000 долларов. 7) смотрим на лестничную клетку, двери соседей (как правило, в одном стиле). Обращаем внимание на то, стоят ли возле дверей соседей 100 пар обуви - значит живут чисто турецкие семьи, у них не принято обувь заносить квартиру. Слегка напрягает 100 пар обуви. 8 ) заходим в квартиру, если установлена связь с продавцом - осматриваем коридор, стены, планировку, наличие новой мебели в кухне и прихожей, наличие установленной бытовой техники (газовая плита, электродуховка, кондиционеры, вытяжка). Осматриваем пол (как правило, ламинат, проверяем не скрипит ли под ногами и не вспучивается). 9) осматриваем санузлы и встроенные шкафы; обращаем внимание на сантехнику и мебель. Плинтусы. Освещение. 10) выходим на балкон/балконы и оцениваем вид из окна и качество выполнения балкона: у меня весь в кафеле, отделка - полированный мрамор и нержавейка, дымчатое стекло толстостенное. Оцениваем расстояние до соседского дома и сможете ли вы увидеть застежки на бюстгалтере соседки на балконе (шутка); 11) проверяете наличие/отсутствие газового двухконтурного котла (не очень нужно, но если есть приятный бонус - то почему же и нет?) 12) проверяете/уточняете наличие/отсутствие бойлера горячей воды или наличие/отсутствие солнечного коллектора на крыше дома. 13) задаем вопрос о величине квартплаты "айдат" - цифра "100" будет звучать приятно, "150" - условно-подозрительно, 200 и выше - очень подозрительно (это примерно 800 гривен и выше). Уточнить, за что собственно? 14) обращаем внимание на электроразводку. электроарматуру. Двери, окна, наличие электрических жалюзи на окнах. Балкон, французский балкон. 15) создаем себе общее впечатление о квартире и принимаем решение: спрашивать ли вообще о цене. Вопрос задаем о цене так: "Нэ кадар?" ("сколько стоит"?) и предварительно открываем калькулятор смартфона - там вам наберут цифры, например: 250 000. Это лиры. Очень редко и очень подозрительно, если скажут в долларах (хитрят). 16) не приняв окончательное решение, обязательно опускаемся в подвал и смотрим его техническое состояние - особенно на предмет проникновения в подвал грунтовых вод - оцениваем по потёкам на стенах подвала или повреждении лакокрасочного покрытия. Осматриваем если есть подземный паркинг- тоже дает информацию о техническом состоянии дома и соседях.
В принципе всё. "Ох, не лёгкая это работа - из болота тащить бегемота!" Я бы предпочел нанять проверенного турка, который бы вёл переговоры - заплатите ему за день работы скажем 200 лир - сэкономите себе 20 000 лир на цене квартиры. Попав на русскоговорящую тамбовско/воронежскую даму (жена турка) - даму-риэлтора - бежать без оглядки: обманет минимум в 2 раза на цене квартиры.
P.S. Как вариант - обратиться в риелторскую фирму - они все называются одним прикольным длинным словам - название не забудете - первое слово: "Гей" "GAY" Gayrimenkul
К чему быть готовым: - сидит русская тётка тет 45-55 и сразу говорит с вами на русском - не связываться (смотри выше); - сидит - точне, не сидит, а быстро вскочила и идет навстречу - милая девушка лет 25 - можно задержаться и смотреть, что предложит. Как правило, не себя, а чай кофе и язык (английский/русский). - турок - пожилой солидный, который ни фига не понимает, но позовет на подмогу пару-тройку парней - один из них наверняка знает английский/русский - предложат однозначно посмотреть пару-тройку вариантов. Не отказываться, ЖЕСТКО ограничив рамки того, что вы ищете, например "даирэ бир арте бир" (квартира "1+1") или "даирэ или арте бир" (квартира "2+1"). Быть готовым к тому, что будут возить на дорогом Мерседесе и покажут не 3 объекта, а 33, и в основном - вторичку. Сделать кислый рож и сказать: "йени" - НОВАЯ! Риэлторы потому и ездят на дорогих Мерседесах, что обуют вас минимум на 50 000 лир (половину цены нового авто); но опыт полезный однозначно.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).