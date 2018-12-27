Додано: Вів 25 чер, 2019 20:54

офиса продаж

Это мудро.Я начал ездить в арендованном авто вместе с местным анталийским турком - он все мне ка экскурсовод показывал налево направо и говорил: вот здесь коллега по работе купил такую то квартиру и за столько то, вот здесь сосед по квартиру купил такую-то квартиру и за столько то. Тут район считается дорогим, тут плохим, тут дешевым и так далее.Через 3 часа таких путешествий голова опухала, мозги вылазили из ушей и ничего не хотелось, кроме бутылочки холодного пива...Тут очередной неудачник по жизни в 100500-ый раз недавно назвал меня риэлтором.Я не риэлтор и за последний год-полтора помог только коллеге по работе купить чудную уютную квартирку (сейчас стоит закрытая, "кушать не просит", он все не может вырваться летом с работы, но в августе в квартирку приедут на 10 дней его дети, проживающие в Лондоне: деткам нужно солнышко, витамина D не хватает).Так вот, чтобы я посоветовал:а) взять авто напрокат - 17 евро в день - (при аренде 3 и более суток) - не деньги.б) взять и просто ездить по улицам микрорайонов.в) смотреть на дома. Возле понравившегося на вид НОВОГО (!!!) остановится. Главная примета - на балконе должно висеть объявление: SATILIK - это значит хоть что-то продается, иногда будет добавлено, что именно: "1+1", или "2+1", или "3+1". Обратить внимание на наличие плаката(как правило, на первом этаже), там два слова, satış ofisi из них одно точно "офис"; догадаетесь. В офис заходить не боясь, что вас обманут. Не обманут - ещё и чаем угостят. Это вы попали удачно - на застройщика.д) далее по списку, не предпринимая никаких действий:1) смотрим на забор вокруг дома - все участки огорожены заборами - иногда очень дорогими, иногда дешевыми - не важно, важно: покраска, трещины, потеки, въездные ворота и калитка. Иногда достаточно такого беглого осмотра, чтобы понять, что дому лет 10 - и за ним плохо ухаживают, или есть строительные огрехи. Окинуть взором, что слева и что справа...2) входим во двор и оцениваем территорию. У приличного дома всегда будут приличные газоны, приличные деревья и чистые ухоженные дорожки. Обратить внимание на наличие/отсуствие во дворе дизель-генератора (пару раз в год пригодиться. его работоспособность оценить по тому, находится ли он в режиме stand by), беседки с комплексом барбекю и наличие массажного стола с сидящей рядом грустной Гюльчатай.3) подходим к плавательному бассейну - оцениваем инфраструктуру вокруг и наличие в бассейне 1 000 000 плавающих ныряющих визжащих детей. Это плохо. Но пока не смертельно... Но это может быть поводом уже развернуться и уходить, не затрачивая времени.4) подходим к подъезду. Как правило, будет закрыт на кодовый замок. Не пугаться попросить кого-то из жильцов/работников вам показать/открыть подъезд, произнеся слова "Сатилик даирэ" ("продается квартира"). Иногда можно переходить на английский/русский язык - смотреть по встреченному человеку. Помогает. Использовать язык жестов.Иногда на входе в комплекс в комнате охраны сидит человек - сказать "Сатилик даире?". Как правило, он научен отвечать на такие вопросы и вызовет менеджера или владельца дома. Может дать визитную карточку с телефоном. Уже хорошо.5) оцениваем подъезд и лифт. Если в подъезде нет отделки полированным мрамором/гранитом и зеркал, а наклеены обои (хоть и очень красивые) - ремонт дешевенький. Смотрим на состояние лифта - как правило, он из нержавейки, насколько стерильный? (даст возможность оценить качество уборки).6) смотрим, есть ли разводка труб по подъезду для подачи газа - если есть - хороший бонус, который может и не понадобится, но важно: провести газ стоит 1000 долларов.7) смотрим на лестничную клетку, двери соседей (как правило, в одном стиле). Обращаем внимание на то, стоят ли возле дверей соседей 100 пар обуви - значит живут чисто турецкие семьи, у них не принято обувь заносить квартиру. Слегка напрягает 100 пар обуви.8 ) заходим в квартиру, если установлена связь с продавцом - осматриваем коридор, стены, планировку, наличие новой мебели в кухне и прихожей, наличие установленной бытовой техники (газовая плита, электродуховка, кондиционеры, вытяжка). Осматриваем пол (как правило, ламинат, проверяем не скрипит ли под ногами и не вспучивается).9) осматриваем санузлы и встроенные шкафы; обращаем внимание на сантехнику и мебель. Плинтусы. Освещение.10) выходим на балкон/балконы и оцениваем вид из окна и качество выполнения балкона: у меня весь в кафеле, отделка - полированный мрамор и нержавейка, дымчатое стекло толстостенное. Оцениваем расстояние до соседского дома и сможете ли вы увидеть застежки на бюстгалтере соседки на балконе (шутка);11) проверяете наличие/отсутствие газового двухконтурного котла (не очень нужно, но если есть приятный бонус - то почему же и нет?)12) проверяете/уточняете наличие/отсутствие бойлера горячей воды или наличие/отсутствие солнечного коллектора на крыше дома.13) задаем вопрос о величине квартплаты "айдат" - цифра "100" будет звучать приятно, "150" - условно-подозрительно, 200 и выше - очень подозрительно (это примерно 800 гривен и выше). Уточнить, за что собственно?14) обращаем внимание на электроразводку. электроарматуру. Двери, окна, наличие электрических жалюзи на окнах. Балкон, французский балкон.15) создаем себе общее впечатление о квартире и принимаем решение: спрашивать ли вообще о цене. Вопрос задаем о цене так: "Нэ кадар?" ("сколько стоит"?) и предварительно открываем калькулятор смартфона - там вам наберут цифры, например: 250 000.Это лиры.Очень редко и очень подозрительно, если скажут в долларах (хитрят).16) не приняв окончательное решение, обязательно опускаемся в подвал и смотрим его техническое состояние - особенно на предмет проникновения в подвал грунтовых вод - оцениваем по потёкам на стенах подвала или повреждении лакокрасочного покрытия. Осматриваем если есть подземный паркинг- тоже дает информацию о техническом состоянии дома и соседях.В принципе всё. "Ох, не лёгкая это работа - из болота тащить бегемота!"Я бы предпочел нанять проверенного турка, который бы вёл переговоры - заплатите ему за день работы скажем 200 лир - сэкономите себе 20 000 лир на цене квартиры.Попав на русскоговорящую тамбовско/воронежскую даму (жена турка) - даму-риэлтора - бежать без оглядки: обманет минимум в 2 раза на цене квартиры.Как вариант - обратиться в риелторскую фирму - они все называются одним прикольным длинным словам - название не забудете - первое слово: "Гей" "GAY"К чему быть готовым:- сидит русская тётка тет 45-55 и сразу говорит с вами на русском - не связываться (смотри выше);- сидит - точнее, не сидит, а быстро вскочила и идет навстречу - милая девушка лет 25 - можно задержаться и смотреть, что предложит. Как правило, не себя, а чай кофе и язык (английский/русский).- турок - пожилой солидный, который ни фига не понимает, но позовет на подмогу пару-тройку парней - один из них наверняка знает английский/русский- предложат однозначно посмотреть пару-тройку вариантов. Не отказываться, ЖЕСТКО ограничив рамки того, что вы ищете, например "даирэарте бир" (квартира "1+1") или "даирэарте бир" (квартира "2+1"). Быть готовым к тому, что будут возить на дорогом Мерседесе и покажут не 3 объекта, а 33, и в основном - вторичку. Сделать кислый рож и сказать: "йени" - НОВАЯ!Риэлторы потому и ездят на дорогих Мерседесах, что обуют вас минимум на 50 000 лир (половину цены нового авто); но опыт полезный однозначно.