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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 326327328329>
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 04:48

ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ЗА БЕСПЛАТНО НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ?

Автор стал на карвинговые лыжи в далеком 1988 году.
В Польше.
С тех пор минимум 2 раза в год катается на лыжах на лучших горнолыжных курортах Европы.
Самыми лучшими считаю курорты Северной Италии: по моему устоявшемуся мнению лучше, чем Sella Ronda в Италии нет ничего.
С одним "НО": в последнее время они для нас очень дОроги: скипасс на день - 42-50 евро.
Чуть дешевле только курорт для богачей в Буковели.
Но есть и альтернатива: горнолыжные курорты Турции.
Скипасс на день - 13 долларов, более 100 км трасс.
Я в январе был там "на разведке" - от моего дома - 625 км по шикарной скоростной трассе от Анталии через горный перевал высотой в 2200 м до Кайсери.
Там отель IBIS - всего за 27 долларов в день, да еще и с завтраком.
И вообще не поверите: в номере мне разрешают держать собаку, когда я ухожу кататься на лыжах!
И все это за 27 долларов в день на двоих!
Смотрим видео о катании в 2019 году!


Репортаж снял мой друг украинец Юрий Долганов.
Замечу, что он пользовался прокатной машиной, умно, цена - от 17 евро в день.
Это всего в 2-3 раза дешевле, чем в Киеве.
Еще важно: не все дни мы катались из-за не "горной погоды" - как и он.
Мы тогда делали поездки в Кападоккию.
Вот его репортаж в те же дни:

Замечание к его репортажу на 09:45 - мы не брали квадроциклы: там, где они проехали на квадроциклах, я проехал гордо на моем внедорожнике с номерами львовской регистрации!

P.S. Авиаперелет Анталия-Кайсери 40 (сорок) долларов туда и обратно!
Прокат лыж - про это подробно рассказывает Юрий.
Ну а вам - киевляне - на бессрочную акцию в Протасовом Яру, ну чем в самом деле вам еще заниматься?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Смотрим на карту и понимаем разницу.
Зображення
Там есть плюсы: сосновые леса и природа...
Запутали окончательно! Я в шоке от шасштабов строительства...

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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:01

Не надо быть в шоке: надо быть в восторге от горе-хВахівців на этом "финансовом" форуме Украины - откройте эту ветку за август-октябрь 2018 - прямо вопли увешанных медалями:
цемент на стройках закончился...
строек нет...
будьдозеры разломались...
зарплаты не платят...
копейки считают...
картофель по семь...
арматура в Турции закончилась...
цены на недвигу упали до уровня России 1913 года...
шеф: усьо пропало...
султан с саблей окровавлЕнной мечется...
недвига в загоне..
akurt - лох и только мы - умные... а он - гадина - жрет положенный нам "дешевый" йогурт и "дешевую морскую" рыбу, которыми теща нас - как обещала до свадьбы - не кормит...

Хоть бы сходили в церковь и перекрестились, но нет...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Та просто запутался от обилия предложения... + не знание рынка/города!
Думаю не стоит спешить... Так покупки не делаются (если нет толкового человека, который поможет)....



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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 20:54

Это мудро.
Я начал ездить в арендованном авто вместе с местным анталийским турком - он все мне ка экскурсовод показывал налево направо и говорил: вот здесь коллега по работе купил такую то квартиру и за столько то, вот здесь сосед по квартиру купил такую-то квартиру и за столько то. Тут район считается дорогим, тут плохим, тут дешевым и так далее.

Через 3 часа таких путешествий голова опухала, мозги вылазили из ушей и ничего не хотелось, кроме бутылочки холодного пива...

Тут очередной неудачник по жизни в 100500-ый раз недавно назвал меня риэлтором.
Я не риэлтор и за последний год-полтора помог только коллеге по работе купить чудную уютную квартирку (сейчас стоит закрытая, "кушать не просит", он все не может вырваться летом с работы, но в августе в квартирку приедут на 10 дней его дети, проживающие в Лондоне: деткам нужно солнышко, витамина D не хватает).

Так вот, чтобы я посоветовал:
а) взять авто напрокат - 17 евро в день - (при аренде 3 и более суток) - не деньги.
https://www.cizgirentacar.com/en/
б) взять и просто ездить по улицам микрорайонов.
в) смотреть на дома. Возле понравившегося на вид НОВОГО (!!!) остановится. Главная примета - на балконе должно висеть объявление: SATILIK - это значит хоть что-то продается, иногда будет добавлено, что именно: "1+1", или "2+1", или "3+1". Обратить внимание на наличие плаката офиса продаж (как правило, на первом этаже), там два слова, satış ofisi из них одно точно "офис"; догадаетесь. В офис заходить не боясь, что вас обманут. Не обманут - ещё и чаем угостят. Это вы попали удачно - на застройщика.
д) далее по списку, не предпринимая никаких действий:
1) смотрим на забор вокруг дома - все участки огорожены заборами - иногда очень дорогими, иногда дешевыми - не важно, важно: покраска, трещины, потеки, въездные ворота и калитка. Иногда достаточно такого беглого осмотра, чтобы понять, что дому лет 10 - и за ним плохо ухаживают, или есть строительные огрехи. Окинуть взором, что слева и что справа...
2) входим во двор и оцениваем территорию. У приличного дома всегда будут приличные газоны, приличные деревья и чистые ухоженные дорожки. Обратить внимание на наличие/отсуствие во дворе дизель-генератора (пару раз в год пригодиться. его работоспособность оценить по тому, находится ли он в режиме stand by), беседки с комплексом барбекю и наличие массажного стола с сидящей рядом грустной Гюльчатай.
3) подходим к плавательному бассейну - оцениваем инфраструктуру вокруг и наличие в бассейне 1 000 000 плавающих ныряющих визжащих детей. Это плохо. Но пока не смертельно... Но это может быть поводом уже развернуться и уходить, не затрачивая времени.
4) подходим к подъезду. Как правило, будет закрыт на кодовый замок. Не пугаться попросить кого-то из жильцов/работников вам показать/открыть подъезд, произнеся слова "Сатилик даирэ" ("продается квартира"). Иногда можно переходить на английский/русский язык - смотреть по встреченному человеку. Помогает. Использовать язык жестов.
Иногда на входе в комплекс в комнате охраны сидит человек - сказать "Сатилик даире?". Как правило, он научен отвечать на такие вопросы и вызовет менеджера или владельца дома. Может дать визитную карточку с телефоном. Уже хорошо.
5) оцениваем подъезд и лифт. Если в подъезде нет отделки полированным мрамором/гранитом и зеркал, а наклеены обои (хоть и очень красивые) - ремонт дешевенький. Смотрим на состояние лифта - как правило, он из нержавейки, насколько стерильный? (даст возможность оценить качество уборки).
6) смотрим, есть ли разводка труб по подъезду для подачи газа - если есть - хороший бонус, который может и не понадобится, но важно: провести газ стоит 1000 долларов.
7) смотрим на лестничную клетку, двери соседей (как правило, в одном стиле). Обращаем внимание на то, стоят ли возле дверей соседей 100 пар обуви - значит живут чисто турецкие семьи, у них не принято обувь заносить квартиру. Слегка напрягает 100 пар обуви.
8 ) заходим в квартиру, если установлена связь с продавцом - осматриваем коридор, стены, планировку, наличие новой мебели в кухне и прихожей, наличие установленной бытовой техники (газовая плита, электродуховка, кондиционеры, вытяжка). Осматриваем пол (как правило, ламинат, проверяем не скрипит ли под ногами и не вспучивается).
9) осматриваем санузлы и встроенные шкафы; обращаем внимание на сантехнику и мебель. Плинтусы. Освещение.
10) выходим на балкон/балконы и оцениваем вид из окна и качество выполнения балкона: у меня весь в кафеле, отделка - полированный мрамор и нержавейка, дымчатое стекло толстостенное. Оцениваем расстояние до соседского дома и сможете ли вы увидеть застежки на бюстгалтере соседки на балконе (шутка);
11) проверяете наличие/отсутствие газового двухконтурного котла (не очень нужно, но если есть приятный бонус - то почему же и нет?)
12) проверяете/уточняете наличие/отсутствие бойлера горячей воды или наличие/отсутствие солнечного коллектора на крыше дома.
13) задаем вопрос о величине квартплаты "айдат" - цифра "100" будет звучать приятно, "150" - условно-подозрительно, 200 и выше - очень подозрительно (это примерно 800 гривен и выше). Уточнить, за что собственно?
14) обращаем внимание на электроразводку. электроарматуру. Двери, окна, наличие электрических жалюзи на окнах. Балкон, французский балкон.
15) создаем себе общее впечатление о квартире и принимаем решение: спрашивать ли вообще о цене. Вопрос задаем о цене так: "Нэ кадар?" ("сколько стоит"?) и предварительно открываем калькулятор смартфона - там вам наберут цифры, например: 250 000.
Это лиры.
Очень редко и очень подозрительно, если скажут в долларах (хитрят).
16) не приняв окончательное решение, обязательно опускаемся в подвал и смотрим его техническое состояние - особенно на предмет проникновения в подвал грунтовых вод - оцениваем по потёкам на стенах подвала или повреждении лакокрасочного покрытия. Осматриваем если есть подземный паркинг- тоже дает информацию о техническом состоянии дома и соседях.

В принципе всё. "Ох, не лёгкая это работа - из болота тащить бегемота!"
Я бы предпочел нанять проверенного турка, который бы вёл переговоры - заплатите ему за день работы скажем 200 лир - сэкономите себе 20 000 лир на цене квартиры.
Попав на русскоговорящую тамбовско/воронежскую даму (жена турка) - даму-риэлтора - бежать без оглядки: обманет минимум в 2 раза на цене квартиры.

P.S. Как вариант - обратиться в риелторскую фирму - они все называются одним прикольным длинным словам - название не забудете - первое слово: "Гей" "GAY"
Gayrimenkul

К чему быть готовым:
- сидит русская тётка тет 45-55 и сразу говорит с вами на русском - не связываться (смотри выше);
- сидит - точнее, не сидит, а быстро вскочила и идет навстречу - милая девушка лет 25 - можно задержаться и смотреть, что предложит. Как правило, не себя, а чай кофе и язык (английский/русский).
- турок - пожилой солидный, который ни фига не понимает, но позовет на подмогу пару-тройку парней - один из них наверняка знает английский/русский
- предложат однозначно посмотреть пару-тройку вариантов. Не отказываться, ЖЕСТКО ограничив рамки того, что вы ищете, например "даирэ бир арте бир" (квартира "1+1") или "даирэ ики арте бир" (квартира "2+1"). Быть готовым к тому, что будут возить на дорогом Мерседесе и покажут не 3 объекта, а 33, и в основном - вторичку. Сделать кислый рож и сказать: "йени" - НОВАЯ!
Риэлторы потому и ездят на дорогих Мерседесах, что обуют вас минимум на 50 000 лир (половину цены нового авто); но опыт полезный однозначно.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 06:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Пан Акурт, спасибо. Очень интересен ход ваших мыслей, ваши наблюдения. Неоценимый опыт.
Takona
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:33

Welcome!

x x x
Просто так. Просто чтобы знать, как люди живут...
Двор приватного дома учительницы школы из США.
Одинокая; пенсионерка; муж умер лет 5 назад от воспаления легких.
Во дворе 4 авто: первое авто - умершего мужа, второе её, третье и четвертое - квартирантов - студентов.
Зображення
Обратите внимание: никаких заборов 3-х метровых и подземных паркингов по 15 000 долларов.
Это только под силу богатым людям - жителям Украины.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:21

  akurt написав:Welcome!

x x x
Просто так. Просто чтобы знать, как люди живут...
Двор приватного дома учительницы школы из США.
Одинокая; пенсионерка; муж умер лет 5 назад от воспаления легких.
Во дворе 4 авто: первое авто - умершего мужа, второе её, третье и четвертое - квартирантов - студентов.
Зображення
Обратите внимание: никаких заборов 3-х метровых и подземных паркингов по 15 000 долларов.
Это только под силу богатым людям - жителям Украины.


Да и дома дерьмо - сборно-щелевые деревянные,как и большинство частного сектора в США
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:10

Почти так и есть - дома деревянные, в основном - фанера.
Вчера опять рассматривал такой дом - удивляет количество использованной фанеры и бруса. Плотненько так... не жалеючи. Потом "хитрая" технология наружной отделки - и дом кажется каменным.
Получается что-то типа такого:
Зображення
Зображення
А вообще да: плохо живут, бедненько... становится понятным, почему в Украине строительный бум: американцы явно скупают все квартиры... и выезжают...
Интересная статистика: украинский студент после окончания американского университета (вчера общался с троими - из Ровно, Львова и Днепра) за 90 дней до окончания университета подает в Миграционную службу (не уверен в правильном названии) документы на получения разрешения на работу в течение 18 месяцев после окончания университета.
Еmploye authorization document (EAD)
Так вот на сегодня таких заявок подано и обрабатывается примерно 700 000.
Все эти заявители на сегодня находятся на территории США - работать пока не могут - и ждут этого разрешения. При нормативном сроке рассмотрения в 90 дней на самом деле процесс на сегодня из-за обилия заявок занимает 200 дней. Все терпеливо ждут...
Игра тоит свеч...
Например, мой племянник заканчивает мучительно и долго магистратуру в Украине в одном как-бы знаменитом университете (реально в университет вообще не ходит - как и его преподаватели, исправно получающие зарплату), но на сегодня уже получает 1 000 долларов в месяц - неплохая для Украины зарплата доя неженатого парня из села.
В США такой же парень зарабатывал бы не менее 120 000 долларов в год, из которых тратил бы:
- налоги на доходы 30 000 долларов
- аренда комнаты у физического лица - о 500 до 800 долларов в месяц
- питание - не менее 500 долларов в месяц.
- лизинг авто и страховка - не менее 500 долларов в месяц

Итого из 7 500 "чистыми" он бы получал на руки на прожитие 7500-1500= 6000 долларов.
Почему бы не потратить их на танцы в ночном клубе с красивой мулаткой?
Ну или выплачивать по 4 000 долларов кредит на купленный в кредит на 30 лет дом как на фото выше...

х х х
Приятная новость пришла из Турции - Denizbank - клиентом которого я являюсь - ввел новый вид депозита - прикольное название "Капитан".
Условия такие:
- ежедневное начисление процентов по системе overnight по ставке 23% годовых.
- начисление процентов производится по необычной схеме: а) вы указываете любую сумму, но не менее 2 500 лир (примерно 10 000 гривен) - которую вы в месяц можете тратить на свое прожитие и снимать с банкомата наличными. б) на всю оставшуюся сверх выбранного вами лимита сумму начисляются проценты ежедневно; в) если вам на счет пришли ЛЮБЫЕ поступления из любых источников - они добавляются к общей сумме и на них сразу же опять начинаются начисления по системе overnight. г) налог на прибыль от депозита - 10%. д) срок депозита - 90 дней. Изучаю.https://www.denizbank.com/bankacilik/bi ... mOutside=1
Востаннє редагувалось akurt в Сер 26 чер, 2019 18:29, всього редагувалось 2 разів.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:43

  akurt написав:Почти так и есть - дома деревянные, в основном - фанера.
Вчера опять рассматривал такой дом - удивляет количество использованной фанеры и бруса. Плотненько так... не жалеючи. Потом "хитрая" технология наружной отделки - и дом кажется каменным.
А вообще да: плохо живут, бедненько... становится понятным, почему в Украине строительный бум: американцы явно скупают все квартиры... и выезжают...


Приведите стоимость дома который не кажется каменным, а реально каменный в сравнении с каркасно-деревянным в том же районе.
В деревянных домах нет ничего плохого, финны,немцы,японцы в них тоже живут.
При землетрясениях они предпочтительнее - когда на тебя летит деревянный брус шансов выжить больше чем под железо-бетонной панелью.
Вот только при ветровых ураганах в них менее уютно и разлетаются от ветра они быстрее, да и слышимость в таких мотелях хорошая.
Поэтому Шварцнегер легко крошит такие стены в фильмах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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